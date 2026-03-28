健永生技更新其植物來源創新藥MCS®-2之潛在臨床效益與競爭優勢

臺北2026年3月28日 /美通社/ -- Jyong Biotech Ltd.（納斯達克代碼：MENS）（以下簡稱「本公司」或「健永生技」），一家以科學為導向、致力於開發與商業化植物來源創新療法的生技公司，今日就其植物來源創新藥 MCS®-2 的多項競爭優勢及其在治療良性前列腺增生／下泌尿道症狀（BPH/LUTS）方面的潛在臨床效益提供進展。

植物來源療法的先驅：

MCS®-2 為台灣研發之口服植物新藥，已完成針對良性前列腺增生（BPH）之國際多中心第三期臨床試驗的口服植物藥。健永生技已於美國與台灣完成四項第三期臨床試驗（API-1），包括兩項樞紐試驗（美國與台灣各一） 及兩項開放標籤延伸試驗（美國與台灣各一），並已於2017年完成第三期臨床試驗報告。

在美國，試驗於19州27個臨床中心進行，超過200位泌尿科醫師參與；在台灣，則於12家大型醫院（含多家醫學中心）執行，參與泌尿科醫師超過70位（約占全台十分之一以上）。此廣泛的醫師網絡為未來商業化與新適應症拓展奠定堅實基礎。

嚴謹的科學驗證與臨床證據：

健永生技在藥物開發過程中嚴格遵循美國食品藥物管理局（ FDA ）指引與標準。

MCS®-2（API-1）已完成第一期至第三期臨床驗證並累積超過十項國際毒理學研究。

在台灣與美國的四項第三期試驗中，藥物均展現卓越安全性，且未出現嚴重不良事件，顯示其長期使用的可行性。

全球專利保護：

公司核心技術可顯著提升生體可用率，並支持多種劑型與適應症開發，包括口服製劑、注射劑型 及膀胱灌注療法。上述創新已於美洲、亞洲、歐洲等地取得專利保護，建立全球專利布局，有效突破大型製藥公司既有專利障礙。

目標適應症的龐大市場潛力：

良性前列腺增生／下泌尿道症狀（BPH/LUTS）為常見的與年齡相關疾病，影響全球數億男性。

目前針對 BPH/LUTS 的治療方式可能伴隨副作用與藥物耐受性問題，影響患者依從性與滿意度。因此，市場對於安全且可長期使用的治療方案存在迫切未被滿足的醫療需求MCS®-2正是為填補此缺口而開發，具備明確競爭優勢。

本公司相信，隨著全球人口老化及醫療需求提升，前列腺疾病治療與預防市場具備高度成長潛力。健永生技將持續推動創新研發，致力於提供更安全且具臨床證據支持的解決方案。

自成立以來，健永生技持續專注於創新與研發，並不斷擴展其發展版圖與願景。公司高度重視品質與法規遵循，嚴格依循國際標準，以確保產品安全與品質。透過這些努力，健永生技已具備進軍全球市場的優勢，並可推動跨國合作與授權模式，進一步創造更廣泛的合作機會。

"我們很榮幸能領導台灣首個進入第三期臨床試驗的口服植物新藥開發，"健永生技董事長暨執行長 Fu-Feng Kuo 表示。"MCS®-2體現了我們對創新的承諾，並有潛力為 BPH/LUTS 患者及前列腺癌預防提供更安全、可長期使用的解決方案。我們期待透過持續研發，進一步擴大全球影響力。"

截至目前，MCS®-2 仍屬於研究中新藥，尚未於任何司法管轄區獲得上市核准。健永生技將依相關法規履行資訊揭露義務，並就重大進展提供及時、準確且完整之更新。

關於健永生技

Jyong Biotech Ltd. 總部位於台灣，是一家以科學為基礎的生技公司，致力於開發與商業化具差異化的植物來源新藥，主要專注於泌尿系統疾病治療，並以美國、歐盟與亞洲市場為初期目標。自2002年成立以來，公司已建立完整藥物開發能力，包括早期藥物探索與開發、藥理與毒理研究、臨床試驗、法規事務、製造與商業化。公司目前擁有多項植物新藥產品線，包括核心候選藥物 MCS®-2、其他臨床階段產品、以及多項臨床前候選藥物。公司致力於提供一流創新藥物，滿足醫療需求，並成為備受社會尊敬的企業。

欲了解更多資訊，請訪問：https://www.jyongbio.com/ 、https://jyongir.com/

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