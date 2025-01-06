不研發me too產品 強茂ESD保護元件獲工程師青睞

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超強防護力+小尺寸 超低容值ESD保護元件擁有眾多優勢

談到這顆獲獎的ESD保護元件，強茂董事暨營運長陳佐銘細數投入ESD保護元件研發的初衷。他表示，強茂先前只著重於大功率的保護元件，並沒有太多著墨於訊號端口的ESD保護元件。但看到高速傳輸介面，如USB4、Thunderbolt 5、PCIe Gen 6…等，每一代的傳輸速率不斷翻倍成長，先進製程晶片一直往微小化演進，訊號衰減與靜電放電防護的問題越來越嚴重，對於ESD保護元件防護力的要求也越來越高，一般傳統的ESD保護元件已無法提供晶片所需要的保護；以前最不用在意的ESD問題現在反過來變成卡關大魔王，由此可以窺見未來ESD保護元件的重要性與市場前景的可期待性。因此，強茂招兵買馬轉換設計平台投入開發，著力補齊「高速訊號」端口ESD保護元件產品，再搭配原本的大功率保護元件，如此就可提供客戶完整的Total Solution，目的就是要幫助工程師們解決目前與未來會碰到的痛點。

經過數年的研發與優化，強茂靠自家的專利突破技術trade off的限制，工程師在設計產品時無須再受制ESD保護元件傳統上防護力和寄生容值及尺寸上的權衡。強茂產品經理鄭嘉玲表示，強茂的ESD保護元件產品可從三個關鍵參數來分析究竟有多強大，(1) 在容值方面，因為具備最小的容值，可保持訊號完整性，不會因為用上ESD保護元件導致高速訊號失真造成通訊失效；(2) 低箝位電壓 (clamping Voltage) 代表可以宣洩越多ESD，能量保護效果越好，不會因為最小的容值就犧牲ESD保護元件箝位電壓特性，依舊保持最低箝位電壓，提供最好的靜電放電保護能力；(3) 維持高雷擊浪湧防護能力，之前的防護元件只要是容值低就沒雷擊浪湧防護能力，想要有雷擊浪湧防護能力就無法使用在高速訊號。這次我們可提供客戶同時擁有低容值與高雷擊浪湧防護能力的ESD保護元件，如此一來我們的高速訊號除了ESD外還可同時有EOS防護能力，可降低因 EOS導致的 RMA 率，提升產品可靠性。

鄭嘉玲指出，傳輸速度一直加快，ESD保護元件容值已成為現階段客戶選型的重要條件，強茂已著手將ESD保護元件產品的容值朝0.05pF進行，為下一世代做準備。依然會維持低箝位電壓提供主晶片最佳的保護，如此ESD保護元件的防護力能夠滿足市場所需。而強茂能夠讓ESD保護元件產品具備這個重要的特性，是由於強茂自設計產品階段開始，不僅充分了解市場的需求，並在晶圓、封裝方面都下足功夫，從IC設計到產品生產完整的過程中都親力親為，與合作夥伴持續溝通，才能有如此的成果。

不僅如此，尺寸也是強茂ESD保護元件產品的重要優勢。鄭嘉玲說明，現代各種應用終端裝置越做越小，傳輸介面的接頭也是如此，內部的元件更是需要微型化。目前主流的ESD保護元件尺寸為0402，從客戶的需求為前提來考慮，強茂認為，朝越小的尺寸演進，當然是越好的方向，因此除了朝0201與01005的尺寸發展外，整合也是一個可行的趨勢，獲獎的超低容值ESD保護元件即是整合型產品。

強茂的超低容值ESD保護元件產品屢屢突破各種設計門檻，在市場上拉高ESD保護元件的產品價值，並樹立其他競爭對手進入市場的技術門檻，因此榮獲EE Awards Asia-亞洲金選獎「Best Discrete of the Year」可說是實至名歸。陳佐銘很有信心地說道：「強茂開發產品時最大的自我要求是不做me too的產品，一定是以研發市場最具競爭力的產品為目標。因此，與競爭對手相比，這顆ESD保護元件各方面的參數表現，可以說相當令人驚豔。」

超前部署 滿足客戶未來需求

根據對市場的深入觀察，強茂已為ESD保護元件與其他產品線建立全面的發展藍圖。陳佐銘表示，由於花費許多心思關注市場與客戶現在及未來的需求，因此強茂一向秉持著超前部署的宗旨，規劃未來產品的走向。舉例來說，ESD保護元件產品未來將持續往更小尺寸、更低容值、更高防護力、箝位電壓更低的方向發展；同時產品也將延續高彈性特性。「我們將產品規格超前預備好，並早期提供給客戶測試，可以說是好整以暇地在等競爭對手。」陳佐銘笑說。

現階段，ESD保護元件產品線僅佔強茂總營收的4%，陳佐銘期許，ESD保護元件市場空間還很大，未來強茂將透過優秀的產品，並備妥相關技術人才，持續拓展國內外的市場；而今年ESD保護元件產品已有許多客戶導入設計，產品計畫明年量產，相信明年ESD保護元件產品線應可迎來豐碩的成果。

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SOURCE EE Times Taiwan