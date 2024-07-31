Menarini公布BROOKLYN第三期臨床試驗的陽性頂線數據，評估Obicetrapib對雜合子型家族性高膽固醇血症患者的效用、安全性和耐受性

-- 在第12週，除了最大耐受的脂質改性療法之外，達到LDL-C的LS平均降低主要終點，並且統計學上顯著降低（p < 0.0001）。在第52週，這一數值持續下降（p < 0.0001） --

-- 與安慰劑相比，Obicetrapib在第12週下降了 36.3% ，在第52週下降了 41.5% --

-- Obicetrapib的耐受性良好；安全結果媲美安慰劑 --

意大利佛羅倫斯2024年7月31日 /美通社/ -- Menarini集團今天公佈由製藥公司NewAmsterdam Pharma Company N.V.（以下簡稱「NewAmsterdam」）贊助的BROOKLYN第三期臨床試驗（NCT05425745）的陽性頂線數據。NewAmsterdam是一間生物製藥公司，授予Menarini集團獨家許可，在歐洲將其產品作為單一療法或固定劑量組合的一部分，用於治療心血管疾病。BROOKLYN第三期臨床試驗（NCT05425745）是NewAmsterdam關鍵臨床開發計劃中的首項研究，旨在評估Obicetrapib對於雜合子型家族性高膽固醇血症（「HeFH」）成年患者的效用。這些患者的低密度脂蛋白膽固醇（「LDL-C」）水平在接受最大降脂療法後仍未能充分控制。

BROOKLYN試驗達到其主要終點，與安慰劑相比，在第12週LS平均降低36.3%（p < 0.0001）。該試驗在第52週後持續，LDL-C的LS平均降低41.5%（p < 0.0001）。超過50％的患者達到低於70 mg/dl的LDL-C水平。其他生物標記（包括非HDL-C、ApoB和 Lp (a)）的減少達到統計學上的顯著意義，並與先前的研究結果一致。

在研究中，Obicetrapib顯示出良好的耐受性，且未引起血壓上升。任何研究藥物相關的治療緊急不良事件在安慰劑組的發生率為6.8%，而Obicetrapib組則為4.3%。此外，兩個治療組中均未錄得任何研究藥物相關的治療緊急嚴重事件。Obicetrapib組的停止治療率為7.6%，安慰劑組則為14.4%。

蒙納士維多利亞心臟研究所（Monash Victorian Heart Institute）主任、蒙納士大學（Monash University）心臟病學教授（Professor of Cardiology）兼整個Obicetrapib開發計劃的首席研究員Stephen Nicholls博士（M.B.B.S., Ph.D.）表示：「 BROOKLYN的數據證實了Obicetrapib對雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）患者（即已經接受多種降脂療法的患者群體）顯著降低LDL-C水平的能力。這些結果令人非常鼓舞，顯示我們有可能為這些難治療的患者提供一種嶄新的高效口服選擇。 」

家庭心臟基金會創辦人兼行政總裁Katherine Wilemon表示：「全球每250人之中就有一人受到雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）的影響，這種病症會顯著增加嚴重心血管事件的風險，包括中風、心肌梗塞或死亡，且這些事件通常會在比一般人群更年輕的年齡出現。雖然普遍認為風險增加由LDL-C水平升高引起，但儘管目前已有治療方案，許多雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）患者仍未能達到指引建議的LDL-C水平。」「雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）患者難以治療，通常需要多種療法來控制 LDL-C 水平。這些研究結果以及提供另一種有效口服選擇的潛力，讓我們感到非常鼓舞。」

Menarini集團行政總裁Elcin Barker Ergun表示：「心血管疾病（CVD）是全球主要的死亡原因，估計每年有1790萬人因此死亡。儘管降脂療法廣泛可用，與心血管疾病（CVD）相關的死亡率仍有所上升，且患者的LDL-C水平常常高於目標值。患者及其醫生需要其他治療選擇。我們非常高興BROOKLYN研究確認Obicetrapib能夠在一年內顯著降低具有挑戰性的患者群體中的LDL-C水平。這一結果是我們致力於為歐洲雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）社區提供一流口服CETP-i抑制劑以對抗心血管疾病的重要里程碑，也符合我們公司30多年來的使命。」

BROOKLYN臨床試驗的關鍵第三階段設計

這項為期52週的全球關鍵第三期隨機、雙盲、安慰劑對照多中心研究評估了10毫克（10 mg）Obicetrapib的有效性和安全性，作為最大耐受降脂療法的輔助劑，專門用於LDL-C無法充分控制的雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）患者。該研究在北美、歐洲和非洲的多個地點進行。共 354 名患者被隨機分為兩組，比例為2:1，接受每日一次口服10毫克（10 mg）Obicetrapib或安慰劑治療，並且不受食物影響。儘管約79%的患者在篩查期間報告使用了高強度的他汀類藥物，但在Obicetrapib組入組患者的平均基準LDL-C水平為123 mg/dl。女性約佔研究對象的53%，研究參與者基準年齡中位數為57歲。

研究主要目的是評估Obicetrapib對LDL-C水平的影響。研究的其次目標包括評估Obicetrapib對非高密度脂蛋白膽固醇（「非HDL-C」）、非脂蛋白B（「ApoB」）和脂蛋白（a）的影響。該試驗還評估了Obicetrapib的安全性和耐受性。

Obicetrapib全球關鍵第三期計劃

Obicetrapib全球關鍵第三期臨床開發計劃包括四項研究，涉及超過12250名患者。其中三項研究針對Obicetrapib單獨治療，一項則評估Obicetrapib與Ezetimibe的固定劑量組合（「FDC」）：

- BROOKLYN試驗（NCT05425745）對於在高度耐受降脂療法下仍未能充分控制LDL-C的患者，評估其使用Obicetrapib的效果。2024年第三季錄得的頂線數據。

- BROADWAY試驗正在評估Obicetrapib對於患有確定的動脈粥樣硬化心血管疾病（ASCVD）及/或雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）的成年患者的效果。儘管這些患者已接受最大耐受的降脂療法，但其LDL-C水平仍未能得到充分控制（NCT05142722）。截至2023年7月，超過2500名患者已完成研究報名，預計將在2024年第四季度報告頂線數據。

- TANDEM試驗正在評估Obicetrapib作為固定劑量組合（FDC）片劑的一部分，用於患有動脈粥樣硬化心血管疾病（ASCVD）或多種ASCVD風險因素及/或雜合子型家族性高膽固醇血症（HeFH）患者。這些患者儘管已接受最大耐受的降脂療法，但LDL-C水平仍未得到充分控制（NCT06005597）。截至2024年7月，超過400名患者已完成研究報名，預計將在2025年第一季度報告頂線數據。

- PREVAIL是一項心血管結果試驗（CVOT），旨在評估有動脈粥樣硬化心血管疾病（ASCVD）病史的患者，儘管已採用最大耐受的降脂療法，Obicetrapib對於那些LDL-C水平仍未得到充分控制的患者的效果（NCT05202509）。2024年4月完成超過9500名患者的研究報名。

關於Obicetrapib

Obicetrapib是一種新型的口服低劑量CETP抑制劑，正在開發中，旨在克服目前降低LDL治療的局限性。在每項第二期試驗中，包括ROSE、ROSE2、TULIP和OCEAN，都評估了Obicetrapib作為單一療法或聯合療法的效果，結果顯示在降低LDL-C上具有統計學意義，且表現出良好的耐受性。Obicetrapib正在其他三項第三期關鍵試驗中進行研究，包括BROADWAY、PREVAIL和TANDEM。BROADWAY和PREVAIL試驗評估了Obicetrapib作為單一療法，用作最高耐受降脂療法的輔助，以為心血管疾病（CVD）患者提供額外的LDL-C降低和心血管保護。此外，TANDEM試驗還評估了Obicetrapib與Ezetimibe的固定劑量組合。BROADWAY試驗於2022年1月開始招募患者，並已於2024年3月完成。TANDEM試驗於2024年3月開始招募患者，並預計於2024年7月完成。第三階段PREVAIL心血管結果試驗旨在評估Obicetrapib減少主要不良心血管事件的潛力，包括心血管死亡、非致命性心肌梗塞、非致命中風和非選擇性冠狀動脈再血管化。該試驗於2022年3月開始招募患者，並已於2024年4月完成，共有超過9500名患者獲隨機分配。

The Menarini Group簡介

The Menarini Group是一家領先的國際醫藥和診斷公司，年營業額超過47億美元，擁有超過17000名員工。Menarini專注於心臟科、腫瘤科、肺科、腸胃科、傳染病、糖尿病、炎症和止痛的產品，專注於高未滿足需求的治療領域。憑藉18個生產基地和9個研發中心，Menarini的產品在全球140個國家/地區有售。欲知詳情，請瀏覽www.menarini.com。

關於NewAmsterdam

NewAmsterdam Pharma（納斯達克指數代碼：NAMS）是一間後期生物製藥公司，其使命是在現有已獲批准的治療方法不足或患者耐受性不佳的情況下，改善代謝疾病患者的護理。我們致力於滿足對安全、耐受性良好且便捷的低LDL治療的迫切需求。在多項第三期研究中，NewAmsterdam正在研究一種口服、低劑量、每日一次的CETP抑制劑Obicetrapib，單獨使用或與Ezetimibe作為固定劑量組合使用於現有療法效果不足或耐受性不佳的患者，作為降低LDL-C的療法，並用作他汀類藥物（Statins）治療的輔助療法。

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite