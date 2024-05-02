Mercari擴大網站的多語言支持

網站推出英語、繁體中文和韓語版本，為跨境服務的海外用戶提供更好的體驗

東京2024年5月2日 /美通社/ -- 日本市場應用提供商Mercari, Inc.（以下簡稱「Mercari」）擴大了平臺的多語言支持以滿足海外用戶的不同需求。自2024年4月30日起，「Mercari」網站的部分頁面和內容開始提供英語、繁體中文和韓語版本，讓更多用戶能夠更輕鬆地通過跨境服務購買商品。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107675/202404229785/_prw_PI1fl_BC47TFYo.png

背景

根據中期業務策略，Mercari將重點放在進一步拓展全球業務上，於2019年推出跨境銷售業務(*1)，並致力於打造全球循環經濟。2023年2月，Mercari開始擴大與跨境電子商務企業的合作，目前合作夥伴已超過60家(*2)。

Mercari認識到用戶對多語言支持的需求日益增長，於是針對海外用戶在瀏覽日語網站時遇到的困難，決定將網站的關鍵部分翻譯成英語、繁體中文和韓語，以此提升用戶體驗。

Mercari希望通過多語言支持為海外用戶提供更一流的體驗。

增強後的多語言支持為海外用戶帶來了以下好處：

「Mercari」網站的部分頁面和內容提供日語和英語、日語和繁體中文或日語和韓語版本，方便海外用戶更順暢地瀏覽網站。

在商品詳情頁面，商品價格以兩種貨幣顯示，共支持26種貨幣，簡化了全球用戶的購買流程。

未來願景

展望未來，Mercari計劃繼續致力於提高其產品的易獲得性。Mercari以提高便利性和滿足不同人群的需求為重點，力求促進更廣泛的流通，幫助建設一個人人都能創造新價值的美好世界。

注：

(*1) 「市場應用Mercari開始在100多個國家進行跨境銷售：海外買家現在可以通過代理服務購買商品」（2019年11月）

https://about.mercari.com/en/press/news/articles/20191115_crossborder-2/

(*2) 截至2024年4月

海外用戶無法在Mercari上創建帳戶。實際購買和發貨流程通過Mercari所支持的官方代理購買服務來完成。

目前英文、繁體中文和韓文網站的翻譯覆蓋範圍有所不同。

上述信息可能會有所變動。

URL：https://merc.li/KxqzcpRHa

Mercari概述

公司名稱：Mercari, Inc.

地址：日本東京港區六本木6丁目10番1號新城森大廈，郵編：106-6118

主要業務活動：Mercari市場應用的規劃、開發和營運

代表：山田進太郎(Shintaro Yamada)

有關使用Mercari徽標和圖標的信息，請參閱以下頁面：

https://about.mercari.com/en/press/press-kit/mercari/

SOURCE Mercari, Inc.