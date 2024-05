Mercari erweitert die mehrsprachige Unterstützung (Englisch, traditionelles Chinesisch und Koreanisch) im Web für ausländische Nutzer von grenzüberschreitenden Services

TOKYO, 2. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der japanische Marktplatz-App-Betreiber Mercari, Inc. (im Folgenden „Mercari") erweitert die mehrsprachige Unterstützung auf seiner Plattform, um den vielfältigen Bedürfnissen der Nutzer in anderen Ländern gerecht zu werden. Ab dem 30. April 2024 sind ausgewählte Seiten und Inhalte der Website „Mercari" nun auch in Englisch, traditionellem Chinesisch und Koreanisch zugänglich, so dass die Nutzer einfacher über grenzüberschreitende Dienste einkaufen können.

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107675/202404229785/_prw_PI1fl_BC47TFYo.png

Hintergrund

Im Rahmen seiner mittelfristigen Geschäftsstrategie konzentriert sich Mercari auf die weitere globale Expansion und beginnt 2019 mit dem grenzüberschreitenden Verkauf (*1) und arbeitet an der Schaffung einer globalen Kreislaufwirtschaft. Im Februar 2023 begann Mercari mit dem Ausbau seiner Partnerschaften mit grenzüberschreitenden E-Commerce-Unternehmen und hat inzwischen über 60 Partner erreicht (*2).

Mercari erkannte die wachsende Nachfrage nach mehrsprachigem Support und reagierte auf das Feedback von ausländischen Nutzern, die Probleme mit der Navigation auf der rein japanischen Website hatten, und machte sich daran, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem wichtige Teile des Dienstes ins Englische, traditionelle Chinesisch und Koreanisch übersetzt wurden.

Durch die mehrsprachige Unterstützung hofft Mercari, Nutzern aus dem Ausland eine nahtlosere Erfahrung zu bieten.

Die erweiterte mehrsprachige Unterstützung bietet Nutzern in anderen Ländern folgende Vorteile:

- Ausgewählte Seiten und Inhalte der „Mercari"-Website sind in Japanisch und Englisch, Japanisch und traditionellem Chinesisch oder Japanisch und Koreanisch verfügbar, was die Navigation für internationale Nutzer erleichtert.

- Die Artikelpreise werden auf der Artikeldetailseite in zwei Währungen angezeigt, wobei 26 Währungen unterstützt werden, was den Einkaufsprozess für Nutzer weltweit vereinfacht.

Zukunftsvision

Mit Blick auf die Zukunft plant Mercari, seine Produkte weiterhin so zugänglich wie möglich zu machen. Mercari legt großen Wert auf Komfort und richtet sich an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Damit will Mercari eine größere Verbreitung fördern und zu einer Welt beitragen, in der jeder neue Werte schaffen kann.

Anmerkungen:

(*1) „Marktplatz-App Mercari startet grenzüberschreitenden Verkauf in über 100 Ländern: Käufer aus dem Ausland können jetzt Artikel über den Proxy-Service kaufen" (November 2019) https://about.mercari.com/en/press/news/articles/20191115_crossborder-2/

(*2) Stand: April 2024

Benutzer mit Sitz in Übersee können keine Konten auf Mercari erstellen. Der eigentliche Kauf- und Versandprozess wird über offizielle, von Mercari unterstützte Proxy Purchasing Services abgewickelt.

Die derzeitige Übersetzungsabdeckung variiert zwischen englischen, traditionellen chinesischen und koreanischen Websites.

Die oben genannten Informationen können sich ändern.

URL: https://merc.li/KxqzcpRHa

Überblick über Mercari

Name des Unternehmens: Mercari, Inc.

Standort: Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6118

Hauptgeschäftstätigkeiten: Planung, Entwicklung und Betrieb der Mercari-Marktplatz-App

Vertreter: Shintaro Yamada

Informationen über die Verwendung des Mercari-Logos und -Symbols finden Sie auf der folgenden Seite:

https://about.mercari.com/en/press/press-kit/mercari/