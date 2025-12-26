Messari新報告：鏈上金融分發層Mantle躋身領先二層解決方案行列

Messari強調了Mantle與Bybit不斷發展的關系，雙方合作已從標准的代幣上市發展為深度的平台級整合，其中MNT在交易、手續費支付、VIP計劃和機構產品等各方面均作為核心資產發揮作用。繼2025年8月公布聯合路線圖後，Bybit擴大了以MNT計價的交易對，啟用了以MNT計價的折扣手續費，並為VIP和機構用戶推出了基於MNT的福利。在此期間，MNT的流通市值於2025年10月8日達到約87億美元，反映出通過Bybit分發渠道的訪問范圍擴大、流動性改善和參與度提升。

為DeFi樞紐奠定資本基礎

報告指出，Mantle的資本基礎由mETH協議支撐，該協議仍是網絡上最大的鏈上流動性來源之一。截至2025年末，mETH持有7.917億美元的ETH，cmETH持有2.77億美元，代表約10.7億美元的底層資產。在應用層，截至2025年9月30日，Mantle的DeFi（去中心化金融）總鎖倉量(TVL)達到2.423億美元，反映出整個網絡鏈上活動的持續增長。

拓展涵蓋現實世界資產(RWA)、去中心化金融和基礎設施領域的機構級堆棧

Messari還強調了Mantle通過其「代幣化即服務」(TaaS)平台在構建機構級鏈上基礎設施方面取得的進展，該平台為合規RWA發行提供端到端支持。機構活動通過Ondo Finance的USDY等發行得以擴展，該資產在Mantle上的代幣化金額約達2900萬美元，同時還包括全球RWA黑客松和獎學金計劃等更廣泛的生態系統倡議。

Mantle的關鍵顧問Emily Bao表示：「機構采用的不是孤立的執行層，而是那些能夠協調資本、流動性和分發的生態系統。Mantle的重點一直是彌合這些差距，使鏈上金融能夠在機構規模上可用，而不僅僅是優化吞吐量。」

Messari協議研究分析師Evan Zakhary表示：「Mantle的發展反映了第二層解決方案更廣泛的轉變趨勢，即從孤立地優化執行轉向協調資本、應用和分發。其不斷增長的資本堆棧和交易所主導的分發渠道，使其成為一個專注於機構鏈上活動的網絡。」

Messari的分析將Mantle定位為一個超越單純執行層面，向協調資本、基礎設施和分發演進的第二層解決方案。隨著該網絡深化與交易所的融合並推動機構采用，Mantle正日益凸顯其作為機構鏈上金融分發層的角色。

