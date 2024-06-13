Meta、大昌行汽車與維特健靈聯同 Omnichat 探索 WhatsApp 營銷的未來

Kantar商務訊息使用調查報告指出， 71% 消費者偏好使用訊息與商家聯絡，而 WhatsApp Business Platform 就成為了消費者和企業之間的橋樑，從建立品牌曝光、增加銷售機會到推動回購，創造無縫溝通和互動。 Meta 商務訊息合作夥伴經理 Layla Xu 指出：「Meta 商務訊息讓不同規模的公司能夠有效地培養潛在客戶，提供個性化購物體驗，於整個顧客旅程中制定及實行再營銷策略。對比其他通訊渠道，WhatsApp 帶來的轉換率超過 50%，ROAS 平均提升 60%，配合最新的Conversions API 將 WhatsApp 發訊廣告數據傳送到 Meta廣告管理員，活動成效一目了然，幫助商家優化廣告、降低成本。」

大昌行汽車（DCH Motors）認識到對話營銷的發展潛力，採用 Omnichat 解決方案以提供卓越且全面的汽車服務，滿足不同客戶需求。當前營商環境複雜多變，一站式 WhatsApp 客戶旅程讓企業從發現品牌、購買產品到售後服務，有效獲取新客戶，建立舊客忠誠度。 大昌行汽車市場推廣主管 Geoffrey Ng 分享 WhatsApp Business Platform 所帶來的營銷數字：「我們透過 WhatsApp 廣播訊息於客戶旅程的各個階段觸及客戶，包括推廣預約試車、提供獨家 VIP 優惠及發送保養提醒，成效令人滿意，訊息開啟率高達 80%！另外，使用聊天機械人的互動功能及選項清單，我們亦能有效收集客戶對心儀車系的偏好並提供量身定制的建議。」 大昌行汽車資訊科技主管 YP Chiu 強調 WhatsApp 的便利性：「我們將 WhatsApp及Omnichat 無縫連接 CRM 系統，銷售人員於後台即可查閱客戶資料，展開更有溫度的對話，締造個人化體驗。不僅可以監察每個銷售人員處理的客戶數量，還可以追蹤最終到訪陳列室的客戶數量，有助我們衡量轉換成效。」

WhatsApp Business Platform 作為銷售、營銷及客戶服務不可或缺的溝通渠道， 維特健靈集團 前 資訊科技總監 Terrence Siu 提到：「WhatsApp 自動化無疑提高了我們的生產力。我們設定了聊天機械人自動回覆，短短 3 個月即處理超過 47,000 個查詢，成功解決 60% 以上的詢問，為客戶提供高效且優質的支援服務。」透過整合會員系統，維特健靈得以無縫收集客戶在網站、WhatsApp、Facebook 和 Instagram 上所產生的數碼足跡。這些寶貴的數據讓維特健靈能夠為客戶提供個人化的產品推薦和貼心服務，從而和客戶之間建立更有意義的聯繫。維特健靈亦利用 WhatsApp 廣播訊息、優惠券及遊戲等方式，向不同客群策略性地發放優惠，吸引顧客到實體店及網上商店購買。

Omnichat 致力提供一站式對話商務解決方案，讓企業透過 WhatsApp Business Platform、Facebook Messenger 和 Instagram 進行一對一個性化通訊，進一步提高營運效率，釋放無限的銷售潛能。

關於 Omnichat Limited

創立於 2017 年及總部位於香港，Omnichat 是一家全渠道對話商務方案供應商，將不同社交渠道的客戶對話集中在一個平台統一回覆，整合 WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、WeChat、LINE 和網站即時對話等，提升營運效率和生產力。

Omnichat 的願景是通過對話將訪客轉化成顧客，業務遍及亞太區，為本地和國際零售及電子商務品牌提供卓越服務。通過全渠道顧客社交數據平台、線上線下銷售整合、自動化營銷、聊天機械人以及客服方案，Omnichat致力協助品牌打造個人化的客戶旅程，推動數碼轉型。

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