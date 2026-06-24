Omnichat 發表年度新品 OmniClaw 全新 Agentic AI 策略師亮相

Omnichat 台灣總經理翁忻閎表示：「真正的 AI 價值不只是單向推播，而是將對話轉化為品牌最強的 CRM 與即時導購引擎。Omnichat 作為 LINE 與 Meta 生態圈的雙認證合作夥伴，致力於協助品牌透過資料驅動對話、用對話創造營收，在流量紅利消退的時代，為企業構築完美的零售複利與數據增長閉環。」

產品發佈會特別邀請 LINE 與 Meta 代表發表產業洞察。LINE 企業解決方案事業群產品與策略企劃副總經理蔡昆錡指出：「LINE 的 AI 核心路徑始終堅持『賦能』而非『控制』。未來 AI 將從小編與客服被動查詢的生成式工具，進化為比用戶更早預見需求、提供個人化專屬推薦的主動預測者。LINE 將持續與 Omnichat 攜手深度合作，協助企業將複雜對話轉化為精準的貼心服務，為品牌創造更強大的私域經營與複利價值。」

Meta 大中華區客戶方案總監侯尹婕指出：「隨著 Meta Business Messaging 生態持續升級，全新推出的 Marketing Messages on Messenger 已成為品牌突破 24 小時訊息限制、強化私域經營的重要工具。透過受眾管理與全渠道數據整合，最大化從 Messenger 獲取潛在客戶的能力，協助企業提升分眾溝通效率與顧客長期價值。」

除了 LINE 與 Meta 共同分享產業趨勢外，Omnichat 也揭曉 Agentic AI 產品藍圖，宣布推出 OmniClaw、Omni AI Message Flow、CS Agent 與 Sales Agent 等全新 AI 解決方案，協助品牌將 AI 能力真正導入營運流程與營收成長場景。

本次產品發佈會最受矚目的亮點，Omnichat 正式宣布推出內建於平台的全新 AI 原生大腦與策略師「OmniClaw」。與通用型 AI 工具不同，OmniClaw 以會員經營、精準行銷與智慧銷售的場景為核心設計，部署首日便能理解企業的活動數據與團隊架構。人員不需切換頁面就能即時完成成效分析、活動規劃並取得專家級操作指引。例如品牌可直接詢問「哪一檔活動帶來最高營收」、「哪些會員最值得再次行銷」、「分析近期客服團隊對話量趨勢」等問題，OmniClaw 將自動整合跨模組數據並提供具體建議，讓企業無需依賴人工彙整報表即可快速決策。

Omnichat 創辦人暨執行長陳正達指出：「 OmniClaw 完美克服通用 AI 工具不懂企業業務的痛點，從多個維度整合數據並轉化為可執行的商業洞察。作為專精於零售場景的 AI 原生大腦，OmniClaw 不只是資訊查詢工具，更能根據過往真實數據，例如對話量趨勢、商品推薦連結、群發訊息表現及成效等，協助規劃往後的行銷營運活動，並產出完整的活動草稿協助企業更快速、更精準地做出關鍵決策，讓 AI 真正成為驅動營運成長的新引擎。」

為了解決過往行銷活動從靈感、文案設計到跨部門代理商反覆溝通、耗時繁瑣的痛點，Omnichat 更推出全新的「Omni AI Message Flow」，讓 AI 扮演 Marketing Agent 角色大幅縮減建置工作流程。行銷人員僅需輸入活動目標與品牌風格，AI 即可自動完成訊息流程設計、文案生成與素材規劃，大幅降低至少 50% 活動建置時間，讓品牌從靈感到上線更快速落地。

2026 年零售科技正式跨入「Agentic Era」，AI 演進為具備「自主推理」與「跨系統執行力」的 AI Agent。Omnichat 旗下 CS Agent 能對接企業 CRM/ERP 系統，從會員查詢、訂單進度、物流狀態到售後服務皆可由 Agent 自主完成，大幅降低客服人力負擔並提升服務效率；Sales Agent 則扮演購物導購大腦，能根據商品目錄、庫存狀況與消費者需求主動推薦商品，在聊天室內完成導購流程，打造 24 小時不間斷的 AI 銷售體驗。

Omnichat 技術長陳應聰表示：「Omnichat 推出的 CS Agent 與 Sales Agent，徹底打通從『理解對話』到『跨系統採取行動』的最後一哩路，不僅能主動調用系統 API 實現 90% 的自動結案，更能像金牌銷售員般在聊天室內主動推薦結單。結合全新的 BYOA 開放架構，我們將協助企業將自有 AI 模型安全、深度地融入品牌日常營運，讓 AI 真正成為企業的實質生產力。」

產品發佈會並邀請 IMAG 執行長呂亨律、 WENK MEDIA 業務總監陳幸渝及生活市集行銷長李庭毅展開跨界對談。與會講者一致指出，AI、私域經營與數據整合已成為品牌競爭的新核心，而 Agentic AI 的普及將進一步加速零售產業的數位轉型與營收成長。

針對流量成本飆升痛點，維肯媒體分享運用 AI 結合數據整合，成功放大流量轉換的實戰案例；生活市集則從 CRM 視角，剖析中型品牌如何打破價格戰，轉向精細化 LINE 分眾經營；專注於顧客經營與 AI 驅動關係管理的 IMAG 指出，國際精品已將 AI 巧妙融入全通路，在維持高尊榮服務的同時建立高頻互動，顯示品牌競爭已從流量爭奪逐步轉向顧客關係經營，而 AI 正開始協助品牌在每一次互動中找到更好的下一步行動。Agentic AI 也正逐漸成為零售產業下一階段成長的重要引擎。

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Omnichat 是領先的 AI 原生自主代理顧客體驗平台，為全球逾 5,000 個品牌提供自主 AI 員工團隊。平台透過全方位 AI 社群 CRM 生態系統，旨在規模化提升客戶參與度並建立長期忠誠度。作為 Meta 及 LINE 的官方合作夥伴，Omnichat 深度整合行銷自動化、銷售轉化及客戶支援，結合對話式互動與自主代理執行力，於 LINE、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram 及 WeChat 等渠道，為企業創造無縫的端對端顧客旅程。

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