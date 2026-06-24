Omnichat 發表年度新品 OmniClaw 全新 Agentic AI 策略師亮相

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Omnichat 全通路科技

24 6月, 2026, 08:44 CST

台北2026年6月24日 /美通社/ -- 全通路顧客體驗平台 Omnichat 於 6月9日舉辦年度產品發佈會，以「Agentic AI 新世紀－驅動零售未來 全通路營收增長」為主題，正式發表 AI 策略師 OmniClaw 與 Omni AI Message Flow 等全新 Agentic AI 解決方案。面對流量紅利消退與獲客成本持續攀升的市場挑戰，Omnichat 攜手 LINE 與 Meta 共同探討企業如何透過 AI、自有數據與私域經營打造可持續成長的新零售模式。

隨著對話式商務體驗的升級，Omnichat 在 2026 年技術與發送規模取得突破性實績，累積發送超過 80 億則訊息，持續協助企業透過對話商務創造營收成長，並成功獲取「LINE 金級技術夥伴」官方認證 與 Meta「商業訊息策略及 WhatsApp 商業技術 」雙重認證。

Omnichat 產品發佈會以「Agentic AI 新世紀 - 驅動零售未來 全通路營收增長 」為主題，邀請 LINE 與 Meta 齊聚，共同探討 AI 如何引領零售業進化。
Omnichat 產品發佈會以「Agentic AI 新世紀 - 驅動零售未來 全通路營收增長 」為主題，邀請 LINE 與 Meta 齊聚，共同探討 AI 如何引領零售業進化。

Omnichat 台灣總經理翁忻閎表示：「真正的 AI 價值不只是單向推播，而是將對話轉化為品牌最強的 CRM 與即時導購引擎。Omnichat 作為 LINE 與 Meta 生態圈的雙認證合作夥伴，致力於協助品牌透過資料驅動對話、用對話創造營收，在流量紅利消退的時代，為企業構築完美的零售複利與數據增長閉環。」

產品發佈會特別邀請 LINE 與 Meta 代表發表產業洞察。LINE 企業解決方案事業群產品與策略企劃副總經理蔡昆錡指出：「LINE 的 AI 核心路徑始終堅持『賦能』而非『控制』。未來 AI 將從小編與客服被動查詢的生成式工具，進化為比用戶更早預見需求、提供個人化專屬推薦的主動預測者。LINE 將持續與 Omnichat 攜手深度合作，協助企業將複雜對話轉化為精準的貼心服務，為品牌創造更強大的私域經營與複利價值。」

Meta 大中華區客戶方案總監侯尹婕指出：「隨著 Meta Business Messaging 生態持續升級，全新推出的 Marketing Messages on Messenger 已成為品牌突破 24 小時訊息限制、強化私域經營的重要工具。透過受眾管理與全渠道數據整合，最大化從 Messenger 獲取潛在客戶的能力，協助企業提升分眾溝通效率與顧客長期價值。」

除了 LINE 與 Meta 共同分享產業趨勢外，Omnichat 也揭曉 Agentic AI 產品藍圖，宣布推出 OmniClaw、Omni AI Message Flow、CS Agent 與 Sales Agent 等全新 AI 解決方案，協助品牌將 AI 能力真正導入營運流程與營收成長場景。

本次產品發佈會最受矚目的亮點，Omnichat 正式宣布推出內建於平台的全新 AI 原生大腦與策略師「OmniClaw」。與通用型 AI 工具不同，OmniClaw 以會員經營、精準行銷與智慧銷售的場景為核心設計，部署首日便能理解企業的活動數據與團隊架構。人員不需切換頁面就能即時完成成效分析、活動規劃並取得專家級操作指引。例如品牌可直接詢問「哪一檔活動帶來最高營收」、「哪些會員最值得再次行銷」、「分析近期客服團隊對話量趨勢」等問題，OmniClaw 將自動整合跨模組數據並提供具體建議，讓企業無需依賴人工彙整報表即可快速決策。 

Omnichat 創辦人暨執行長陳正達指出：「 OmniClaw 完美克服通用 AI 工具不懂企業業務的痛點，從多個維度整合數據並轉化為可執行的商業洞察。作為專精於零售場景的 AI 原生大腦，OmniClaw 不只是資訊查詢工具，更能根據過往真實數據，例如對話量趨勢、商品推薦連結、群發訊息表現及成效等，協助規劃往後的行銷營運活動，並產出完整的活動草稿協助企業更快速、更精準地做出關鍵決策，讓 AI 真正成為驅動營運成長的新引擎。」

為了解決過往行銷活動從靈感、文案設計到跨部門代理商反覆溝通、耗時繁瑣的痛點，Omnichat 更推出全新的「Omni AI Message Flow」，讓 AI 扮演 Marketing Agent 角色大幅縮減建置工作流程。行銷人員僅需輸入活動目標與品牌風格，AI 即可自動完成訊息流程設計、文案生成與素材規劃，大幅降低至少 50% 活動建置時間，讓品牌從靈感到上線更快速落地。

2026 年零售科技正式跨入「Agentic Era」，AI 演進為具備「自主推理」與「跨系統執行力」的 AI Agent。Omnichat 旗下 CS Agent 能對接企業 CRM/ERP 系統，從會員查詢、訂單進度、物流狀態到售後服務皆可由 Agent 自主完成，大幅降低客服人力負擔並提升服務效率；Sales Agent 則扮演購物導購大腦，能根據商品目錄、庫存狀況與消費者需求主動推薦商品，在聊天室內完成導購流程，打造 24 小時不間斷的 AI 銷售體驗。

Omnichat 技術長陳應聰表示：「Omnichat 推出的 CS Agent 與 Sales Agent，徹底打通從『理解對話』到『跨系統採取行動』的最後一哩路，不僅能主動調用系統 API 實現 90% 的自動結案，更能像金牌銷售員般在聊天室內主動推薦結單。結合全新的 BYOA 開放架構，我們將協助企業將自有 AI 模型安全、深度地融入品牌日常營運，讓 AI 真正成為企業的實質生產力。」

產品發佈會並邀請 IMAG 執行長呂亨律、 WENK MEDIA 業務總監陳幸渝及生活市集行銷長李庭毅展開跨界對談。與會講者一致指出，AI、私域經營與數據整合已成為品牌競爭的新核心，而 Agentic AI 的普及將進一步加速零售產業的數位轉型與營收成長。

針對流量成本飆升痛點，維肯媒體分享運用 AI 結合數據整合，成功放大流量轉換的實戰案例；生活市集則從 CRM 視角，剖析中型品牌如何打破價格戰，轉向精細化 LINE 分眾經營；專注於顧客經營與 AI 驅動關係管理的 IMAG 指出，國際精品已將 AI 巧妙融入全通路，在維持高尊榮服務的同時建立高頻互動，顯示品牌競爭已從流量爭奪逐步轉向顧客關係經營，而 AI 正開始協助品牌在每一次互動中找到更好的下一步行動。Agentic AI 也正逐漸成為零售產業下一階段成長的重要引擎。

關於全通路科技有限公司 Omnichat
Omnichat 是領先的 AI 原生自主代理顧客體驗平台，為全球逾 5,000 個品牌提供自主 AI 員工團隊。平台透過全方位 AI 社群 CRM 生態系統，旨在規模化提升客戶參與度並建立長期忠誠度。作為 Meta 及 LINE 的官方合作夥伴，Omnichat 深度整合行銷自動化、銷售轉化及客戶支援，結合對話式互動與自主代理執行力，於 LINE、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram 及 WeChat 等渠道，為企業創造無縫的端對端顧客旅程。

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