MetaComp集團全面推動泰達XAUT代幣化黃金，實現跨境支付、價值存儲和質押融資的大規模商業化應用

截至目前，MetaComp集團已在全球各大核心金融中心，服務超過1,000家機構客戶及合格投資者。此次引入代幣化黃金資產，進一步完善了集團數字資產服務生態客戶可依託同一平台，一站式完成支付結算、金管理與資產配置全流程操作，更可在T+0條件下, 以XAUT作為質押標的，快速兌換獲取美元及各類穩定幣流動性。

市場背景：代幣化黃金加速機構化發展



在宏觀經濟不確定性持續加劇的背景下，黃金價格於2026年初在市場波動中攀升至高位。根據公開報導，受全球局勢動盪推動，黃金價格一度突破每盎司5,000美元[1]，機構避險需求顯著提升。

當前代幣化黃金市場快速擴張。根據Tiger Research《2026年大宗商品代幣化市場分析》報告，2026 年初全球代幣化商品市場規模達71 億美元，一年內增長超四倍，其中XAUT與PAXG合計佔比達73%。[2]

CEX.io研究指出，2025年第四季度代幣化黃金交易量同比增長345%，突破1,260億美元，按交易量計已超過除SPDR Gold Shares（GLD）外的大多數黃金ETF產品。[3] 全年交易量達1,780億美元，成為全球交易量第二大的黃金投資產品。

此外，渣打銀行預測，2028年代幣化現實世界資產（RWA）市場規模將達到2萬億美元，隨著機構對連接法幣與數字資產的合規基礎設施需求提升，相關市場有望持續增長。[4]

三大應用支柱概念



第一支柱：基於XAUT的跨境支付 – 概念驗證成果

MetaComp集團成功完成實盤概念驗證，論證了XAUT作為跨境資金轉移高效媒介的可行性。測試中，MetaComp以一萬美元等值規模完成了美元兌歐元跨境轉帳：在新加坡以美元購入XAUT，隨後賣出 XAUT 兌換為歐元，並將全額款項直接存入歐洲銀行帳戶。相較於傳統代理行模式，全流程實現更快清算、更簡化操作、更具優勢的成本結構。

本次驗證充分證實，XAUT作為以黃金資產為背書的結算媒介，可適配多幣種走廊，並與現有銀行基礎設施並行運作。與傳統電匯相比，基於XAUT的交易具備結算更快、執行更順暢、鏈上可追溯的優勢，且交易兩端均實現法幣兌付。

此次概念驗證的意義超越效率本身。以黃金穩定幣作為中間結算媒介，可將黃金久經考驗的價值存儲屬性融入可編程跨境流程，對結算環節高度重視價值保全的機構財資業務而言，具備極具競爭力的替代價值。

隨著全球監管機構與機構投資者持續探索代幣化資產軌道在國際支付中的應用，MetaComp 經實戰驗證的體系使其站在行業變革前沿。相關跨境支付能力由持有新加坡金管局（MAS）跨境匯款牌照的 MetaComp Pte. Ltd. 提供，確保所有交易全面合規。

第二支柱：基於XAUT的價值存儲 – 黃金的數字化形態

在數千年宏觀經濟週期中，黃金一直是機構最終的避險資產。XAUT將這一久經考驗的資產帶入數字時代：每枚代幣均由瑞士金庫實物黃金足額背書並支持贖回，既保留實物黃金的核心價值存儲屬性，又具備鏈上流轉與7×24 小時市場接入能力。

通過MetaComp的OTC交易平台，機構客戶可全天候交易XAUT並實現T+0結算，在無傳統黃金市場的交割摩擦與時間限制下，獲取金價敞口並管理資產配置。2025 年，MetaComp 支付與 OTC 業務總量已超100 億美元，月度規模超 10 億美元，憑藉成熟的執行基礎設施，為代幣化黃金市場提供機構級流動性與高質量交易執行。

第三支柱：XAUT作為營運資金的質押融資工具 – 讓黃金成為生產性資本

通過WealthX*（集團級財資與財富管理解決方案），持有XAUT的客戶可將其作為抵押品，按需獲取美元、USDT或USDC，期限結構涵蓋開放期為活期、1個月、12個月、18個月及24個月。

對跨幣種、跨區域運營的機構而言，XAUT由此成為可增值、可活用的資產：在保留黃金多頭敞口的同時，釋放美元流動性用於業務部署，且全程運行於 MetaComp 統一的支付與財資管理 * 體系內。機構無需拋售黃金即可滿足短期資金需求，直接以 XAUT 質押融資，保留金價上行收益的同時獲得營運資金支持。

基於當前機構客戶需求，MetaComp集團已為2026年第二至第三季度的XAUT抵押融資業務預備約1億美元規模的流動性額度，用於支持相關融資需求的落地與擴展。

基於機構標準的黃金抵押融資模式，顯著拓展了代幣化黃金的應用價值。MetaComp 將融資功能直接整合至機構支付與財資管理平台，大幅降低黃金作為被動資產的運營複雜度。在 MetaComp 平台上，XAUT 可同時承擔商品背書穩定幣、跨境支付工具、營運資金流動性來源三重角色，並在滿足合規、監管與風險管理要求的機構級管控框架下運行。

依託StableChain深化Web2.5數字資產生態

XAUT的接入進一步完善了MetaComp既有的數字資產生態佈局。基於2025年12月宣布的MetaComp與Stable合作，StableChain上的XAUT0代幣可在StableX Network內使用，將XAUT的應用場景延伸至MetaComp的跨境支付與結算基礎設施。客戶可享受 StableChain 原生 USDT 網絡的高效處理速度與可編程能力，同時全程運行於 MetaComp 持牌合規框架之內。

該產品即日起向合格及機構客戶開放。

跨資產類別擴展集團級平台能力

Alpha Ladder集團執行董事長兼聯合創始人Dr Bo Bai 表示：

"黃金歷來是機構最後的避險資產，但在此之前，以數字化形式持有黃金往往意味著資金被閒置。我們的概念驗證已證明，XAUT 不僅可作為被動型資產，更能成為實時跨境支付工具，並可通過抵押融資轉化為營運資金來源。XAUT 抵押融資從根本上改變了這一格局。這是 MetaComp 集團產品體系戰略升級的重要一環：我們正系統性地將比特幣、黃金背書代幣等各大資產類別，納入統一合規的 Web2.5 架構，讓機構無需在傳統金融體系與數字金融體系之間二選一，即可一站式獲取收益、流動性與清算服務。我們打造的並非一家疊加了融資業務的支付公司，而是從底層設計出發、服務於機構財資全資本生命週期的集團級平台。"

MetaComp聯席總裁Eddie Hui表示：

"對客戶而言，價值非常直觀：持有 XAUT，即可讓資產'活起來'。他們無需賣出持倉即可獲取美元流動性，無需跨平台操作，也不必對接獨立的放貸機構。通過 CAMP 系統 —— 也就是他們已用於跨境支付與財資管理的同一入口 —— 僅需數分鐘（而非數日）即可完成質押、借款及黃金抵押融資全生命週期管理。這正是機構級基礎設施應有的體驗。我們搭建的平台可讓新增的每一類資產，無縫對接網絡內 1000 餘家存量客戶，全程無摩擦、不妥協合規要求。本次跨境支付概念驗證便是最佳印證：XAUT 在我們平台上從美元兌換為歐元，全程無縫流轉並最終入帳歐洲銀行帳戶。"

此次發布進一步鞏固了MetaComp在新加坡受監管數字金融生態中，引領現實世界資產落地應用的前沿地位。

目前，MetaComp 已實現規模化運營：2025 年，平台支持 13 種以上穩定幣，支付與 OTC 交易量超100 億美元，月度規模超 10 億美元；集團旗下財富管理業務管理規模（AUM）已突破5 億美元。

*所有與證券及資本市場產品相關的服務，均由Alpha Ladder Finance Pte. Ltd.獨家提供及運營。XAUT抵押融資貸款服務由MetaComp集團旗下合資格關聯公司MetaComp Cayman Limited運營，並須遵守其運營司法管轄區的適用監管要求。

#本廣告未經新加坡金融管理局審閱。CAMP由MetaComp Pte. Ltd.擁有，其解決方案在嚴格的監管框架下運營。MetaComp Pte. Ltd.持有主要支付機構牌照。Alpha Ladder Finance Pte. Ltd.持有資本市場服務牌照（託管服務、資本市場產品交易）及認可市場經營者牌照。Asia Green Fund Management Pte. Ltd.持有基金管理資本市場服務牌照。本文任何內容均不構成對任何商品或數字資產的買賣或交易要約、建議或招攬；訪問上述產品須遵守適用法律及牌照要求。

關於MetaComp集團

MetaComp集團及其關聯公司提供受監管的數位金融服務，業務涵蓋跨境支付、外匯結算、穩定幣基礎設施、場外交易（OTC）、反洗錢及反恐融資（AML/CFT）合規風控、智慧代理金融（Agentic Finance）、數位資產託管、財富管理、抵押融資及實物資產（RWA）代幣化等領域。

MetaComp Pte. Ltd. 持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的大型支付機構牌照，可提供數位支付代幣及跨境匯款服務。集團旗下關聯公司 Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. 持有MAS頒發的資本市場服務（CMS）牌照及認可市場營運商（RMO）牌照，提供財資管理及投資服務。

集團其他關聯公司亦於各自營運轄區持有相應牌照及註冊資質。

關於 MetaComp

MetaComp 是亞洲領先的統一 Web2.5 數字金融解決方案提供商，通過機構級集團平台整合法定貨幣與穩定幣能力，涵蓋支付、資金管理及財富管理等核心金融服務。MetaComp 持有新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）頒發的主要支付機構牌照（Major Payment Institution），可提供數字支付代幣（Digital Payment Token，DPT）及跨境匯款（Cross-border Money Transfer，CBMT）服務，目前服務超過 1,000 家機構及合格投資者客戶，業務網絡覆蓋全球主要金融中心。

2025 年，該集團級平台處理的支付及場外交易（OTC）總量已超過 100 億美元，覆蓋 13+ 種穩定幣，月度運行規模超過 10 億美元。通過 StableX Network（StableX 網絡），機構客戶可在統一且合規的 Web2.5 金融架構下，實現法定貨幣與穩定幣資金的轉移、兌換及資金管理。

資金與投資服務由 MetaComp 關聯公司 Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. 提供。該公司持有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照（Capital Markets Services，CMS）及認可市場運營商牌照（Recognised Market Operator，RMO），其財富解決方案的管理資產規模已突破 5 億美元。

截至目前，MetaComp 已完成 3,500 萬美元的 Pre-A 輪融資，並於 2025 年實現全年淨利潤，體現了機構市場對受監管 Web2.5 金融解決方案的強勁需求。

了解更多信息，請訪問 www.mce.sg，或在 LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/metacompsg）及 X 平台關注 MetaComp：@MetaCompHQ。

Sources

[1] Gold tops US$5,000 as global upheaval fuels precious metals rally (Jan 2026) https://www.businesstimes.com.sg/international/global/gold-tops-us5000-global-upheaval-fuels-precious-metals-rally

[2] Tiger Research, 2026 Commodity Tokenization Market Analysis (March 2026) https://reports.tiger-research.com/p/2026-commoditymarket

[3] CEX.io Research, Tokenized Gold Trading Volume Surpassed Leading Gold ETFs (January 2026). https://blog.cex.io/ecosystem/tokenized-gold-surpassed-leading-gold-etfs-35282

[4] Standard Chartered sees tokenized real-world assets reaching $2 trillion by 2028 — 'vast majority' on Ethereum https://www.theblock.co/post/377059/standard-chartered-tokenized-rwa-2-trillion-2028-ethereum

SOURCE MetaComp Group