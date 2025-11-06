納斯達克上市公司Metalpha與新銳投資集團Avenir Group強強聯手，共同塑造數字資產未來

香港 2025年11月6日 /美通社/ -- 全球領先的區塊鏈及交易技術解決方案提供商Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克股票代碼：MATH，以下簡稱「Metalpha」或「公司」）今日宣布，已與公司戰略投資者Avenir Group簽署諒解備忘錄（MOU）。Avenir Group作為亞洲最大的機構比特幣ETF持有者，同時也是全球傳統金融與數字資產融合的領導者，通過構建全面金融生態體系，推動行業創新發展。

此次戰略合作確立了雙方在數字資產關鍵領域的協作框架，合作范圍涵蓋數字資產管理技術解決方案及系統（例如結構化數字解決方案）、數字資產交易與對沖基礎設施、流動性解決方案及其他相關領域。此次合作旨在結合Metalpha的先進技術能力與Avenir Group領先的市場地位和專業專長，共同加速數字資產生態系統的進一步創新與發展。

Metalpha首席執行官Adrian Wang先生表示：「我們非常榮幸能與傳統金融與數字資產交匯領域的遠見領導者Avenir Group進一步深化合作。此次簽約不僅印證了雙方共同秉持的、通過技術卓越性重塑數字資產領域的願景，也標志著我們的戰略伙伴關系邁上了新台階。通過將Metalpha的尖端解決方案與Avenir Group無與倫比的市場資源相結合，我們已做好准備，共同打造下一代金融基礎設施，旨在賦能機構級應用並推動整個行業的可持續增長。」

「我們很高興通過這份諒解備忘錄深化與 Metalpha 的戰略聯盟，融合雙方優勢，共同引領數字資產解決方案的開創性創新，」Avenir Group管理合伙人Jacob Zhong表示。「Avenir Group致力於通過投資、孵化與運營一體化模式，連接傳統金融與區塊鏈技術。此次伙伴合作關系將助力我們實現前所未有的效率提升、卓越流動性以及數字經濟中的指數級增長，鞏固雙方在全球行業轉型中的領導地位。」

這一戰略合作凸顯了Metalpha在區塊鏈創新解決方案領域的領導地位，有助於公司拓展數字資產管理與交易基礎設施產品線。通過與Avenir Group在資產管理、交易及金融服務平台方面的專業優勢深度對接，Metalpha將為機構客戶提供更具定制化的工具，提升風險管理效率並促進市場廣泛采用，助力數字資產領域快速發展。

關於Metalpha

Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克代碼：MATH）是全球領先的區塊鏈及交易技術解決方案服務商。憑借深厚的區塊鏈與金融科技專業積澱，我們致力於提供最前沿的技術解決方案，包括綜合數字資產管理系統、對沖交易基礎設施、流動性解決方案及機構級系統架構。我們為客戶提供高度定制化的一站式解決方案，助力客戶業務增長，並致力於持續打造亞洲最大數字資產基礎服務商之一。

關於Avenir集團

Avenir Group是一家新銳投資集團，致力於融合傳統金融與數字資產，打造全球領先的金融生態與基礎設施。集團通過「投資、孵化、運營」一體化戰略，聚焦布局數字資產管理、交易與金融服務平台、支付金融 (PayFi) 基礎設施及實物資產數字化 (RWA) 等核心領域。作為亞洲最大的比特幣ETF機構持有者，Avenir Group在全球范圍內拓展業務，覆蓋香港、新加坡、東京、倫敦、舊金山等地。憑借穩健資本與專業交易運營能力，集團作為連接東西方資本市場的戰略樞紐，驅動全球資本高效流動與協作。旗下品牌包括DeepTrading（高頻量化交易）與Avenir Foundation（科技教育與創新）。了解更多：https://avenirx.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據美國《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款可能構成「前瞻性」陳述的內容。這些前瞻性陳述可以通過諸如「將」、「期望」、「預期」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等術語及類似陳述來識別。管理層已根據其當前的期望、假設、估計和預測作出這些前瞻性陳述。盡管管理層認為這些期望、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險及不確定性，其中許多超出管理層的控制范圍。這些陳述涉及的風險和不確定性可能導致Metalpha的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。

