Meta、美心集團、MEDILASE 聯同 Omnichat 揭示 WhatsApp 於社交 CRM 及對話式 AI 的應用與新機遇

社交訊息在顧客旅程中的角色不斷演變，從單純的客戶服務功能，轉變為整個商業體驗中不可或缺的一環。Kantar 的最新研究顯示，高達 71% 的香港消費者每週至少會透過 WhatsApp 聯絡商戶一次。 Meta 大中華區業務總監 林靜詩 指出，顧客對企業使用 WhatsApp 的期望已遠超基本查詢。她分享道：「顧客不單只期望 WhatsApp 是一個客戶服務渠道，他們現在更期望在社交平台看到廣告後，能立即透過通訊軟件聯絡品牌。」她進一步闡述， Meta 的技術正正能夠滿足這些新期望，並建立更深層、更具效益的客戶聯繫。她補充，企業現在可以透過 WhatsApp 生態系統中的一系列工具，例如 Click to WhatsApp 廣告、網站至 WhatsApp 廣告、WhatsApp 產品目錄 和 WhatsApp Flows，管理和優化整個端對端的顧客旅程，最終實現全渠道的成功。

美心集團成功將 WhatsApp 打造成高效能數碼商業渠道，與集團內廣受歡迎的「Eatizen美心薈」會員應用程式相輔相成。透過採用 Omnichat 並結合 Omni AI，美心利用 WhatsApp 與現有 Eatizen 會員及新顧客互動，以智能聊天機械人簡化日常營運，並透過 AI 驅動的客群細分策略性推動精準廣播營銷。 美心集團 數碼業務總監 湯曼 分享了中秋節銷售活動的重大成果：「我們構建了完整的客戶端 WhatsApp 購物流程，平均交易價值比傳統網上渠道高出 2 至 3 倍。」她將此顯著增長歸功於兩大優勢：首先提供極致流暢的顧客體驗，讓品牌吸納更廣泛客源，顧客可直接在 WhatsApp 內訂購和付款；其次具極高成本效益，避免在現有 App 生態系統開發複雜新功能的巨額投入。憑藉此成功，美心正積極擴展 WhatsApp 商務策略，將其定位為未來業務增長與深化顧客互動的關鍵支柱。

頂尖醫學美容服務品牌 MEDILASE 透過 Omnichat 的 WhatsApp API 方案，成功整合線上線下顧客體驗。品牌將關鍵客戶接觸點，包括美容諮詢及初步診斷和預約流程，自動化並直接於 WhatsApp 完成。Omnichat 的中央管理平台統一了市場、市場推廣、客服及銷售團隊的工作流程，加強在整個顧客生命週期中的跨部門協作。 MEDILASE 行政總裁 吳啟誌（ KC Ng ） 解釋：「藉 WhatsApp API 解決方案，我們已部署 7x24 小時聊天機械人，實現緊密跨團隊協作，顯著提升服務標準及營運透明度。透過 WhatsApp 提供個人化一對一諮詢，團隊可更深入了解及預測顧客需求，從而配對最合適療程，有效支持業務核心目標，提升轉化率及出席率。」KC Ng 特別分享近期推廣活動：「約 40% 客戶透過 WhatsApp 遊戲參與互動，並成功促成 5% 轉化率。」延續以上成功，MEDILASE 計劃進一步善用 Omnichat 方案，提升團隊工作效率，讓員工更專注高質諮詢及度身訂造美療方案，真正為每位客戶打造個人化美容旅程。

Meta、美心集團、MEDILASE 與 Omnichat 在是次活動上的合作，標誌著亞洲顧客互動發展的未來關鍵時刻。由 Omnichat 方案驅動的成功案例，結合 Meta 對 WhatsApp 的戰略遠見，共同傳達了一個清晰的訊息：商業與對話的整合已不再是未來概念，而是現今任何尋求決定性競爭優勢的品牌必然之選。

