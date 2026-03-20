MetaOptics 推進策略增長及管理層接任計劃

新加坡2026年3月20日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）近日於新加坡交易所公告一系列策略性增長舉措，包括領導層接任安排，以及在創新與商業化拓展路線圖上的持續進展。。

領導層接任

作為本公司長期接班規劃策略的一部分，並進一步聚焦拓展美國市場——包括於2025年10月27日在美國內華達州成立MetaOptics Inc. (USA)，以便與世界級客戶展開合作——本公司已自2026年3月1日起，晉升並委任蔡昊澎先生（「蔡先生」或「Aloysius Chua」）接任執行董事兼行政總裁（「CEO」），以支持上述策略性增長方向。

蔡先生於2021年加入本集團，並於出任本公司副行政總裁期間，在推動及執行公司策略舉措方面發揮了關鍵作用，其貢獻涵蓋設備開發、超透鏡製造及先進超光學元件組裝等領域。在新職務下，蔡先生將持續主導公司營運、統籌整體供應鏈管理及採購訂單履行工作，並指導兩名於2025年8月新聘的博士級科研人員，該二人現時直接向其匯報。

在此次接任安排後，程章金先生將繼續擔任執行主席，除提供策略監督之外，亦將持續積極參與公司日常營運。他將參與公司未來方向的概念性討論、推動可調式超透鏡模組等研發項目、促進包括史丹福工程學院SystemX聯盟計畫在內的策略合作關係，並牽頭於美國建立超透鏡代工廠，作為集團拓展計畫的一部分。

MetaOptics執行主席程章金先生表示：

「董事會對蔡先生的領導能力，以及他對MetaOptics技術與營運的深刻理解深具信心。是次任命體現了我們對穩健接班規劃的重視，並為公司邁向下一階段成長奠定良好基礎。Aloysius 不僅參與了我們整體策略方向與技術能力的制定，更在推動營運、統籌供應鏈管理、監督訂單履行及強化技術實力等方面扮演了關鍵角色。我們相信，他是帶領公司在業務擴張與全球布局上持續推進的合適領袖。未來本人將以執行主席身份，繼續參與公司日常營運，並透過強化產業網絡、提供策略性指引，以及鞏固持份者管理與互動，為本集團的長遠增長與擴張作出貢獻。」

MetaOptics執行董事兼行政總裁蔡昊澎先生表示：

「我很榮幸能在 MetaOptics 發展歷程中的關鍵階段接任執行董事兼行政總裁一職。 過去數年，我們憑藉深厚的工程能力與清晰的商業化願景，在超透鏡技術領域奠定了堅實基礎。展望未來，我們將更積極追求增長、商業落地與市場拓展，重點聚焦於擴大產能、強化全球合作夥伴關係，以及加速超光學技術在高增長應用領域的採用，例如3D感測、AI驅動成像及新一代消費性裝置等。在新的職務下，本人將致力確保 MetaOptics 能掌握這些機遇，並為股東及持份者創造可持續的長期價值。」

擬議股東特別大會及公司舉措

如本公司於新加坡交易所早前公告，本公司已就即將召開的股東特別大會（「EGM」）發佈相關文件，尋求股東批准若干關鍵公司層面舉措，其中包括本公司建議於美國納斯達克證券交易所上市，以及配合潛在納斯達克上市而發行美國存託股份（American Depositary Shares，「ADSs」）等建議。除已於美國委任兩家承銷商外，本公司亦已委任摩根大通銀行擔任ADS相關之美國託管銀行，以便就ADS的發行、託管及轉讓提供服務，讓國際投資者可透過美國資本市場投資本公司股份。

蔡先生表示：

「隨著MetaOptics朝全球科技企業方向邁進，我們的資本管理策略亦必須與之同步演進。潛在的納斯達克上市將有助於我們觸及更多國際投資者、提升在關鍵市場的知名度，並支持我們的長期增長願景。我們正採取審慎穩健的方式評估這條路徑，確保與股東利益及市場狀況保持一致。」

強化策略重點與增長平台

MetaOptics持續推行多元增長策略，並以四大核心業務板塊為基礎：

超透鏡設備業務： 開發及商業化先進量產系統，例如直接雷射寫入設備及自動化測試設備

開發及商業化先進量產系統，例如直接雷射寫入設備及自動化測試設備 超透鏡晶圓代工業務： 提供客製化12 吋玻璃晶圓製造能力，包括拓展美國市場，並作為史丹福大學工程學院SystemX聯盟計畫之會員，尋求研究合作與技術開發機會

提供客製化12 吋玻璃晶圓製造能力，包括拓展美國市場，並作為史丹福大學工程學院SystemX聯盟計畫之會員，尋求研究合作與技術開發機會 超透鏡產品業務： 聚焦消費及工業應用，包括智能裝置及3D感測解決方案

聚焦消費及工業應用，包括智能裝置及3D感測解決方案 AI演算法業務：自研演算法，應用於成像、生物辨識以及物聯網相關應用

蔡先生補充：

「我們涵蓋設備、代工及終端產品解決方案的一體化商業模式，賦予MetaOptics獨特的競爭優勢。這使我們能以更快的速度創新、更有效地掌控品質，並以更高敏捷度回應客戶需求。」

延續 2025 財年穩健發展動能

是次領導層更迭承接了本公司近期高速成長與積極投資的階段。MetaOptics在2025財年實現了顯著的營收成長，主要受惠於設備和超透鏡產品銷量增加，以及為支援下一代技術而擴大的研發投入。2025財年取得的良好發展動能反映了市場對其技術日益增長的需求，並驗證了其策略方向的正確性。公司將繼續投資於研發項目及人才培養，以確保在超光學領域的創新中保持領先地位。本公司目前資本充足，有利於加速商業化進程、拓展國際市場，並鞏固其在擴增實境、3D 感測及 AI 成像等高成長領域的市場地位。

董事會謹此公告

程章金

執行主席

2026年3月20日

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為CPO、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司總部位於新加坡，致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案，滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。

SOURCE METAOPTICS LTD