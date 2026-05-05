MetaOptics - 擬納斯達克雙重上市最新進展

新加坡2026年5月5日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）已於2026年5月4日根據經修訂之美國《1933年證券法》，向美國證券交易委員會提交Form F-1註冊聲明，內容涉及本公司擬就建議之納斯達克雙重上市發行美國存托股份（ADSs）。建議發行的ADSs數量及發行價格區間尚未確定。

Roth Capital Partners及The Benchmark Company, LLC將擔任是次擬議發行之承銷商代表。

本次擬議發行僅將透過招股章程進行。有關本次擬議發行的初步招股說明書（如有）可透過造訪美國證券交易委員會 (SEC) 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 系統取得。或者，初步招股說明書（如有）可從以下機構取得：Roth Capital Partners，地址：888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660，或發送電子郵件至 [email protected]；或 The Benchmark Company, LLC，地址：150 East 58th Street, 1775, NY. [email protected]。

與該等證券有關之注册聲明已向美國證券交易委員會提交，惟尚未生效。於注册聲明生效前，該等證券不得出售，亦不得接受購買要約。本文件不構成出售該等證券之要約或購買該等證券之要約邀請，且於任何州份或司法管轄區內，如根據該等州份或司法管轄區之證券法，在完成注册或資格審批前作出該等要約、邀請或出售屬違法，則本文件亦不得構成在該等州份或司法管轄區內之任何該等證券銷售。

董事會謹此公告

程章金

執行主席

2026年5月5日

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為一家半導體光學公司，總部位於新加坡，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，公司為CPO、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。詳情請參閱：www.metaoptics.sg。

SOURCE METAOPTICS LTD