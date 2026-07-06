艾德金融宣佈全新品牌升級

以極簡美學重塑標誌，引領金融科技新時代

香港2026年7月6日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）全面升級品牌視識系統，推出全新企業標誌。此次品牌煥新標誌著艾德金融在數字化轉型與金融科技領域邁入全新發展階段，以更敏捷、更現代、更以客戶體驗為先的國際化形象，鞏固集團在融合傳統金融與數字資產領域的先驅地位。

全新標誌摒棄原有圖形疊加的雙色傳統設計，轉以極簡字體「Eddid.」登場。視覺簡化背後，是集團戰略思維的全面昇華，體現艾德金融以科技驅動服務、以簡馭繁的核心理念。

化繁為簡，聚焦核心價值

金融服務的核心在於解決問題與建立信任。隨著金融科技快速演進，用戶對直覺、高效、透明的服務需求日益提升。艾德金融將複合圖形與文字優化為圓潤親和的「Eddid.」，象徵褪去傳統金融繁文縟節，實現服務流程極致簡化；標誌蘊含的開放意象，亦呼應集團布局新世代金融、連接全球市場的戰略藍圖。

全新標誌三大核心亮點

開放結構，突破界限

新標誌首字母大寫「E」採開口設計，大幅減輕視覺重量，賦予品牌現代科技感與敏捷度，更深層象徵「突破界限、不斷挑戰」的創新精神。伴隨集團全面布局數字資產業務，這一開放式「E」更代表艾德金融為全球用戶開啟通往未來財富的機遇之門。

色彩煥新，科技躍動

新標誌以更明亮、更具活力的全新藍色調取代原有的深海軍藍與黃色組合。新色調既傳承金融業「安全與穩健」的核心屬性，亦注入科技企業「創新與活力」的基因，完美契合艾德金融作為金融科技與數字資產先驅的市場定位。

點睛之筆，圓滿生態

全新品牌標誌末端的圓點象徵圓融、完整與恆久，既提升視覺層次與記憶點，更飽含集團對客戶、市場及未來發展的深刻寓意，代表艾德金融以合規信譽為基石的堅定承諾；同時體現集團的一站式金融生態，連接投資銀行、資產管理、財富管理、數字資產、金融科技等多元業務板塊，滿足機構與零售客戶全方位投資及財富需求，以完整服務陪伴客戶長期財富增長。

視覺升級，戰略先行

品牌升級是集團戰略落地的重要體現。從圖形到字體、從複雜到極簡，不僅是視覺革新，更是對用戶、市場與未來的承諾。未來，艾德金融將以「Eddid.」全新形象，深耕香港、輻射全球，持續投入科技研發，強化數字資產與傳統金融協同發展，為機構及個人投資者帶來更智能、便捷、安全的全球交易與金融服務。

植根香港、擁有多元金融牌照的艾德金融，將以此次品牌煥新為起點，持續推動金融科技創新，助力香港建設國際數字資產中心，為客戶創造長期價值。

關於艾德金融：

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 （FINRA）、全國期貨協會 （NFA） 、證券投資者保護公司 （SIPC）納斯達克交易所 （NQX）、紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）的核准會員、並於美國證券交易委員會 （SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC） 註冊；集團旗下新加坡全資子公司 Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局 （MAS） 批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

SOURCE 艾德金融