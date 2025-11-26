日本大阪年度秋季活動Midosuji Runway 2025吸引20萬觀眾

-嘉賓身著2025年大阪-關西世博會制服，吉祥物「MYAKU-MYAKU」亦驚艷亮相-

日本大阪2025年11月25日 /美通社/ -- 一年一度的秋季盛事「Midosuji Runway 2025」於11月3日（周一，日本法定假日）在大阪主幹道御堂筋舉行，沿途吸引20萬人圍觀，現場氣氛熱烈非凡。該活動始於2015年，旨在持續向外界展示大阪魅力。

圖1：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106925/202511149110/_prw_PI1fl_VWV736uj.jpg

圖2：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106925/202511149110/_prw_PI2fl_6PygRb17.jpg

大阪府知事吉村洋文(Hirofumi Yoshimura)和大阪市市長橫山英幸(Hideyuki Yokoyama)代表主辦方登台致開幕辭。吉村洋文表示：「今年無疑是世博會之年。」他強調，此次活動延續了剛剛落幕的2025年大阪-關西世博會的熱烈氛圍。

活動以Universal Studios Japan特別遊行拉開帷幕。載有Snoopy、Mario、Minions等超人氣角色的花車，連同約100名工作人員，獻上了當日限定表演，驚艷全場。

遊行結束後，職業男子排球隊Osaka BLUTEON的清水邦廣(Kunihiro Shimizu)、西田有志(Yuji Nishida)等隊員邊打排球邊走秀，引爆現場觀眾熱情。

在「2025年大阪-關西世博會Midosuji Runway特別時裝秀」上，世博會官方吉祥物「MYAKU-MYAKU」以強大氣場登場。其象徵世博會的獨特造型與鮮艷色彩在御堂筋大道上格外醒目，每次揮手都引發歡呼。此外，前寶塚歌劇團（全女性劇團）首席明星Yuzuru Kurenai、時尚模特Yuchami等嘉賓接連登場，他們身著世博會場館制服，生動喚起觀眾的「世博會記憶」。

在BMX x Cheer Re-Man's啦啦隊表演團體帶來震撼演出後，流行組合SUPER EIGHT在花車上進行了特別現場表演。當SUPER EIGHT與大阪府內200餘名高中舞蹈社團成員合作時，現場氣氛達到高潮。終場環節，所有表演者與嘉賓齊聚御堂筋大道，場面蔚為壯觀。吉村洋文知事高聲呼吁：「大阪，加油！」活動在熱烈掌聲中圓滿落幕。

SOURCE Executive Committee of the Midosuji Party