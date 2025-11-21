雅浩家具引領台灣辦公空間升級，攜手MillerKnoll打造設計新里程碑

MillerKnoll商務總監Kenneth Cheng指出：「台灣市場成熟多元且極具設計敏感度，而企業領袖越來越重視辦公環境對員工表現、組織文化與人才吸引力的重大影響。此次委任雅浩家具成為我們在台授權經銷商，不僅體現彼此多年信任，也能讓MillerKnoll完整的創新產品和全球設計資源更貼近台灣客戶，攜手實踐美學、創新、健康兼備的現代職場理念」。

回顧奠定基石近40年的合作，雅浩家具董事長趙偉中表示：「我們深信優秀設計是提升組織競爭力的關鍵，期待透過MillerKnoll集團的國際品牌能量結合本地專業，為台灣企業創造更高效、永續且有溫度的工作環境。未來，除了推廣美學與健康的空間標準，也希望攜手產業及媒體共創新世代工作美學價值」。

昨晚的啟動儀式吸引超過150位建築設計、商務及產業領袖到場，一同見證雅浩家具結合集團頂尖設計及技術所實現的空間升級方案。現場專家一致肯定，隨著未來辦公場域型態與人才需求轉型，雅浩將扮演推動產業升級、驅動空間創新的重要角色。

此次授權更強化雅浩家具WELL最高等級鉑金級認證的品牌形象，更體現「健康、設計、永續」的企業核心——從個人體驗到組織創新，雅浩家具皆能以最全方位顧問服務，協助企業打造現代化優質職場。

點此看圖片



關於雅浩家具

創立於1988年，雅浩國際股份有限公司深耕商用及居家家具市場，專注於健康辦公設計方案、人體工學應用及永續空間發展。為MillerKnoll台灣授權代理經銷商，雅浩家具整合全球最受矚目設計品牌，成為企業、設計師、媒體及建築界首選的合作夥伴。

關於MillerKnoll

MillerKnoll，源自Herman Miller及Knoll兩大美國經典品牌合併，是全球最具影響力的現代設計集團。旗下包含Herman Miller、Knoll、Muuto、Colebrook Bosson Saunders、DatesWeiser等設計先驅。以設計驅動創新，融合人本關懷、美學與可持續發展，持續為全世界市場呈現前瞻性的空間解決方案。

