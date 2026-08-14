MiniMax將於2026年8月26日公佈2026年中期業績

香港2026年8月14日 /美通社/ -- 全球領先的通用人工智能科技公司MiniMax Group Inc.（「MiniMax」或「公司」；香港聯交所股票代碼：00100）今日宣布，將於2026年8月26日（星期三）在香港市場收市後公佈其截至2026年6月30日的2026年中期業績。

公司管理層將於2026年8月26日（星期三）北京時間晚上8:00（美國東部時間上午8:00）舉行電話會議，討論業績。

如欲參與電話會議，須通過鏈接預先登記。如需提問，請登記中文專線，英文同聲傳譯專線僅供聆聽。

中文專線（普通話）：

https://s.comein.cn/m2dt2u6b

英文同聲傳譯專線（僅供聆聽）：

https://s.comein.cn/g3uj92rq

同時，參會者可致電以下號碼撥入中文電話會議：

境內撥入號碼：

中國： +86 4001510269 全球： +86 01021377168



境外/海外撥入號碼：

中國香港： +852 51089680 中國台灣： +886 277083288 美國： +1 2087016888 全球： +86 1021377168



參會密碼： 691793

關於MiniMax

MiniMax是全球領先的通用人工智能科技公司，以「Intelligence with Everyone/與所有人共創智能」為使命，致力於推動人工智能科技前沿發展，實現通用人工智能(AGI)。MiniMax自主研發了一系列文本與多模態通用大模型，並在全球推出一系列AI原生產品，及面向企業和開發者的開放平台，為用戶提供極致的智能體驗。迄今，MiniMax的自研模型及AI產品已累計為來自超過200個國家及地區的逾3億名個人用戶，以及來自超過100個國家的上百萬名企業客戶以及開發者提供服務。有關公司的詳細資料，請瀏覽網站https://ir.minimaxi.com/zh-HK。

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SOURCE MiniMax Group Inc.