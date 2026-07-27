澳門首家MINISO LAND落地澳門威尼斯人，打造潮流IP新地標

澳門作為粵港澳大灣區的重要節點城市及國際知名旅遊目的地，匯聚多元消費客群與旺盛消費活力。威尼斯人購物中心憑借國際化客流、豐富的品牌矩陣及強勁的商業影響力，成為國際品牌佈局體驗式消費的重要窗口。澳門首家MINISO LAND落地於此，將進一步拓展品牌在澳門市場的影響力，連接更廣泛的本地消費者及國際遊客，打造融合興趣消費與互動社交的城市潮流新地標。

多元IP內容融合，打造興趣消費新體驗

該店匯聚超過30個全球熱門IP、1,200餘款精選商品，涵蓋迪士尼、哈利•波特、航海王、CHIIKAWA等頂級國際IP，以及YOYO等名創優品自有IP，構建兼具國際影響力與原創特色的豐富IP矩陣。

該門店作為品牌在澳門的IP聯名及新品首發的重要陣地，已率先引入YOYO玩具總動員5聯名系列、YOYO萌趣歪頭S2系列，以及備受本地消費者期待的Monchhichi萌趣趣咖啡農場系列。未來，門店將持續引入最新IP合作系列及重磅新品，成為澳門消費者搶先體驗品牌最新IP內容的重要窗口。

開業活動精彩亮相，掀起市場關注熱潮

開業當天，門店舉辦了一系列特色活動，包括百萬達人擔任「一日店長」與粉絲互動、澳門限定贈品發放、消費滿減福利活動及現場互動環節等。活動吸引眾多本地消費者及遊客到場參與，現場人氣高漲，共同見證品牌在澳門市場的重要亮相。

此次MINISO LAND落地澳門，是名創優品持續深化IP驅動零售戰略的重要一步。未來，名創優品將持續拓展全球核心城市佈局，通過融合優質IP資源與創新零售體驗，打造更多具有吸引力的消費目的地，推動品牌向全球領先的IP運營平台邁進。

SOURCE 名創優品