MIRO舉辦「Miro 寵‧愛企劃活動日」梁嘉琪化身「毛孩守護者」 與毛孩互動場面超有愛

活動現場氣氛溫馨，梁嘉琪化身「毛孩守護者」，與多隻待領養毛孩近距離互動，展現對動物的耐心與關愛。她首先即場學習帶領狗隻出行的基本技巧，在專業指導下迅速掌握要點， 短時間內成功與狗隻「雪依」建立信任關係，讓牠安心跟隨她散步，自然流露出人與動物之間的默契與連結。

其後，梁嘉琪抱起一隻曾受不當對待的布偶貓「Tyler」，動作溫柔細膩，期間不時輕撫安撫，展現對受傷動物的關懷與耐性。「Tyler」在她懷中逐漸放鬆，畫面令人動容。

她亦親身嘗試餵飼幼貓，小心翼翼地照顧牠們的需要，流露出細膩溫柔的一面，盡顯母愛。

梁嘉琪分享她與動物之間的深刻經歷，她表示：「小時候，祖母居於村屋，家中飼養了兩隻唐狗。由於牠們的體型較我高大，每當有外人到訪時便會不停吠叫，因此我一直對狗隻感到害怕。長大後，我才明白牠們的吠叫其實是出於保護家人的本能。最令我難忘的一次，是我準備離開時，其中一隻已長得與我差不多高的唐狗，從背後以雙腳搭在我肩上，彷彿想挽留我，並一步一步陪我走到門口。自那一刻起，我對唐狗就產生了特別的感情。

我明白在香港，願意領養唐狗的人相對較少，部分原因是社會對牠們仍存有誤解，認為牠們較為兇猛；但事實上牠們性格溫馴、忠誠而且貼心。我希望藉此機會為牠們發聲，讓更多人了解唐狗真實的一面，給予牠們找到一個家的機會。

在『MIRO x ARP 寵‧愛企劃 聯乘領養日』，我接觸到不少被遺棄的毛孩，牠們來自不同背景，有些甚至剛剛出生，已經與母親分離，情況令人心痛。其中一隻受傷的貓咪，傷口外露，令人難以忘記。多得一班動物義工的付出與用心，將每一隻毛孩都照顧得乾淨整潔、健康乖巧。未來若有朋友考慮飼養寵物，我一定會鼓勵他們優先考慮領養。」

「Miro寵‧愛企劃」聯同本地動物救援組織ARP 有尾無尾拯救隊及本地繪本家路邊攤合作，旨在提升公眾對領養文化的認識，並鼓勵更多人以不同方式參與支援行列。

ARP 目前每月平均照顧約 25 隻待領養毛孩，主要透過義工寄養形式運作，對穩定糧食供應需求殷切。MIRO 特別推行限定「1 BRA 1 罐」慈善機制，將顧客的日常消費轉化為實際支援；顧客每購買一件無鋼圈機能內衣產品，品牌即捐出一罐寵物糧食予 ARP，以減輕其日常營運壓力。「Miro寵‧愛企劃」現已捐出多於一千九百多罐寵物糧食。

此外，品牌亦與路邊攤合作推出「路邊寵」限量紀念品，將動物關懷融入設計創作。顧客捐贈 5 罐糧食，可換領寵物裹覆布；捐贈 10 罐糧食，則可換領防水野餐墊（數量有限，送完即止）。

關於 MIRO

MIRO 為專注女性身心健康與形象提升的功能內衣品牌，秉持「專業、關懷、成長」的理念，致力為女性提供專業而具溫度的無鋼圈內衣育乳服務。

MIRO Bra 一年 365 天守護女性健康，採用日本獨家專利 BiyuTech®️技術，實現 4D 抱返無感乳間科技，並結合 Pilates 力學原理、人體工學設計及 360° 無縫美學設計，針對亞洲女性身形與需要研發。產品有助改善副乳困擾、舒緩背部壓力及相關不適，讓女性於任何時刻都能保持「悠然、自信」的狀態。

關於有尾無尾拯救隊

有尾無尾拯救隊（ ARP - Alliance for Rescue & Prevention）目前每月平均照顧約 25 隻等待領養的毛孩，主要以義工寄養形式運作，對穩定糧食供應需求殷切。

關於路邊攤

路邊攤自 2009 年起活躍於本地創作界，近年積極參與不同慈善項目，透過插畫傳遞溫暖訊息。

SOURCE MIRO