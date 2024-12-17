Mobupps 欣然委任 Siddharth Barman 為市場營銷副總裁，加強全球增長策略

作為市場營銷副總裁，Barman 將帶領 Mobupps 的全球增長計劃，擴展其產品 MAFO、iRTB 和 MobuppsX 在全球市場的覆蓋範圍和影響力。

Mobupps 在 2024 年橫跨美國、歐盟和亞太地區錄得超過 90% 的增長，這歸功於其整合聯網電視、流動裝置和網絡的跨平台策略，以及在 iGaming、電子商務、娛樂和旅遊領域的領導地位。展望 2025 年，Mobupps 預計將取得更卓越的成就，並會專注於通過推出創新產品、藉助 AI 和品牌安全，鞏固在發達市場的增長。此外，Mobupps 計劃透過建立本地團隊和擴展客戶組合來進軍新興市場，力求在來年再創佳績。

「憑藉一支充滿活力的團隊和強大的解決方案組合，Mobupps 已準備好重新定義廣告行業，」Barman 表示，「我很榮幸也很興奮能夠帶領 Mobupps 的市場推廣工作，並利用科技和創新策略超越客戶期望，為行業樹立新標杆。」

「我們非常歡迎 Siddharth 加入 Mobupps 擔任市場營銷副總裁。他在推動全球增長、推出創新產品和建立穩固合作夥伴關係方面擁有令人印象深刻的往績，這將成為我們發展業務和拓展關鍵市場的寶貴資產。Siddharth 帶來了與我們 2025 年及未來願景完美契合的活力和專業知識。我相信他將在協助我們提升品牌形象，以及為全球客戶和合作夥伴創造更大價值方面發揮關鍵作用，」Mobupps 行政總裁 Yaron Tomchin 表示。

關於 Mobupps

Mobupps 是流動廣告和技術解決方案的領導者，擁有超過 15 年的悠久歷史。Mobupps 的產品包括 MAFO、iRTB 和 MobuppsX，協助營銷人員簡化營運、優化廣告活動和實現可衡量的增長。

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SOURCE Mobupps