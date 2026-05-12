Mobupps 推出 ECHO AI - 自我學習機制

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Mobupps

12 5月, 2026, 15:25 CST

以色列阿什杜德2026年5月12日 /美通社/ -- 全球領先的廣告科技公司 Mobupps 今日宣佈推出 ECHO AI。這套新一代自學習機制，旨在為廣告流程各個階段帶來實時智能。 ECHO AI 解讀訊號、洞察價值、靈活應變，以最少的人手操作，實現更高效的成果。

ECHO AI 利用實時宣傳活動數據持續學習，自動找出最有效的渠道、受眾和創意，讓廣告客戶由一開始便能獲得更高的用戶終身價值，同時降低獲客成本。

Mobupps ECHO AI
Mobupps ECHO AI
Yaron Tomchin，Mobupps 行政總裁
Yaron Tomchin，Mobupps 行政總裁
Rashid Galimov，Mobupps 技術總監
Rashid Galimov，Mobupps 技術總監
Mobupps ECHO AI Yaron Tomchin，Mobupps 行政總裁 Rashid Galimov，Mobupps 技術總監

ECHO AI 呈獻一套強勁的智能組合，專為革新宣傳活動成效而設。 ECHO AI 以專有行為數據為本，進行先進的受眾細分，務求定位準確無誤，並建構深具意義的用戶連繫。

系統會自動提供建議，幫助持續完善宣傳活動，讓廣告客戶提升效率，並更精明地運用預算。 ECHO AI 旨在吸納高價值用戶，並釋放其長遠收益潛能，讓品牌可持續地有效擴展。

ECHO AI 與 MAFO 全面整合，於統一的生態系統內運行，為所有市場推廣渠道帶來流暢自動化、精準結果及高效表現。

Mobupps 行政總裁 Yaron Tomchin 表示：「我們致力以真正的數據智能來提升 Mobupps 團隊能力，ECHO AI 正是當中的一大飛躍。 透過將自我學習能力融入我們的生態系統，我們讓市場推廣人員能在每個宣傳活動接觸點，更明智、更快捷、更高效地作出決策。」

Mobupps 技術總監 Rashid Galimov 補充說：「我們開發 ECHO AI 的工程願景，就是要建立持續進化的自適應框架。 每次曝光、點擊及轉化都會成為學習素材，推動優化循環，並大規模地產生可衡量的成果。」

ECHO AI 是自動化表現的未來所向，專為渴求速度、精確及數據引領增長的市場推廣精英而打造。 按此聯絡 Mobupps，了解 ECHO AI 如何革新您的下場宣傳活動。

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