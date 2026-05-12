Mobupps 推出 ECHO AI - 自我學習機制

ECHO AI 呈獻一套強勁的智能組合，專為革新宣傳活動成效而設。 ECHO AI 以專有行為數據為本，進行先進的受眾細分，務求定位準確無誤，並建構深具意義的用戶連繫。

系統會自動提供建議，幫助持續完善宣傳活動，讓廣告客戶提升效率，並更精明地運用預算。 ECHO AI 旨在吸納高價值用戶，並釋放其長遠收益潛能，讓品牌可持續地有效擴展。

ECHO AI 與 MAFO 全面整合，於統一的生態系統內運行，為所有市場推廣渠道帶來流暢自動化、精準結果及高效表現。

Mobupps 行政總裁 Yaron Tomchin 表示：「我們致力以真正的數據智能來提升 Mobupps 團隊能力，ECHO AI 正是當中的一大飛躍。 透過將自我學習能力融入我們的生態系統，我們讓市場推廣人員能在每個宣傳活動接觸點，更明智、更快捷、更高效地作出決策。」

Mobupps 技術總監 Rashid Galimov 補充說：「我們開發 ECHO AI 的工程願景，就是要建立持續進化的自適應框架。 每次曝光、點擊及轉化都會成為學習素材，推動優化循環，並大規模地產生可衡量的成果。」

ECHO AI 是自動化表現的未來所向，專為渴求速度、精確及數據引領增長的市場推廣精英而打造。 按此聯絡 Mobupps，了解 ECHO AI 如何革新您的下場宣傳活動。

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