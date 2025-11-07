MoEngage 獲得 100 萬美元擴大營銷人工智能代理，加速北美、東海洋和澳洲的業務拓展

由 Goldman Sachs Alternatives 與 A91 Partners 領投的 這筆投資 ，將在全球對新一代人工智能驅動營銷科技需求日益增長之際，強化 MoEngage 於北美、東南亞及澳紐地區的領導地位。

新加坡 2025年11月7日 /美通社/ -- 人工智能驅動的客戶數據與互動平台 MoEngage 完成 1 億美元新一輪融資（由 Goldman Sachs Alternatives 與 A91 Partners 領投），彰顯全球對新一代營銷科技的需求持續增長。這筆新資金將加速 MoEngage 的產品創新步伐，推動其全球擴張，並強化其在 北美、東南亞、澳洲及紐西蘭 (SEA & ANZ) 地區的領導地位。此舉正值全球對新一代人工智能 (AI) 驅動營銷科技的需求持續增長之際。

該公司協助消費品牌實現跨網頁、流動裝置、社交媒體、電郵及通訊渠道的數碼體驗自動化與個人化，本輪融資後累計資金已突破 2.5 億美元，使其躋身 AI 驅動客戶互動領域的領先企業之列。

新資金將用於擴展其旗艦產品 Merlin AI 套件 —— 這套專為行銷與產品團隊打造的智能代理程式套件，旨在協助團隊做出數據驅動決策、自動化活動管理並提升客戶轉化率。

「我們在全球強勁的發展勢頭，奠基於亞洲市場的類別領導地位，這證明品牌正逐步超越傳統行銷雲的框架，」MoEngage 行政總裁兼共同創辦人 Raviteja Dodda 表示：「全球超過 300 間企業，因 MoEngage 具備由 AI 驅動的靈活性和操作簡易性而選擇其服務。此輪投資將推動我們在北美及歐洲、中東與非洲地區的下一階段成長，同時讓我們能在東南亞與澳紐等核心市場加倍投入創新與客戶成功計劃。」

該公司擁有超過 1,350 個全球品牌客戶，包括 SoundCloud、McAfee、Flipkart、Domino's、Deutsche Telekom 以及Travelodge，每月觸及超過二十億消費者。

「MoEngage 在我們的成長歷程中，一直是不可或缺的絕佳夥伴，」SoundCloud Martech 科技總監 Hope Barrett 說：「其平台讓我們得以在短短12週內無縫遷移超過 1.2 億用戶，並運用由 AI 驅動的洞察加速產品上市，從而強化了付費用戶群的留存率。」

Goldman Sachs Alternatives 董事總經理 Rajat Sood 表示：「我們對 MoEngage 的投資反映出 Goldman Sachs 對支援同類領先的科技平台，這些平台運用 AI 為全球企業提供服務的承諾。透過利用我們的全球網絡、專業知識和資本，我們期待幫助公司加快增長，拓展至新市場，並為其客戶提供持久價值。」

A91 Partners 的合作夥伴 Kaushik Anand 補充說：「過去六年間，我們逐漸認識 MoEngage 團隊，並對其持續創新與擴展產品陣容的能力深感欽佩。我們很高興能支持 MoEngage，此公司正透過賦予行銷與產品團隊項尖科技，協助其建立並維繫客戶關係，從而擴大其全球客戶版圖。」

深化東南亞及澳洲銀行領導地位

東南亞 (SEA) 與澳洲-紐西蘭 (ANZ) 區域是 MoEngage 重要的成長前線市場。隨著新加坡、印尼、菲律賓、澳洲及紐西蘭的數碼經濟持續擴張，對由 AI 驅動客戶互動的需求正不斷攀升。在此區域，MoEngage 與頂尖零售、電商、金融服務及電訊品牌合作，整合客戶數據並提供個人化的全渠道體驗。

公司是本地區眾多頂尖創新品牌的首選合作夥伴，包括：

東南亞：Kredivo、Alfamart、Blibli、XL Axiata、Trust Bank、GoTyme、Robinsons Retail Holdings、RedONE、RupaRupa、Atome、Home Credit 以及 CIMB Bank。

澳洲與紐西蘭：Stan Entertainment、13Cabs、Canstar、TFE Hotels、Nine Entertainment、NOVA Entertainment 以及 Beforepay。

這強大的客戶生態系統還涵蓋了眾多標誌性的全球及區域品牌，運用 MoEngage 以驅動客戶互動，例如 7-Eleven、Adidas、可口可樂、Starbucks、三星、Domino's、Pizza Hut、肯德基和雀巢。

Avendus 擔任公司和股東的獨家財務顧問。

MoEngage 簡介

在班加羅爾與舊金山均有辦公室的 MoEngage 是以洞察力為導向的客戶互動平台，深受全球超過 1,350 個消費品牌信賴，合作夥伴包括 SoundCloud、McAfee、Flipkart、Kayak、Domino's、德國電信、Travelodge 等知名企業。MoEngage 為營銷人員和產品擁有者提供對客戶行為的洞察見解，並能根據這些見解採取行動，從網絡、行動裝置、電郵、社交和消息傳遞渠道吸引客戶的能力。其 Merlin AI 套件是一個人工智能代理團隊，使營銷人員能夠更快地啟動宣傳活動，並通過 AI 決策擴展轉換率。遍佈 75 個國家的消費品牌採用MoEngage，每月為超過 20 億人提供強大的數碼體驗。

MoEngage 榮獲評選為 「 客戶首選 」（Gartner Peer Insights™ 客戶之聲多渠道營銷中心類別，2025 年 5 月） ， 並獲評為「強勁表現者」(Strong Performer)（在《The Forrester Wave™：Cross-Channel Marketing Hubs, Q4 2024》報告中）。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.moengage.com。

如需更多資料，請聯絡：

傳播負責人 Pooja Poddar Jain

[email protected]

SOURCE MoEngage