MoEngage Peroleh Dana $100 Juta untuk Tingkatkan Agen AI Pemasaran dan Percepat Ekspansi di Amerika Utara, Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru (ANZ)

Investasi yang dipimpin oleh Goldman Sachs Alternatives dan A91 Partners ini akan memperkuat kepemimpinan MoEngage di Amerika Utara, Asia Tenggara dan ANZ di saat permintaan global akan teknologi pemasaran generasi berikutnya yang didukung AI terus meningkat.

SINGAPURA, 7 November 2025 /PRNewswire/ -- Platform Data dan Keterlibatan Pelanggan milik MoEngage yang didukung AI mendapatkan dana $ 100 juta dalam putaran pendanaan baru yang dipimpin oleh Goldman Sachs Alternatives dan A91 Partners. Hal ini menegaskan peningkatan permintaan global terhadap teknologi pemasaran generasi berikutnya. Dana segar ini akan mempercepat inovasi produk MoEngage, mendorong ekspansi global, dan memperkuat kepemimpinannya di Amerika Utara, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru (SEA & ANZ), di tengah peningkatan permintaan global terhadap teknologi pemasaran bertenaga AI generasi berikutnya.

Membantu merek konsumen mengotomatisasi dan mempersonalisasi pengalaman digital di saluran web, saluran seluler, saluran sosial, saluran email, dan saluran pengiriman pesan, total pendanaan perusahaan telah melampaui $250 juta dalam putaran ini, sehingga MoEngage menjadi salah satu yang terdepan di bidang keterlibatan pelanggan yang didukung AI.

Dana baru ini akan digunakan untuk meningkatkan rangkaian Merlin AI andalannya, yakni sekumpulan agen cerdas yang dibuat khusus bagi tim pemasaran dan tim produk untuk membuat keputusan berdasarkan data, mengotomatiskan manajemen kampanye, dan meningkatkan konversi pelanggan.

"Momentum global kami yang dibangun berdasarkan kepemimpinan kategori kami di Asia menegaskan bahwa banyak merek meninggalkan komputasi awan pemasaran yang lama," kata Raviteja Dodda, CEO dan salah satu Pendiri MoEngage. "Lebih dari 300 perusahaan di seluruh dunia telah beralih ke MoEngage karena kelincahan yang didukung AI dan mudah digunakan. Investasi ini akan mendorong fase pertumbuhan kami selanjutnya di Amerika Utara dan EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) selain memungkinkan kami menggandakan inovasi maupun kesuksesan pelanggan di berbagai pasar utama kami di Asia Tenggara dan ANZ."

Lebih dari 1.350 merek global telah menjadi pelanggan MoEngage, termasuk SoundCloud, McAfee, Flipkart, Domino's, Deutsche Telekom, dan Travelodge, yang menjangkau lebih dari dua miliar konsumen setiap bulan.

"Selama proses pertumbuhan kami, MoEngage telah menjadi mitra yang luar biasa" kata Hope Barrett, Sr. Director Martech di SoundCloud. "Platform mereka memungkinkan kami memindahkan lebih dari 120 juta pengguna hanya dalam 12 minggu dan memanfaatkan wawasan berbasis AI untuk mempercepat peluncuran produk yang telah memperkuat retensi di basis pengguna berbayar."

Kata Rajat Sood, Managing Director Goldman Sachs Alternatives, "Investasi kami di MoEngage memperlihatkan komitmen Goldman Sachs untuk mendukung platform teknologi terdepan dalam kategorinya yang memanfaatkan AI untuk melayani berbagai perusahaan di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan jaringan global, keahlian, dan modal kami, kami harap dapat membantu MoEngage mempercepat pertumbuhan, berekspansi ke pasar baru, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan."

Kaushik Anand, Mitra di A91 Partners, menambahkan, "Kami mengenal tim MoEngage selama enam tahun terakhir. Kami terkesan melihat kemampuan mereka untuk terus berinovasi dan memperluas penawaran produk. Kami senang sekali mendukung MoEngage di saat mereka berupaya meningkatkan jejak pelanggan global dengan cara mendukung tim pemasaran dan tim produk melalui teknologi canggih untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan."

Memperdalam Kepemimpinan di Asia Tenggara dan ANZ

Asia Tenggara (SEA) dan Australia-Selandia Baru (ANZ) adalah wilayah pertumbuhan utama bagi MoEngage. Seiring berkembangnya ekonomi digital di Singapura, Indonesia, Filipina, Australia, dan Selandia Baru, permintaan keterlibatan pelanggan yang didukung AI juga meningkat. Di kawasan ini, MoEngage bermitra dengan merek ritel, e-commerce, layanan keuangan, dan telekomunikasi terkemuka untuk menyatukan data pelanggan dan memberikan pengalaman omnichannel yang dipersonalisasi.

MoEngage menjadi mitra pilihan banyak merek paling terkemuka dan paling inovatif di kawasan ini, antara lain:

Asia Tenggara: Kredivo, Alfamart, Blibli, XL Axiata, Trust Bank, GoTyme, Robinsons Retail Holdings, RedONE, RupaRupa, Atome, Home Credit, dan CIMB Bank.

Australia & Selandia Baru: Stan Entertainment, 13Cabs, Canstar, TFE Hotels, Nine Entertainment, NOVA Entertainment, dan Beforepay.

Ekosistem pelanggan yang kuat ini juga mencakup berbagai merek global maupun regional ikonik yang menggunakan MoEngage untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan mereka, misalnya 7-Eleven, Adidas, Coca-Cola, Starbucks, Samsung, Domino's, Pizza Hut, KFC, dan Nestle.

Avendus bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk MoEngage dan pemegang saham.

Tentang MoEngage

Bengaluru dan San Francisco, MoEngage adalah platform keterlibatan pelanggan berbasis wawasan dan dipercaya oleh lebih dari 1.350 merek konsumen global seperti SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge, dan banyak lagi. MoEngage mendukung pemasar dan pemilik produk dengan wawasan tentang perilaku pelanggan dan kemampuan bertindak berdasarkan wawasan tersebut untuk melibatkan pelanggan di saluran web, saluran seluler, saluran email, saluran sosial, dan saluran pengiriman pesan. Rangkaian Merlin AI adalah tim agen AI yang membantu pemasar meluncurkan kampanye lebih cepat dan meningkatkan konversi dengan AI Decisioning. Berbagai merek konsumen di 75 negara menggunakan MoEngage untuk mendukung pengalaman digital bagi lebih dari 2 miliar pelanggan setiap bulan.

MoEngage mendapat pengakuan sebagai Customers' Choice di Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Multichannel Marketing Hubs, Mei 2025, dan terpilih menjadi Strong Performer di The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q4 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.moengage.com

Untuk informasi selengkapnya:

Pooja Poddar Jain, Lead-Communications

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2815704/MoEngage_Logo.jpg

SOURCE MoEngage