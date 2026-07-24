蒙納（Monotype）攜手 Typogram，為網頁設計平台引進 7,000+ 款字體

新聞提供者

Monotype 蒙納

24 7月, 2026, 09:00 CST

  • 精選超過 7,000 款高品質字體樣式，涵蓋經典與熱門字體，包括 Helvetica® Now、Gotham®、Knockout®、DIN® Next 以及 Futura® Now。
  • 透過這次的整合，Typogram 用戶現在能直接在平台內使用蒙納字庫中的數千款字體。使用者不僅能自由挑選與試用，也能搭配 Typogram 的進階排版功能進行細部調整。

香港和台北2026年7月24日 /美通社/ -- 全球字體與技術領導品牌蒙納（Monotype Imaging Inc.）今日宣布，與以字體排版為核心的網頁設計平台 Typogram 展開合作。Typogram 旗下有兩大核心產品：專為日常創作者與創業新手打造的 Typogram Branding，以及為專業設計師量身設計的 Typogram Studio。

透過這次合作，無論是 Typogram Branding 或 Typogram Studio 的使用者，都能直接在平台內使用蒙納字庫中超過 7,000 款優質字體。這表示使用者不再需要四處搜尋、下載並手動管理字體檔案，大幅簡化整體工作流程。

蒙納（Monotype）攜手 Typogram，為網頁設計平台引進 7,000+ 款字體
蒙納（Monotype）攜手 Typogram，為網頁設計平台引進 7,000+ 款字體

此次合作也為創作者開啟了全新的設計可能。無論是製作 Logo、文字商標（wordmark）、社群圖像、簡報，或各式品牌素材，都能直接套用創意產業中最經典、最受歡迎且應用最廣泛的字體。隨著蒙納及其字體夥伴的字型直接內建於 Typogram 中，使用者可在真實的設計情境中即時預覽頂級字體效果、嘗試不同排版變化，並在不離開平台的情況下完成所有微調。

此外，Typogram 也讓使用者能在流暢的瀏覽器工作流程中，輕鬆啟用進階 OpenType 與可變字體（Variable Font）功能，自由調整連字、替代字形，以及可變字體軸等細節。

隨著創意團隊在多通路產出內容的需求日益增加，高效率的排版工作流程已成為創意營運不可或缺的一環。透過將優質字體直接整合至 Typogram 平台，此次合作不僅減少設計過程中的阻礙，也讓使用者能以更直覺、便利的方式探索、應用與管理字體，且不影響既有工作流程。

蒙納高級字體總監 Mike Matteo 表示：「字體是設計師表達想法、打造吸睛品牌識別最有力的工具之一。Typogram 這種以排版為核心的理念，讓創作者能夠親自體驗並探索字體工藝；而 Monotype 豐富的字體庫，則確保創作者在做出設計決策的關鍵時刻，能使用值得信賴的高品質字體。雙方攜手合作，旨在協助創作者在不犧牲排版品質或創意初衷的前提下，大幅提升工作效率。」

此次合作的主要優勢包括：

  • 取得優質字體資源：Typogram 使用者可直接在設計平台內瀏覽蒙納字庫中的數千種字體樣式，其中包括 Helvetica® Now、Gotham®、Knockout®、DIN® Next 和 Futura® Now 等知名字體。
  • 在實際情境中預覽字體：創作者可在真實的 Logo、文字標誌、品牌素材與設計構圖中評估字體效果。
  • 簡化創意工作流程：無需切換工具或獨立管理字體檔案，即可從概念發想到最終成品一次完成。
  • 支援字體精細調控的 AI 輔助設計：Typogram 不僅能協助使用者加速排版與資產建立，也能確保對字體選擇保有精準控制，支援連字、字形、字距、可變字體設定與單一字元形態的微調。
  • 打造可直接用於品牌的創意成果：使用者可製作並匯出包含高品質字體的精美 Logo、社群媒體圖像、簡報與其他視覺資產。
  • 沉浸式字體體驗：以字體為核心的設計環境，鼓勵使用者直接探索字體工藝細節與表現力。

Typogram 執行長 Wenting Zhang 表示：「作為設計師，我對這次合作感到非常興奮。當我第一次看到這次整合所包含的字體清單時，第一個反應就是：這幾乎囊括了我夢寐以求的所有字體。」

Typogram 營運長 Hua Shu 表示：「我們希望這些優質字體能為平台的兩大產品線提供強而有力的支援。在 Typogram Studio 中，專業人士現在可以運用我們進階的排版控制功能，將蒙納優質字體的潛力發揮到極致；而在 Typogram Branding 模組中，我們也為這龐大的字體庫逐一加入了描述品牌調性的標籤。」

Typogram 以字體排版為核心，致力於讓使用者更深入地與字體及排版特性互動。該平台協助創作者探索字體的表現力、字元形態的客製方式，以及細微的排版決策如何塑造品牌或設計的獨特個性。

透過將 Monotype 字體庫引入平台，此次合作不僅為創作者提供一條無縫探索、試用與應用專業字體的路徑，也進一步強化 Typogram Branding 與 Typogram Studio 的功能，幫助創作者打造更具表現力、更精緻且符合品牌標準的創意作品。

即日起，Typogram 使用者可直接在平台內使用 Monotype 字體庫中超過 7,000 款優質字體。點擊此處，探索此次合作所帶來的字體系列。

關於 Typogram

Typogram 是一個以網頁為基礎、以字體排版為核心的設計平台。平台包含兩款主要產品：Typogram Branding 是一款面向初學者的工具，透過智慧排版功能與精簡教學，協助創業者建立完整的品牌視覺體系；Typogram Studio 則是為專業設計師打造的進階工作空間，可在瀏覽器中原生探索並應用全球頂級優質字體及其各項特性。

Typogram 也致力於打破傳統字體使用上的各種門檻，讓連字（ligatures）、替代字形（alternate glyphs）與可變字體（variable fonts）等進階 OpenType 特性，更容易被應用於日常設計工作中。憑藉 AI 生成功能與內建的 Model Context Protocol（MCP）伺服器，Typogram 成為各類創作者的理想字體排版工作空間，無論是打造第一個品牌，或是精修一件字體排版作品，都能在此完成。

關於蒙納 Monotype

蒙納是字體排版與品牌設計領域的全球領導品牌，致力於提供設計資源、技術解決方案與專業洞察，協助品牌展現更出色的表達力與互動體驗。蒙納與頂尖字體廠商合作，提供全球規模最大、品質優異的字體庫之一。

欲了解更多資訊，請造訪 zh.monotype-asia.com。也歡迎追蹤蒙納的 Instagram 與 LinkedIn。

Monotype、Gotham®、Helvetica® 與 Knockout® 為 Monotype Imaging Inc. 的註冊商標，已在美國專利商標局註冊，並可能於其他司法管轄區註冊。DIN 為 Monotype GmbH 的註冊商標，並可能於其他司法管轄區註冊。Futura® 為 Bauer Types SL 的註冊商標。其他所有商標均屬其各自權利人所有。

SOURCE Monotype 蒙納

來自同一來源

蒙納資深執行創意總監 Charles Nix 將於 The MarTech Summit Hong Kong 2026發表主題演講：「字體：打造品牌核心競爭優勢」

蒙納資深執行創意總監 Charles Nix 將於 The MarTech Summit Hong Kong 2026發表主題演講：「字體：打造品牌核心競爭優勢」

全球領先的字體設計與技術專家蒙納（Monotype Imaging Inc.,）宣佈，其資深執行創意總監 Charles Nix 將於 2026 年 7 月 7 日（星期二）在灣仔合和酒店舉行的The MarTech Summit Hong Kong上發表專題演講，講題為...
蒙納（Monotype）發佈 Gotham Variable，慶祝 Gotham 字體 25 週年，將經典字體升級為動態設計系統

蒙納（Monotype）發佈 Gotham Variable，慶祝 Gotham 字體 25 週年，將經典字體升級為動態設計系統

全球字體與技術領導品牌蒙納（Monotype Imaging Inc.）今日宣布推出 Gotham® Variable。這是經典字體Gotham的重要升級版本，透過單一高效能字型檔案，提供字重與字寬的連續調整功能。Gotham Variable 已正式於 Monotype Fonts™...
此來源更多新聞稿