蒙納（Monotype）攜手 Typogram，為網頁設計平台引進 7,000+ 款字體

此次合作也為創作者開啟了全新的設計可能。無論是製作 Logo、文字商標（wordmark）、社群圖像、簡報，或各式品牌素材，都能直接套用創意產業中最經典、最受歡迎且應用最廣泛的字體。隨著蒙納及其字體夥伴的字型直接內建於 Typogram 中，使用者可在真實的設計情境中即時預覽頂級字體效果、嘗試不同排版變化，並在不離開平台的情況下完成所有微調。

此外，Typogram 也讓使用者能在流暢的瀏覽器工作流程中，輕鬆啟用進階 OpenType 與可變字體（Variable Font）功能，自由調整連字、替代字形，以及可變字體軸等細節。

隨著創意團隊在多通路產出內容的需求日益增加，高效率的排版工作流程已成為創意營運不可或缺的一環。透過將優質字體直接整合至 Typogram 平台，此次合作不僅減少設計過程中的阻礙，也讓使用者能以更直覺、便利的方式探索、應用與管理字體，且不影響既有工作流程。

蒙納高級字體總監 Mike Matteo 表示：「字體是設計師表達想法、打造吸睛品牌識別最有力的工具之一。Typogram 這種以排版為核心的理念，讓創作者能夠親自體驗並探索字體工藝；而 Monotype 豐富的字體庫，則確保創作者在做出設計決策的關鍵時刻，能使用值得信賴的高品質字體。雙方攜手合作，旨在協助創作者在不犧牲排版品質或創意初衷的前提下，大幅提升工作效率。」

此次合作的主要優勢包括：

取得優質字體資源 ：Typogram 使用者可直接在設計平台內瀏覽蒙納字庫中的數千種字體樣式，其中包括 Helvetica ® Now、Gotham ® 、Knockout ® 、DIN ® Next 和 Futura ® Now 等知名字體。

：Typogram 使用者可直接在設計平台內瀏覽蒙納字庫中的數千種字體樣式，其中包括 Helvetica Now、Gotham 、Knockout 、DIN Next 和 Futura Now 等知名字體。 在實際情境中預覽字體 ：創作者可在真實的 Logo、文字標誌、品牌素材與設計構圖中評估字體效果。

：創作者可在真實的 Logo、文字標誌、品牌素材與設計構圖中評估字體效果。 簡化創意工作流程 ：無需切換工具或獨立管理字體檔案，即可從概念發想到最終成品一次完成。

：無需切換工具或獨立管理字體檔案，即可從概念發想到最終成品一次完成。 支援字體精細調控的 AI 輔助設計 ：Typogram 不僅能協助使用者加速排版與資產建立，也能確保對字體選擇保有精準控制，支援連字、字形、字距、可變字體設定與單一字元形態的微調。

：Typogram 不僅能協助使用者加速排版與資產建立，也能確保對字體選擇保有精準控制，支援連字、字形、字距、可變字體設定與單一字元形態的微調。 打造可直接用於品牌的創意成果 ：使用者可製作並匯出包含高品質字體的精美 Logo、社群媒體圖像、簡報與其他視覺資產。

：使用者可製作並匯出包含高品質字體的精美 Logo、社群媒體圖像、簡報與其他視覺資產。 沉浸式字體體驗：以字體為核心的設計環境，鼓勵使用者直接探索字體工藝細節與表現力。

Typogram 執行長 Wenting Zhang 表示：「作為設計師，我對這次合作感到非常興奮。當我第一次看到這次整合所包含的字體清單時，第一個反應就是：這幾乎囊括了我夢寐以求的所有字體。」

Typogram 營運長 Hua Shu 表示：「我們希望這些優質字體能為平台的兩大產品線提供強而有力的支援。在 Typogram Studio 中，專業人士現在可以運用我們進階的排版控制功能，將蒙納優質字體的潛力發揮到極致；而在 Typogram Branding 模組中，我們也為這龐大的字體庫逐一加入了描述品牌調性的標籤。」

Typogram 以字體排版為核心，致力於讓使用者更深入地與字體及排版特性互動。該平台協助創作者探索字體的表現力、字元形態的客製方式，以及細微的排版決策如何塑造品牌或設計的獨特個性。

透過將 Monotype 字體庫引入平台，此次合作不僅為創作者提供一條無縫探索、試用與應用專業字體的路徑，也進一步強化 Typogram Branding 與 Typogram Studio 的功能，幫助創作者打造更具表現力、更精緻且符合品牌標準的創意作品。

即日起，Typogram 使用者可直接在平台內使用 Monotype 字體庫中超過 7,000 款優質字體。點擊此處，探索此次合作所帶來的字體系列。

關於 Typogram

Typogram 是一個以網頁為基礎、以字體排版為核心的設計平台。平台包含兩款主要產品：Typogram Branding 是一款面向初學者的工具，透過智慧排版功能與精簡教學，協助創業者建立完整的品牌視覺體系；Typogram Studio 則是為專業設計師打造的進階工作空間，可在瀏覽器中原生探索並應用全球頂級優質字體及其各項特性。

Typogram 也致力於打破傳統字體使用上的各種門檻，讓連字（ligatures）、替代字形（alternate glyphs）與可變字體（variable fonts）等進階 OpenType 特性，更容易被應用於日常設計工作中。憑藉 AI 生成功能與內建的 Model Context Protocol（MCP）伺服器，Typogram 成為各類創作者的理想字體排版工作空間，無論是打造第一個品牌，或是精修一件字體排版作品，都能在此完成。

關於蒙納 Monotype

蒙納是字體排版與品牌設計領域的全球領導品牌，致力於提供設計資源、技術解決方案與專業洞察，協助品牌展現更出色的表達力與互動體驗。蒙納與頂尖字體廠商合作，提供全球規模最大、品質優異的字體庫之一。

欲了解更多資訊，請造訪 zh.monotype-asia.com。也歡迎追蹤蒙納的 Instagram 與 LinkedIn。

Monotype、Gotham®、Helvetica® 與 Knockout® 為 Monotype Imaging Inc. 的註冊商標，已在美國專利商標局註冊，並可能於其他司法管轄區註冊。DIN 為 Monotype GmbH 的註冊商標，並可能於其他司法管轄區註冊。Futura® 為 Bauer Types SL 的註冊商標。其他所有商標均屬其各自權利人所有。

SOURCE Monotype 蒙納