卡西歐MR-G系列將推新款MRG-B2100B

這款全新腕表是2100系列中首款以MR-G命名的腕表。2100系列於2019年首次亮相，採用數字模擬組合設計，在經典G-SHOCK腕表DW-5000C的基礎上融入了現代元素。其獨特的八角形表圈和纖薄流線型設計在全球廣受歡迎。

MRG-B2100B防震表盤上的立體花格圖案，其靈感源自日本傳統「kigumi」木作拼接工藝的精湛技藝。表盤底面採用波紋形狀，通過一系列錯綜複雜的鏤空設計，創造出幾何圖案，精妙地展現了「kumiko」的格紋工藝理念。這種圖案不僅成為了一個設計特色，而且還能讓足夠的光線穿過精心設計的鏤空部分，便於太陽能發電。

*Kumiko是一項日本工藝，不用釘子便能將木片拼成幾何圖案。

別具一格的2100系列八角形表圈由總共27個獨立部件製成。這些部件可經過精細拋光，使得即便是最難處理的凹陷處也呈現出熠熠生輝的金屬光澤。外部組件經過工藝大師的悉心打磨，便可通過堪比kigumi細工的嚴格工藝，將各部分組裝起來。表圈的頂部選用COBARION™合金打造，其硬度約為純鈦的四倍，而表帶則採用DAT55G鈦合金，其硬度約為純鈦的三倍。這款時計將金屬的精緻之美與G-SHOCK的堅韌特質融為一體，其設計無愧於MR-G之名。

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.