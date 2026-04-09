港澳聯隊揚威希臘「MRC機械人奧運會」

匯聚全球頂尖科技強國 港生突圍連奪兩冠

「MRC機械人奧運會」極度強調「奧林匹克」的公平競賽精神，今屆賽事規模空前，匯聚了全球40個國家、逾900支隊伍參與。港澳聯隊面對的對手來自世界各地，包括主辦國希臘，以及南韓、巴西、沙特阿拉伯、土耳其等。在融合創新研發、工程設計與機械人競技的激烈競爭中，香港代表展現出超卓的解難能力與創新思維，一舉拿下兩個世界冠軍殊榮，分別在要求科技創新與商業策劃的『機械人展覽賽（Exhibition）』，以及極度考驗空中戰術與遙控技巧的『無人機足球賽』封王。

融合傳統文化與創新科技 展現自主學習與卓越解難力

除了耀眼的獎牌，香港學生在比賽過程中展現的創意同樣令人鼓舞。在創意賽初級組中，來自香港機械人學院的林正言、林適言及陳學賢巧妙地將中華傳統的「變臉」技藝融入機械人設計中，成功在國際舞台以科技宣揚中華文化。年僅 10 歲的陳學賢同學，面對機械結構的技術挑戰時展現出堅毅不屈的精神。陳同學表示：「變臉是中國傳統國粹，我們希望外國朋友能透過機械人認識這項文化。研發過程中最大的挑戰，是如何透過編程和機械結構，讓機械人能瞬間且順暢地完成變臉動作，我們經過了無數次失敗和微調才成功。」在展覽環節中，香港學生的優秀作品吸引了多國選手主動交流。其精妙的機械設計與創意思維贏得了現場海外參賽者及觀眾的一致好評，這無疑是對香港學生創新能力的最高肯定。

跨越勝負的成長課 獲世界各地高度肯定

比賽亦是鍛鍊學生心理質素與解難「軟實力」的最佳課堂。隨行家長卓先生指出，國際賽事中總會遇到環境因素或裁判判斷等無法控制的變數，孩子不僅從中學會了欣賞各國對手的付出與團隊精神，更懂得了如何去接受並應對突發情況。他欣慰地表示：「除了學到機械硬件上的『硬知識』外，他更掌握了如何克服困難的『軟技能』。這次比賽經歷的種種挑戰，與他們將來出社會做事、待人接物所面對的問題非常相似，這絕對是課堂上學不到的寶貴成長歷程。」

來自滬江小學的郭俊傑老師賽後表示，MRC機械人奧運會的比賽項目多元化，涵蓋無人機、機械人足球、創意展覽等多個範疇，令同學大開眼界。「學生不但能夠展示自己的作品，更可近距離觀摩其他國家及地區選手的設計構思與技術亮點，這類國際交流的機會極為寶貴。」郭老師難掩興奮之情，並直言：「我們十分期盼明年能再次參賽，讓學生在更大的舞台上不斷挑戰自我、擴闊國際視野。」

港澳區主辦機構香港機械人學院總監邱嘉俊指出，踏上國際舞台的經驗對青少年的成長至關重要。「學生親身觀察各國精英的解難與協作方式，當中所帶來的震撼與啟發，是傳統課堂無法比擬的。」他表示，未來將為賽事注入更多嶄新元素，進一步擴闊學生的科技眼界，為大灣區及國家培育具備國際視野的創新科技人才。

【關於 MRC 機械人奧運會（港澳區）】

MRC（Minoan Robotsports Competition）港澳區賽事由香港機械人學院（Robot Institute of Hong Kong）主辦，旨在透過無人機挑戰、機械人足球、擂台賽、接力賽及創意展覽等多個項目，讓學生全方位實踐創新工程。各地區賽事的勝出隊伍將獲資格晉級希臘全球總決賽，與世界冠軍同場競技。了解更多賽事資訊：www.global-robot.ai/mrc

AI機械人比賽培訓課程：www.rihk.com

比賽成績資料：www.global-robot.ai/mrc/2026results

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SOURCE 香港機械人學院