順豐控股MSCI ESG評級上調至「AA」，進一步鞏固其全球可持續物流領先地位

MSCI ESG評級為全球機構投資者進行投資決策的重要參考，ESG評級較高的公司通常具備更強的盈利能力、更低的融資成本以及更穩健的風險管理能力。自2026年3月23日起，順豐控股的ESG評級由2025年的「A」級上調至「AA」級。MSCI最新評級報告顯示，順豐於環境管理、公司治理及職業健康與安全等關鍵ESG議題上表現突出，整體得分高於全球行業平均水平，體現其可持續發展管理體系的有效性。此次評級上調反映市場對順豐ESG能力及執行力的認可，亦顯示國際投資者對其綠色物流效率及長期增長前景的信心提升。

於環境範疇（E）方面，公司已於2025年4月通過「科學碳目標倡議」（SBTi）目標審核，並致力於2050年前實現全價值鏈淨零排放。順豐以數智化碳管理平台「豐和可持續發展管理平台」為基礎，系統推進綠色運輸、綠色園區、綠色包裝及綠色科技等減排措施。同時，公司依託標準化碳管理體系和精細化碳核算能力，已為超過300家行業領先客戶提供定制化綠色低碳供應鏈解決方案，協助產業鏈低碳轉型。

於社會責任範疇（S）方面，順豐重視保障員工權益及推動人才多元發展，持續提升員工福祉，並持續於鄉村振興、應急物流、教育公益、醫療救助等重點領域投入資源。公司透過系統化培訓及能力提升計劃，2025年已支持近萬名一線快遞員實現職業轉型，培養為專業人才及管理骨幹。同時，依託其物流網絡及技術優勢，順豐持續推動農產品上行，其服務網絡已覆蓋中國逾2,800個縣區，助力農業升級及農民增收。

於公司治理範疇（G）方面，順豐建立完善的公司治理架構及風險管理機制，並落實嚴格的商業道德標準及信息安全體系。公司已通過ISO 37301合規管理體系、ISO 27001信息安全管理體系及ISO 27701私隱信息管理體系認證，其合規管理及信息安全能力已獲國際標準認可。

展望未來，順豐控股將持續深化ESG戰略落地，推動綠色低碳與數智化創新的融合，提升企業長期價值，並推動全球物流行業邁向高質量及可持續發展。

關於順豐控股

順豐控股股份有限公司（002352.SZ；06936.HK）成立於1993年，為亞洲最大、全球第四大的綜合物流服務提供商。公司於深圳證券交易所及香港聯合交易所上市，為滬深300指數及MSCI新興市場指數成分股，並獲MSCI ESG評級「AA」。

順豐秉持快速、可靠及以客為先的服務理念，依託數字化技術推動智慧物流及綠色供應鏈發展，致力成備受尊重的數智物流解決方案服務商。

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[1] 注：根據弗若斯特沙利文報告，以2024年收入計，全球四大綜合物流服務提供商分別為UPS、FedEx、DHL、SF Holding。

SOURCE 順豐控股股份有限公司