MSCI ESG將榮盛石化ESG評級上調至BBB級

中國杭州2024年12月3日 /美通社/ -- 以下報道來自深圳全景網﹕

近日，國際權威指數機構摩根士丹利資本國際公司(MSCI)公布2024年最新的環境、社會及治理（ESG）評級結果。榮盛石化（002493.SZ）在MSCI的評級從2023年的B級升至2024年的BBB等級。值得一提的是，在Wind化工行業成份股市值前20位上市公司中，榮盛石化以BBB級別位列該行業評級第一。

MSCI是全球最權威的ESG指數評級機構之一，其評級結果已成為資本市場的主流投資參考依據。此次評級上調，反映出榮盛石化ESG管理水平的進一步提升，也是國際權威機構對榮盛石化ESG管理成果及可持續發展戰略認可的重要表現。

榮盛石化是中國綜合實力領先的石化行業巨頭企業之一，位列美國《化學周刊》發布的「全球化工公司十億美元俱樂部排名」中名列第6位，英國Brand Finance 發布的「全球化工最具價值品牌25強排行榜」第6位，ICIS發布的「全球化工企業100強」榜單中位列第八位。

公司主要從事各類油品、化工品、新材料產品的研發、生產和銷售，擁有全球單體最大的煉化一體化項目4000萬噸/年綠色石化基地。

2023年公司營業收入達3251億元，海外市場營業收入達488.8億元，佔公司整體營收15.03%。2023年沙特阿美入股榮盛石化，雙方達成戰略合作。

目前榮盛石化與沙特阿美期望通過雙向投資在中國與沙特共同推進大型石化項目。

展望未來，榮盛石化將堅定不移地走高質量發展之路，大力發展循環經濟與清潔技術，加強碳排放管理，升級綠色技術及創新工藝以減緩氣候變化，高質量推進產業協同發展和企業低碳轉型升級，踐行「綠色」理念，成為值得長期信賴的、具備持續投資價值的石化企業。

SOURCE 深圳全景網