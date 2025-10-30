MSI攜手Red Bull League of Its Own打造電競新標竿

MSI 硬體全面支援

MSI本次全面進駐主舞台,訓練室,直播台等，驅動頂尖賽事每一刻

賽事與訓練專用主機 ：MSI 桌上型電腦依照玩家需求分為三大系列：MEG、MPG、MAG，各具設計語言與性能特點，滿足從職業戰隊到專業創作者的多樣化需求。



本次賽事現場部署的為來自 MPG 與 MAG 系列的代表機種： MPG Trident AS —兼具強悍效能與俐落外型，專為要求高效與風格的玩家打造。 MAG Infinite S3 — 以穩定性為核心設計理念，提供耐用與可靠的遊戲平台。





直播與內容創作機種 ：為支援活動現場的串流製作與內容創作需求，MSI 提供 Katana 系列高效能筆記型電腦。Katana 系列專為遊戲玩家打造，主打「效能與輕薄的平衡」，在提供優異遊戲運算效能與高更新率顯示體驗的同時，亦保有緊湊便攜的機身設計，是中高階效能需求與行動便利性兼具的理想選擇。

關於 MGA

MGA (MSI Gaming Arena) 自 2010 年創立以來，始終致力於推動電競文化，將全球最頂尖的硬體與創新技術帶入賽場，協助職業選手發揮巔峰表現。此次與 Red Bull 的合作，再次彰顯 MSI 致力於支持玩家、粉絲與創作者的承諾。

MSI MGA x Red Bull

MSI 行銷副總經理程惠正表示：「MSI 始終致力於以最強大的硬體效能支持全球電競舞台。本次與 Red Bull 的合作，不僅彰顯 MSI 對電競社群的承諾，也體現我們打造極致遊戲體驗的願景。我們很榮幸能成為 T1 與歐洲頂尖戰隊背後的力量，陪伴選手和粉絲共同迎接最激動人心的賽事時刻。」

關於微星

MSI 產品橫跨 AI PC、電競、創作者、商務與 AIoT 解決方案，業務遍及全球 120 多國，涵蓋筆電、桌機、顯示卡、螢幕、主機板、伺服器、工業電腦、車載系統與電動車充電設備。如果您需要了解更多產品信息，請前往 https://www.msi.com/

