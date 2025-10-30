MSI, PC 및 노트북 단독 파트너 자격으로 레드불 리그 오브 잇츠 오운 후원

세계 e스포츠 무대에서 T1과 유럽의 정상급 e스포츠 팀 지원

뉴 타이베이 시티 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 고성능 게이밍 하드웨어 분야의 세계 선두 기업인 MSI가 레드불 리그 오브 잇츠 오운(Red Bull League of Its Own)의 게이밍 PC 및 노트북 단독 파트너로 활동하게 되어 뿌듯하다는 소감을 밝혔다. MSI는 최고의 안정성과 성능을 통해 실전 무대부터 훈련 구역에 이르기까지 경기의 모든 순간에 활력을 불어넣을 50대 이상의 최첨단 시스템을 현장에 설치했다.

많은 기대를 모으고 있는 리그 오브 레전드(League of Legends) 경기는 11월 29일 독일 뮌헨의 SAP 가든(SAP Garden)에서 열린다. SAP 가든은 올림픽 공원에 있는 새로운 시대의 스포츠 경기장으로, 이 경기장의 최대 수용 인원은 1만 명이 넘는다. 한국의 전설적인 e스포츠 팀인 T1을 위시해 유럽의 강호 G2 이스포츠(G2 Esports), 카민 코프(Karmine Corp, KC), NNO 올드(NNO Old), 그리고 가장 인기 있는 팀이자 인기 스트리머 캐드럴(Caedrel)이 이끄는 라토네스(Los Ratones)가 대회에 출전해 대결을 벌일 예정이다.

모든 순간을 지원할 MSI 하드웨어

50대 이상의 MSI 장비가 실전 무대, 연습실, 스트리밍에서 최고의 성능을 발휘한다.

실전용 및 연습용 PC: : MSI의 게이밍 데스크톱은 크게 세 가지(MEG, MPG, MAG) 시리즈로 나뉜다. 각 시리즈는 독특한 성능과 설계 개념으로 맞춤 제작되므로, 프로 e스포츠 팀이 원하는 정밀 조작 수준부터 오늘날 콘텐츠 제작자가 필요로 하는 다기능성에 이르기까지 다양한 사용자의 기대에 부응한다.



MSI는 레드불 리그 오브 잇츠 오운 초청전을 앞두고 다음과 같은 MPG 및 MAG 제품군의 게이밍 모델을 설치했다.

MAG Infinite S3 – 안정적인 기반, 견고한 내구성





스트리밍 및 콘텐츠 제작용 노트북 : : MSI가 레드불 리그 오브 잇츠 오운의 현장 스트리밍 및 콘텐츠 제작 요건에 부합하는 고성능 Katana 시리즈 노트북을 후원한다. 성능과 휴대성 사이의 절묘한 균형을 이루는 Katana 시리즈는 게이머를 특별히 염두에 두고 제작되었다. 이 노트북은 얇고 컴팩트한 본체에 탁월한 게임 성능과 높은 주사율의 디스플레이를 겸비했다.

MSI MGA x 레드불

2010년 발족 이후 MSI 게이밍 아레나(MSI Gaming Arena: MGA)는 e스포츠의 열정, 기술, 그리고 경쟁심을 존중하고 기리는 행사로 인정받아 왔다. MGA는 마치 게임 커뮤니티에 대한 MSI의 꾸준하고 진심 어린 관심을 대변하듯 세계 정상급 하드웨어와 획기적인 기술을 동원해 프로 게이머들이 세계 무대에서 최고의 실력을 발휘할 수 있도록 돕고 있다.

MSI의 마케팅 담당 부사장 샘 천(Sam Chern)은 "MSI는 최첨단 하드웨어 성능으로 세계 e스포츠 무대를 뒷받침하는 데 전력을 기울이고 있다. MSI는 레드불과의 이번 협력을 통해 세계적인 수준의 e스포츠 대회를 지원하는 데 그치지 않고, 국제 e스포츠 산업에 대한 MSI의 전략적 의지도 함께 보여줄 계획이다"라고 전했다.

MSI 소개

MSI는 AI PC, 게임, 콘텐츠 제작, 비즈니스 및 생산성 솔루션 분야와 AIoT 솔루션 분야의 세계 선두 기업이다. 첨단 R&D 역량으로 무장한 채 고객 중심의 혁신을 거듭해 온 MSI는 전 세계 120여 개 국가를 아우르는 광범위한 입지를 확보하고 있다. 자세한 내용은 https://www.msi.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Micro-Star International