朱拉隆功大學推出紀錄片《Mud Sang》，在全球弘揚泰拳精神

曼谷2024年11月25日 /美通社/ -- 泰拳是泰國的代表性武術,作為一種「軟實力」,正日益贏得國際贊譽並創造著可觀的收入。外國游客紛紛湧入拳擊場館和訓練營,競相體驗這一文化瑰寶。然而,泰拳的全球化引入了標准化的規則,這可能會抹殺其傳統技法與獨特魅力。

朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)亞洲研究院多元文化研究與社會創新中心主任Sunait Chutintaranond教授告誡說,如果不加以悉心保護,泰拳深厚的文化精髓可能會失傳。為了解決這個問題,在「Muay Sang: Revitalizing the History of Muay Thai on the World Stage」(Muay Sang:讓泰拳歷史在世界舞台上煥發新生)研究成果的基礎上制作了一部45分鍾的深度紀錄片Mud Sang (「Knockout Punch」),深入探索泰拳的「力量與靈魂」。該片配有七種語言的字幕,受到了國際關注,並將在多個國家及電影節上放映。