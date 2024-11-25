朱拉隆功大學推出紀錄片《Mud Sang》，在全球弘揚泰拳精神

Mud Sang不僅僅局限於拳擊本身，它深入探索了泰拳的歷史、文化價值，以及那些增強泰拳文化魅力的傳統儀式和習俗，例如尊師儀式（Wai Khru），該儀式伴隨著泰國音樂和蒙坤（Mongkhon，頭帶）、Pha Pra Chian（臂帶）等象征性物品。 Sunait博士認為，在讓泰拳適應現代觀眾的過程中，保留其核心特征至關重要，尤其是那些獨特的地區風格，如Muay Chaiya（柴亞泰拳）、Muay Thung Yang（東揚泰拳）、Muay Korat（呵叻泰拳）以及Muay Lopburi（洛武裡泰拳），它們各自有著不同的風格和技術。

Sunait博士的團隊還在制作一部名為《成為播求》(Becoming Buakaw)的紀錄片，該片以著名泰拳手播求-班柴明(Buakaw Banchamek)為靈感，旨在解密他的成功之道。這個項目將作為培養頂級拳手的指南，同時保護泰拳的傳統。

Sunait博士強調，要理解和保護泰拳的根源，需要教育機構、政府和文化部之間的通力合作，以支持相關研究和提高公眾認知。他認為泰拳不僅是一項體育運動，還是一種文化自豪感和自衛手段，並強調准確且尊重文化的知識對於子孫後代至關重要。通過這些舉措，泰國旨在保護和提升泰拳在全球的地位，確保泰拳精神經久不衰。

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center