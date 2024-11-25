朱拉隆功大學推出紀錄片《Mud Sang》，在全球弘揚泰拳精神

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
25 11月, 2024, 10:04 CST
曼谷2024年11月25日 /美通社/ -- 泰拳是泰國的代表性武術，作為一種「軟實力」，正日益贏得國際贊譽並創造著可觀的收入。外國游客紛紛湧入拳擊場館和訓練營，競相體驗這一文化瑰寶。然而，泰拳的全球化引入了標准化的規則，這可能會抹殺其傳統技法與獨特魅力。
朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)亞洲研究院多元文化研究與社會創新中心主任Sunait Chutintaranond教授告誡說，如果不加以悉心保護，泰拳深厚的文化精髓可能會失傳。為了解決這個問題，在「Muay Sang: Revitalizing the History of Muay Thai on the World Stage」（Muay Sang：讓泰拳歷史在世界舞台上煥發新生）研究成果的基礎上制作了一部45分鍾的深度紀錄片Mud Sang (「Knockout Punch」)，深入探索泰拳的「力量與靈魂」。該片配有七種語言的字幕，受到了國際關注，並將在多個國家及電影節上放映。
Mud Sang不僅僅局限於拳擊本身，它深入探索了泰拳的歷史、文化價值，以及那些增強泰拳文化魅力的傳統儀式和習俗，例如尊師儀式（Wai Khru），該儀式伴隨著泰國音樂和蒙坤（Mongkhon，頭帶）、Pha Pra Chian（臂帶）等象征性物品。 Sunait博士認為，在讓泰拳適應現代觀眾的過程中，保留其核心特征至關重要，尤其是那些獨特的地區風格，如Muay Chaiya（柴亞泰拳）、Muay Thung Yang（東揚泰拳）、Muay Korat（呵叻泰拳）以及Muay Lopburi（洛武裡泰拳），它們各自有著不同的風格和技術。
Sunait博士的團隊還在制作一部名為《成為播求》(Becoming Buakaw)的紀錄片，該片以著名泰拳手播求-班柴明(Buakaw Banchamek)為靈感，旨在解密他的成功之道。這個項目將作為培養頂級拳手的指南，同時保護泰拳的傳統。
Sunait博士強調，要理解和保護泰拳的根源，需要教育機構、政府和文化部之間的通力合作，以支持相關研究和提高公眾認知。他認為泰拳不僅是一項體育運動，還是一種文化自豪感和自衛手段，並強調准確且尊重文化的知識對於子孫後代至關重要。通過這些舉措，泰國旨在保護和提升泰拳在全球的地位，確保泰拳精神經久不衰。
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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