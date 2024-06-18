多種央行數碼貨幣跨境網絡項目進入MVP階段 騰訊試點驗證跨境清算提效可行性

香港2024年6月18日 /美通社/ -- 近日，騰訊基於跨境業務場景，實現了多種央行數碼貨幣跨境網絡項目（以下簡稱mBridge項目）最小化可行性產品（MVP）階段的試點驗證，助力進一步提升跨境清算鏈路服務質效。

基於金融科技能力和跨境業務場景，結合mBridge高效率、低成本等特點，騰訊將逐步深化mBridge項目的探索實踐。騰訊數字人民幣項目組由財付通和微眾銀行聯合營運，為數字人民幣首批營運機構，去年9月即積極參與了mBridge項目。

早前，由國際清算銀行（香港）創新中心、泰國銀行（泰國央行）、阿聯酋中央銀行、中國人民銀行數字貨幣研究所和香港金融管理局聯合建設的多種央行數碼貨幣跨境網絡（mBridge）項目宣布進入最小可行化產品（MVP）階段。

mBridge項目致力於打造以央行數碼貨幣為核心的高效率、低成本、高可擴展性且符合監管要求的跨境支付解決方案，通過覆蓋不同司法轄區和貨幣，探索分散式賬本技術和央行數碼貨幣在跨境支付中的應用，實現更快速、成本更低和更安全的跨境支付和結算。

騰訊金融科技副總裁陳起儒表示，作為騰訊旗下跨境支付平台，Tenpay Global為此次騰訊參與mBridge項目最小化可行性產品試點提供了跨境電商出口貿易收款的驗證場景，助力騰訊成功完成了mBridge上各節點的跨境資金清算。同時，此次驗證也表明，貨幣橋在跨境支付時效和成本方面具有較大優勢。

未來，基於金融科技能力和用戶需要，結合mBridge高效率、低成本等特點，Tenpay Global將繼續為騰訊參與mBridge項目提供更多元化的業務場景，逐步深化mBridge項目的探索實踐，解決跨境支付痛點難點。

SOURCE 騰訊