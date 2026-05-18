菲律賓領先金融科技企業Mynt季度盈利環比翻倍

Mynt總裁兼首席執行官Martha Sazon表示：「最新業績充分印證，GCash已不再只是一款數字錢包，更是菲律賓數字經濟發展的核心驅動力。季度業績大幅增長表明我們在堅持發展普惠金融的使命的同時，成功擴大了信貸和財富管理等高價值業務的規模。」

全面融入日常民生

菲律賓支付管理公司（Philippine Payments Management Inc.，簡稱PPMI）最新數據顯示，Mynt已深度融入菲律賓民眾的日常生活，依舊是交易量最高的InstaPay（菲律賓實時支付系統）接入平台。

面對全球經濟形勢波動，GCash持續為數百萬用戶提供便民金融服務，面向中東地區菲律賓海外務工人員免除跨境匯入與匯出匯款的手續費；同時攜手當地政府，助力燃油補貼資金高效快速發放。

科技賦能信貸與財富管理

旗下貸款平台Fuse Financing, Inc持續拓寬公平信貸的覆蓋面，累計放款總額達4060億菲律賓比索，同比增長60%。依托專有信用評分系統GScore，Fuse已為1110萬餘名傳統銀行難以覆蓋的借款人提供公平信貸服務。

與此同時，GCash大力普及大眾投資與保險服務。股票投資平台GStocks PH上的註冊投資者達190萬人，增長64%；保險服務平台GInsure累計售出保單超1.924億份，同比增長274%。

構建金融科技的未來

作為菲律賓規模最大的數字生態系統，GCash持續聚焦海外市場擴張，加碼企業端業務佈局。目前用戶可通過GCash向全球16個國家的境外銀行賬戶及電子錢包便捷跨境匯款，簡化跨境轉賬流程；同時為中小微企業提供各類實用工具，助力其優化支付處理流程、提升運營效率。

SOURCE Mynt