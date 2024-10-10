勾勒光伏牧場畫卷，天合光能至尊N型720W組件助力懷卡托首個農光互補項目

天合光能亞太區澳大利亞、新西蘭和太平洋島嶼業務負責人周之超表示：「天合光能作為全球光儲智慧能源解決方案領導者，始終努力推動能源行業創新和全球綠色可持續發展。我們很榮幸與Kiwi Solar及Trilect攜手共建懷卡托首個農光互補項目，為該地區的綠色發展貢獻天合力量，項目順利建成進一步彰顯了天合光能具備雄厚的專業實力與強大現場支持能力。」

他補充說道：「我們深知光伏電站質量和可靠性至關重要。項目所採用的天合光能至尊N型720W系列組件，基於先進的210產品技術平台和n型i-TOPCon技術，具備高發電量、高可靠性、高效率、高功率和低度電成本， 30年功率質保和12年質量質保確保產品壽命期內的持久耐用與卓越性能，穩穩護航客戶收益，保證項目長期和全方位的成功。」

Kiwi Solar創始人Andrew Beckett強調了光伏新能源與傳統農業相結合的變革性意義以及巨大的發展潛力。「光伏項目不僅僅生產清潔能源，更有利於構建可持續的未來，」Beckett說，「通過將光伏與農業深度融合，我們提高了土地利用率，促進了懷卡托地區的經濟發展，為土地所有者提供了新的收入渠道，並有助於推動新西蘭清潔能源目標的實現。」

「鑒於可再生能源在新西蘭仍處於快速發展階段，天合光能在光伏項目建設過程中提供的專業知識和支持顯得尤為寶貴。此項目完美融合了能源生產和農業活動的雙重優勢，將成為農光互補解決方案的標桿性項目。」

目前，新西蘭的光伏裝機容量僅為約500MW，有著巨大增長空間。面對100%可再生能源目標的挑戰，光伏電站對於保障新西蘭的清潔能源未來具有不可估量的價值。

Beckett補充說到：「建設光伏電站彰顯了新西蘭對可再生能源的堅定承諾。作為最晚全面接納光伏的發達國家之一，我們自豪地站在了能源轉型的最前沿。此項目在無補貼條件下順利完工，證明了光伏已成為推動新西蘭國家能源發展戰略中可行且不可或缺的重要一環。」

此次新西蘭懷卡托項目投運是天合光能助力亞太地區能源轉型的又一里程碑。此前，天合光能曾在新西蘭建設包括Kohirā和Rangitaiki在內的多個農光互補項目，備受客戶認可與信賴。未來，天合光能將持續以創新推動清潔能源發展，助力早日實現美好零碳未來。

SOURCE Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.