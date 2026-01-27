Natural Good Things與台灣藝人Halo Mavis合作取得重大成功，直播帶貨銷量達25萬件

韓國首爾2026年1月27日 /美通社/ -- 女性健康內服護理品牌Natural Good Things（簡稱NGT）通過與台灣藝人、超人氣網紅Halo Mavis的戰略合作，正在全球市場取得重大進展。

NGT宣佈，過去一年與台灣頂級網紅Halo Mavis進行了四次直播帶貨合作，累計銷量約達25萬件。

NGT專注於健康功能性食品原料的生產與銷售，秉持「女性健康生活內調呵護」的品牌理念。依托自主研發能力和自有原料生產設施，公司堅持嚴格的質量標準。其旗艦產品SaengSaeng Enzyme自推出以來，十多年來一直獲得消費者的穩定支持，在韓國及海外市場均贏得了消費者的充分信任。

此次合作取得成功的核心人物是Halo Mavis，她是一位在電影、音樂和電視領域活躍的多才多藝的藝人，社交媒體粉絲超55萬。她以自律的自我護理和高度可信的公眾形象著稱，被台灣女性消費者視為具有影響力的潮流引領者。

借助與Mavis的合作，NGT持續針對台灣消費者推出直播帶貨活動，四次直播均取得了亮眼的銷售業績。特別是2025年11月的一場特別直播，期間Halo Mavis親赴NGT韓國總部，成為此次合作的一大亮點。

直播期間，NGT展示了其生產基礎設施和品牌理念，讓台灣觀眾深入瞭解其生產流程。直播共介紹了五款產品，包括SaengSaeng Enzyme The Grain、SaengSaeng Enzyme The Choco、Pumpkin V Tea、Hibiscus S Tea和Today's Lemon Juice。其中，SaengSaeng Enzyme The Grain和SaengSaeng Enzyme The Choco在直播期間售罄，整個產品系列在促銷期間共售出約7.8萬件。

NGT指出，此次合作不僅取得了出色的銷售業績，更標誌著該品牌在台灣市場成功樹立了值得信賴的健康品牌形象。Halo Mavis到訪公司韓國總部並親自介紹公司及其產品，是一項強有力的建立信任的舉措，尤其引起注重品質和透明度的台灣消費者的共鳴。

除了酵素產品，NGT的茶飲系列也需求旺盛，這進一步鞏固了品牌作為全面內調養顏解決方案提供商的定位，致力於滿足女性包括管理腹脹和整體健康在內的日常健康需求。行業觀察人士指出，這一里程碑標誌著NGT在拓展更廣闊的華語市場方面取得了重大成就。

展望2026年，NGT計劃通過推出戰略協同開發的產品，來進一步深化合作關係，超越簡單的分銷模式。公司目前正與Mavis合作開發反映台灣消費者偏好的新產品，計劃於上半年推出。

NGT的一位代表表示：「通過與具有強大國際影響力的全球網紅緊密合作，我們將持續成長，立志成為亞洲健康市場的領先品牌。」

SOURCE Natural Good Things