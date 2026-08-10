NAVITIME JAPAN與中華民國交通部觀光署簽署合作備忘錄，共同推進「Smart Tourism」

- 「Taiwan Travel by NAVITIME」App正式導入官方TDX交通數據，景點資訊擴增至全臺超過1萬處 -

東京2026年8月7日 /美通社/ -- NAVITIME JAPAN Co., Ltd.宣布，已於2026年7月23日與交通部觀光署行政(Tourism Administration, Ministry of Transportation and Communications)就Taiwan Tourism Promotion Project簽署臺灣觀光推進事業合作備忘錄(MOU)，旨在透過提升旅客整體便利性與推廣Smart Tourism舉措，促進來臺旅遊發展。

圖標：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104492/202607303422/_prw_PI1fl_zG2h7zU4.png

本次合作融合中華民國交通部觀光署(Taiwan Tourism Administration)的在地資源網絡，以及NAVITIME JAPAN在旅遊領域的數位轉型與數據分析能力。雙方將開展聯合推廣、完善「Taiwan Travel by NAVITIME」App內交通導航功能、運用遊客數據制定行銷策略，並將該App定位為官方認證服務。合作核心目標為提升自由行遊客的出行便利度，並鼓勵遊客造訪主要城市以外的地區。

首個合作舉措

作為本次合作的首個落地舉措，面向境外遊客的專屬導航應用「Taiwan Travel by NAVITIME」完成功能升級。該應用現已接入TDX交通數據流通平臺的開放資料，新增超過1萬條觀光景點與在地活動資訊。用戶可直接在App內搜尋全臺（含臺北）各地景點，並獲得詳細的火車與公車轉乘路線指引。NAVITIME JAPAN將接入的數據翻譯為五種語言：英語、日語、韓語、繁體中文以及簡體中文。

合作備忘錄四大核心主軸

聯合推廣：資訊發布與服務使用推廣。 導航功能升級：新增交通數據，擴充景點資訊，提升旅客滿意度。 數據導向策略：依托共享數據制定旅遊策略，助力Smart Tourism發展。 官方認證：將「Taiwan Travel by NAVITIME」確立為中華民國交通部觀光署官方認證服務。

觀光署主任秘書黃易成的相關評論：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202607303422-O1-eO4VR9iR.pdf

App亮點

- 收錄超1萬處景點資訊

- 豐富的資訊與圖片內容

- 支持五種語言

App圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104492/202607303422/_prw_PI2fl_Ha8aiy54.png

關於「Taiwan Travel by NAVITIME」

「Taiwan Travel by NAVITIME」是一款專為赴臺境外遊客設計的導航App。主要功能包括全臺地圖與路線查詢、即時公車位置追蹤、觀光巴士轉乘路線規劃，以及在地景點文章介紹。該App支持Android OS與iOS系統，提供英文、日文、韓文、繁體中文及簡體中文五種語言版本。

（英文）https://japantravel.navitime.com/en/app/taiwan_travel/

（繁體中文）https://japantravel.navitime.com/zh-tw/app/taiwan_travel/

iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id6747658498

Android OS：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.taiwan.walk

圖片：https://kyodonewsprwire.jp/release/202607303422?p=images

關於NAVITIME JAPAN Co., Ltd.

NAVITIME JAPAN致力於打造一個人人皆能安全舒適出行的世界。依托自研導航技術，截至2025年4月1日，該公司在日本的月活躍用戶規模超5300萬。自2013年起，公司推出多款入境遊應用，每月服務超200萬名全球遊客。NAVITIME JAPAN亦透過分析旅客行為數據，進行數據驅動型旅遊營銷。未來，公司將運用自身技術與專業能力服務赴臺遊客，助力Smart Tourism產業發展。

官方網站：https://corporate.navitime.co.jp/en/

SOURCE NAVITIME JAPAN Co., Ltd.