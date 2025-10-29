Netcore Cloud 達到 CMMI 第 3 級評價

印度孟買 2025年10月29日 /美通社/ -- Netcore Cloud 是全球人工智能驅動客戶參與及個人化領袖，今天宣佈獲評價為 ISACA「能力成熟度模型整合」(CMMI®) 第 3 級。該評價由 Equalitas Certifications Limited 進行。

CMMI 是經驗證兼結果為本的表現模型，也是全球公認提升能力、最佳化業務績效，以及營運與業務目標一致的標準。

「成熟度級別 3」評價，即該組織表現處於「已定義」級。在此級上，良好描述和理解過程，並良好描述標準、程序、工具與方法。該組織的標準過程集是「成熟度級別 3」的基礎，隨著時間而建立和改進。

「全球各地組織均正在利用 CMMI 來再創業務績效新高，並於過程中創造可持續發展的競爭優勢。」 ISACA 框架和模型副總裁 Ron Lear 表示， 「我們對 Netcore Cloud 達到 CMMI 評價級別和展示能力為高績效組織，表示讚賞。」

「我們獲得 CMMI 評價不僅是一項認證，更體現我們不懈追求完美，以及我們對客戶的堅定承諾。」Netcore Cloud 集團科技總監 Kuldeep Sengar 表示， 「這里程碑向我們的客戶保證，他們對我們的信任是正確的，並證明我們有資格與全球頂級客戶合作。」

這項成就建基於本公司的現有全球標準合規基礎之上，並補充 Netcore Cloud 的強大數據敏感度基準，向客戶保證以最謹慎兼安全來處理他們的數據。Netcore Cloud 透過整合 CMMI 的最佳實踐與現有質素與安全的框架，而整裝待發擴展業務至新兼嚴格監管的市場，並展示傑出營運成熟度。

如欲了解更多 Netcore Cloud 的 CMMI 評價與質素承諾，請瀏覽 https://netcorecloud.com/

關於 Netcore Cloud

Netcore Cloud 是全球市場營銷科技領袖，提供全面客戶參與和體驗套裝而賦予市場營銷人員力量，創造個人化兼全通路體驗。Netcore 利用人工智能整合客戶數據，實現目標細分市場兼有意義的數碼互動。深受電子商貿、零售、銀行及金融服務、傳媒及娛樂，以及旅遊等業內超過 6,500 個品牌信賴。主要客戶包括 Walmart、Unilever、Tommy Hilfiger、Domino's、McDonald's、Pizza Hut 和 Crocs。如欲查看更多資料，請瀏覽 netcorecloud.com

