La société Netcore Cloud évaluée au niveau 3 du CMMI (modèle intégré de maturité des capacités)

MUMBAI, Inde, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La société Netcore Cloud , leader mondial de l'engagement des clients et de la personnalisation de leur expérience alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir été évaluée au niveau 3 du modèle intégré de maturité des capacités de l'ISACA (CMMI®). L'évaluation a été réalisée par Equalitas Certifications Limited.

Le CMMI est un modèle de performance éprouvé, basé sur les résultats, et la norme mondialement acceptée en matière d'amélioration des capacités, d'optimisation des performances d'entreprise et d'alignement des opérations sur les objectifs commerciaux.

Une évaluation au niveau de maturité 3 indique que l'organisation est performante à un niveau « défini ». À ce niveau, les processus sont bien caractérisés et compris, et sont décrits dans des normes, des procédures, des outils et des méthodes. L'ensemble des processus standard de l'organisation, qui constitue la base du niveau de maturité 3, est établi et amélioré au fil du temps.

« Les entreprises et organisations du monde entier ont recours au CMMI pour stimuler leurs performances opérationnelles et ainsi créer un avantage concurrentiel durable au sein du processus », déclare Ron Lear, vice-président chargé des cadres et des modèles à l'ISACA. « Nous félicitons Netcore Cloud pour avoir atteint ce niveau d'évaluation CMMI, qui démontre sa capacité d'organisation hautement performante. »

« Plus qu'une simple certification, ce niveau d'évaluation CMMI reflète notre recherche incessante de la perfection et notre profond engagement envers nos clients », a ajouté Kuldeep Sengar, directeur de la technologie pour le groupe chez Netcore Cloud. « Cette étape cruciale assure à nos clients que la confiance qu'ils nous accordent est justifiée et valide notre légitimité à travailler avec des clients de premier plan dans le monde entier. »

Cette réussite s'appuie sur la conformité déjà acquise de l'entreprise avec les normes mondiales et complète les solides références de Netcore Cloud en matière de sensibilité des données pour garantir aux clients que leurs informations sont traitées avec le plus grand soin et un niveau maximal de sécurité. En intégrant les meilleures pratiques du CMMI à ses cadres de qualité et de sécurité existants, Netcore Cloud est en mesure d'étendre ses activités à de nouveaux marchés hautement réglementés afin de prouver son niveau exceptionnel de maturité opérationnelle.

Pour obtenir plus d'informations sur l'évaluation CMMI de Netcore Cloud et son engagement en faveur de la qualité, veuillez consulter le site https://netcorecloud.com/.

À propos de Netcore Cloud

Netcore Cloud, leader mondial de la technologie de marketing, permet aux mercaticiens de créer des expériences omnicanales personnalisées grâce à sa suite complète de gestion de l'engagement et de l'expérience des clients. En exploitant l'IA pour intégrer les données des clients, Netcore cible les segments et génère des interactions numériques pertinentes. Plus de 6 500 marques lui font confiance dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail, les services bancaires et financiers, les médias et le divertissement ainsi que le tourisme. Parmi ses clients les plus renommés figurent Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut et Crocs. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site netcorecloud.com

