Netmarble今日全球發布《石器時代：放置冒險》

基於廣受歡迎的《石器時代》IP打造的移動放置RPG現已在全球谷歌Play Store和蘋果App Store上線

所有寵物均可通過每日登錄獎勵獲得

韓國首爾2026年3月3日 /美通社/ -- 優質游戲領先開發商及發行商Netmarble今日宣布，其全新移動端放置型角色扮演游戲(RPG)《石器時代：放置冒險》(StoneAge Idle Adventure)（由Netmarble N2開發）全球上線。該游戲現已在全球移動設備上線。

《石器時代：放置冒險》是基於暢銷IP《石器時代》打造的最新作品，該IP在全球擁有超過2億玩家。游戲在保留原作魅力及與寵物恐龍一同冒險的核心玩法之余，還設計了簡化直觀的系統，方便玩家隨時隨地輕鬆暢玩。寵物捕捉和騎乘等標志性玩法經過重新詮釋，更符合現代移動端游戲體驗。