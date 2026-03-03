Netmarble今日全球發布《石器時代：放置冒險》
新聞提供者Netmarble
03 3月, 2026, 13:36 CST
基於廣受歡迎的《石器時代》IP打造的移動放置RPG現已在全球谷歌Play Store和蘋果App Store上線
所有寵物均可通過每日登錄獎勵獲得
韓國首爾2026年3月3日 /美通社/ -- 優質游戲領先開發商及發行商Netmarble今日宣布，其全新移動端放置型角色扮演游戲(RPG)《石器時代：放置冒險》(StoneAge Idle Adventure)（由Netmarble N2開發）全球上線。該游戲現已在全球移動設備上線。
《石器時代：放置冒險》是基於暢銷IP《石器時代》打造的最新作品，該IP在全球擁有超過2億玩家。游戲在保留原作魅力及與寵物恐龍一同冒險的核心玩法之余，還設計了簡化直觀的系統，方便玩家隨時隨地輕鬆暢玩。寵物捕捉和騎乘等標志性玩法經過重新詮釋，更符合現代移動端游戲體驗。
玩家可組建由最多6名訓寵師和18只寵物組成的龐大戰略卡組，實現24個單位同屏戰斗。原作中深受粉絲喜愛的寵物，如Mogaros、Veldor和Yangidon等，將以更具魅力的風格回歸，同時保留其獨特屬性。
游戲提供多種競技與合作內容，包括眾多寵物同時參戰的「冒險戰斗」(Advent Battle)大型突襲活動、「天空之塔」(Sky Tower)排名競賽、「水農場」(Aquafarm)實時資源掠奪模式，以及玩家聯合抵御入侵的「機械寵物狩獵」(Mecha Pet Hunt)合作玩法。
為慶祝游戲正式上線，Netmarble將舉辦游戲內活動，讓玩家有機會贏取多達10,000張寵物抽獎券和10,000顆藍寶石。此外，玩家只需每日登錄即可獲得當前版本的所有寵物，而騎乘寵物「翼龍」將作為第二天登錄獎勵贈送。
《石器時代：放置冒險》現已在谷歌Play Store和蘋果App Store上架。更多游戲信息請訪問官方網站。
關於《石器時代：放置冒險》的更多信息，請訪問其官方網站。
關於Netmarble Corporation
Netmarble Corporation成立於2000年，總部位於韓國，是一家全球領先的游戲開發商和發行商。公司通過與頂級IP持有者的戰略合作伙伴關系及旗下知名IP系列，為全球玩家提供創新且引人入勝的游戲體驗。作為Kabam、SpinX Games、Jam City的母公司，以及HYBE和NCSOFT的主要股東，Netmarble多元化的產品組合包括《我獨自升級：崛起》(Solo Leveling:ARISE)、《七騎士：重生》(Seven Knights Re:BIRTH)、《Raven2》、《漫威：未來之戰》(MARVEL Future Fight)和《七大罪：光與暗之交戰》(The Seven Deadly Sins: Grand Cross)等。更多信息請訪問http://company.netmarble.com。
SOURCE Netmarble
分享這篇文章