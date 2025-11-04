Neurowatt 再掀 AI 量化浪潮 平台助力 8 成用戶實現決策加速突破

「我們的使命是將量化交易從『自動化』進化到『智能化』，」Peter Lu 在今日題為《From Quant to Intelligent: Empowering Every Trader in the Age of AI Hedge Funds》的主題演講中表示。「P1 Quant 的推出標誌著對沖基金產業新紀元的開端——在這個時代，AI 不僅協助決策，更能自主學習、適應並執行複雜策略。我們在香港金融科技週展示的不僅是技術，更是基金管理的未來。」

技術突破：P1GPT 框架獲行業關注

P1 Quant 的核心技術引擎 P1GPT，是一個由 Neurowatt AI 研究團隊開發的多代理大型語言模型框架，已於 2025 年 10 月 27 日在國際學術預印本平台 arXiv 發表論文。該框架採用創新的結構化推理工作流程，透過五層分層架構系統性地融合技術分析、基本面分析和新聞數據，生成可解釋的交易決策。

該研究迅速獲得 AI 與金融科技社群的關注。行業分析師強調了 P1GPT 在打造可信賴、可解釋、可擴展的金融 AI 系統方面的創新方法，並指出其在解決當前單代理或非結構化多代理框架的關鍵限制方面的潛力。

「來自研究界和實務界的反應非常令人鼓舞。」Peter Lu 表示。「這不僅驗證了我們技術的創新性，更證明了我們正走在正確的道路上——打造機構能夠信賴和理解的金融 AI 系統。」

合作夥伴與媒體邀請

Neurowatt 正積極尋求與香港及更廣泛的 APAC 地區的銀行、ETF 發行商、經紀商、做市商和資產管理公司建立合作夥伴關係。我們誠摯邀請所有尋求前沿 AI 交易基礎設施和基金現代化解決方案的機構，蒞臨我們的展位進行深入討論。

