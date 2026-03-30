NeuroWatt 入選美國頂級創新平台 Plug and Play 聯合 XDC 加速器，推動 AI 基礎設施 DeFi 與 RWA 創新

隨著全球對 AI 算力與自動化設備的投資急遽攀升，GPU 伺服器與機器人等資本密集型資產的融資需求日益增加。然而，根據全球貿易金融研究指出，傳統金融機構在評估這類高科技硬體資產時常面臨估值困難，導致全球貿易融資缺口高達 2.5 兆美元。為解決此產業挑戰，NeuroWatt 致力於建構專屬的 AI 基礎設施金融層，使這些資產能被金融市場更有效率地定價與配置。

AIWATT 協議：將實體設備轉化為流動資產

NeuroWatt 旗下的 AIWATT 協議，旨在透過專利的 AI 資產估值模型與區塊鏈技術，將實體的 AI 基礎設施轉化為具備高流動性的數位資產。此舉不僅能顯著改善資本效率，亦大幅降低了硬體供應鏈的融資門檻。未來，該協議將與 NeuroWatt 既有的 GPU 雲端運算平台及模組化資料中心深度整合，形成完整的 AI 基礎設施技術堆疊（AI Infrastructure Stack）。

NeuroWatt 執行長呂承哲（Peter Lu）表示：「AI 基礎設施正迅速成為全球最重要的資本市場之一。透過 RWA 技術，讓 AI 硬體資產能被更有效率地融資和交易，進而為未來的 AI 經濟奠定新型的金融基礎。」

攜手 Plug and Play 探索商業應用場景

作為全球最大的企業創新網絡之一，Plug and Play 長期致力於促成新創企業與跨國金融機構的深度合作。NeuroWatt 指出，透過參與此次加速器計畫，AIWATT 將進一步探索 AI 設備供應鏈金融與算力市場的實際商業應用場景。

在市場發展方面，目前全球代幣化實體資產（Tokenized RWA）市場規模已突破 250 億美元，AI 基礎設施的代幣化被視為區塊鏈金融與 AI 經濟的關鍵交集。目前，AIWATT 協議已順利進入測試網（Testnet）階段，公司並計畫於未來 6 至 12 個月內啟動 800 萬美元的種子輪融資，以加速推動全球市場佈局。

關於 NeuroWatt

NeuroWatt 是一家總部位於新加坡的科技新創公司，專注於 AI 基礎設施與自動化技術，致力於打造 AI 生產力資產的金融化解決方案。其核心 DeFi 協議 AIWATT 旨在透過 RWA 技術，全面提升全球 AI 算力與機器人設備的資產流動性與資本配置效率。欲了解更多資訊，請訪問：www.neurowatt.ai。

Amelia Chiang, [email protected]

SOURCE NeuroWatt