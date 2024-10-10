Newbase Inc.推出基於AI的虛擬現實醫療教育平台「Medicrew」

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Newbase Inc.

10 10月, 2024, 21:00 CST

在2024年香港秋季電子產品展上推出由AI驅動的元醫院教育平台「Medicrew」

韓國首爾2024年10月10日  /美通社/ -- 醫療教育技術公司Newbase將攜創新的元醫院教育平台「Medicrew」亮相2024年香港秋季電子產品展。該展會由香港貿易發展局(HKTDC)主辦，將於10月13日至16日舉行。通過此次展會，Newbase旨在加強其在全球醫療教育市場的影響力，為參觀者提供親身體驗「Medicrew」背後尖端技術的機會。

Medicrew是一個專為醫療模擬培訓進行優化的教育技術平台，通過三層學習模塊（學習技能、執行指令、做出決策）提供針對每個學習者臨床能力量身定制的個性化教育。利用虛擬現實和移動設備，支持隨時隨地學習。通過由AI驅動的虛擬患者，學習者可與患者交談、評估症狀、做出臨床決策，然後觀察治療後患者病情的實時變化。

Newbase Medicrew VR content play screen example
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Hallym University Sacred Heart Hospital VR training scene
Hallym University Sacred Heart Hospital VR training scene
Newbase Medicrew VR content play screen example Hallym University Sacred Heart Hospital VR training scene

已經實施虛擬現實培訓計劃的醫院發現新護士的離職率有所降低，並對培訓表示高度滿意。Medicrew已經在韓國一些護理學校和醫院投入使用，並在2023年作為KOICA項目的一部分，在蒙古國立醫科大學護理學院成功實施。

Newbase首席執行官Park Sun-Young表示：「Newbase是一家醫療教育技術公司，致力於讓所有人都能得到高質量醫療培訓。我們開發Medicrew是為了解決醫院內培訓限制、感染風險和重複學習困難等關鍵挑戰。未來，我們將繼續通過AI交互式虛擬患者等創新手段，以及我們能夠創建自定義虛擬現實培訓場景的場景工作室系統，來增強醫療教育的真實性和功能性。」

如需進行產品咨詢，請訪問Newbase的網站(www.medicrew.me)或通過電子郵件([email protected])聯繫我們。

SOURCE Newbase Inc.