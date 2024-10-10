Newbase Inc.推出基於AI的虛擬現實醫療教育平台「Medicrew」

在2024年香港秋季電子產品展上推出由AI驅動的元醫院教育平台「Medicrew」

韓國首爾2024年10月10日 /美通社/ -- 醫療教育技術公司Newbase將攜創新的元醫院教育平台「Medicrew」亮相2024年香港秋季電子產品展。該展會由香港貿易發展局(HKTDC)主辦，將於10月13日至16日舉行。通過此次展會，Newbase旨在加強其在全球醫療教育市場的影響力，為參觀者提供親身體驗「Medicrew」背後尖端技術的機會。

Medicrew是一個專為醫療模擬培訓進行優化的教育技術平台，通過三層學習模塊（學習技能、執行指令、做出決策）提供針對每個學習者臨床能力量身定制的個性化教育。利用虛擬現實和移動設備，支持隨時隨地學習。通過由AI驅動的虛擬患者，學習者可與患者交談、評估症狀、做出臨床決策，然後觀察治療後患者病情的實時變化。