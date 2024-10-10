Newbase Inc.推出基於AI的虛擬現實醫療教育平台「Medicrew」

新聞提供者Newbase Inc.
10 10月, 2024, 21:00 CST
在2024年香港秋季電子產品展上推出由AI驅動的元醫院教育平台「Medicrew」
韓國首爾2024年10月10日 /美通社/ -- 醫療教育技術公司Newbase將攜創新的元醫院教育平台「Medicrew」亮相2024年香港秋季電子產品展。該展會由香港貿易發展局(HKTDC)主辦，將於10月13日至16日舉行。通過此次展會，Newbase旨在加強其在全球醫療教育市場的影響力，為參觀者提供親身體驗「Medicrew」背後尖端技術的機會。
Medicrew是一個專為醫療模擬培訓進行優化的教育技術平台，通過三層學習模塊（學習技能、執行指令、做出決策）提供針對每個學習者臨床能力量身定制的個性化教育。利用虛擬現實和移動設備，支持隨時隨地學習。通過由AI驅動的虛擬患者，學習者可與患者交談、評估症狀、做出臨床決策，然後觀察治療後患者病情的實時變化。
已經實施虛擬現實培訓計劃的醫院發現新護士的離職率有所降低，並對培訓表示高度滿意。Medicrew已經在韓國一些護理學校和醫院投入使用，並在2023年作為KOICA項目的一部分，在蒙古國立醫科大學護理學院成功實施。
Newbase首席執行官Park Sun-Young表示：「Newbase是一家醫療教育技術公司，致力於讓所有人都能得到高質量醫療培訓。我們開發Medicrew是為了解決醫院內培訓限制、感染風險和重複學習困難等關鍵挑戰。未來，我們將繼續通過AI交互式虛擬患者等創新手段，以及我們能夠創建自定義虛擬現實培訓場景的場景工作室系統，來增強醫療教育的真實性和功能性。」
如需進行產品咨詢，請訪問Newbase的網站(www.medicrew.me)或通過電子郵件([email protected])聯繫我們。
SOURCE Newbase Inc.
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