Next Level Aviation® 獲得 PNC Bank 的 5000 萬美元信用貸款

這筆新的營運資金信用貸款將用於擴大其現有的 USM 分銷業務以及提升產品和服務多元化

佛羅里達州丹尼亞海灘2024年12月10日 /美通社/ -- Next Level Aviation® (NLA) 是在全球分銷 Boeing 和 Airbus 商用飛機及其噴射引擎平台的二手可維修材料 (USM) 的領導者，該公司已獲得 PNC 銀行新提供的 5000 萬美元循環信用貸款，並有可能隨著 NLA 的增長而繼續擴大貸款金額。這筆顯著增加的營運資金信用貸款將讓 Next Level Aviation® 能夠擴大其二手可維修材料庫存，並助力 NLA 提升業務多元化，進入其他互補性業務領域。

Next Level Aviation® 主席兼行政總裁 Jack Gordon 表示：「我們非常高興能與美國最大的多元化金融服務機構之一 PNC Bank 合作，完成這項新的營運資金信用貸款，這是為 Next Level Aviation 下一階段增長奠定財務基礎的第一步。我們也非常感謝 PNC Business Credit 團隊的專業與勤奮，他們以高效的方式完成了這筆新的循環信用貸款。」

Next Level 首席財務官 Ray Fernandez-Andes 表示：「我們對與 PNC Bank 建立新的業務關係感到非常興奮，也很期待在這家實力雄厚的金融機構的支援下，繼續在未來多年實現業務增長。」

PNC Business Credit 主管 Peter Mardaga 評論道：「PNC 與 Next Level Aviation 建立的新關係，將為該公司的業務目標和增長需求提供強力支援。我們期待繼續為這家公認的全球航空航天零部件供應商提供金融產品和策略，助力其為客戶提供差異化價值。」

關於 Next Level Aviation®

Next Level Aviation® 是 ASA-100 認可且符合美國航空管理局諮詢通告 00-56B 的供應商，為所有 Boeing 和 Airbus 飛機平台及相關噴射引擎儲備商用飛機/噴射引擎的二手可維修材料 (USM)。Next Level Aviation® 專注於儲備 Boeing 737 和 Airbus A320 系列飛機及其相關噴射引擎的二手可維修材料 (USM)，這些機型目前約佔全球商業機隊的 70%。Next Level Aviation® 由 Jack Gordon、Mike Dreyer 和 Matt Dreyer 於 2013 年 3 月創立，已發展成為商用飛機/噴射引擎二手可維修材料的全球頂級供應商。 www.nextlevelaviation.net

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關於 PNC Bank

PNC Bank, National Association 是 The PNC Financial Services Group, Inc.（紐約證券交易所代碼：PNC）的成員公司。PNC 是美國最大的多元化金融服務機構之一，該機構圍繞客戶和社區建立了穩固的關係，在當地提供零售和商業銀行服務，包括：全方位貸款產品；面向企業和政府機構的專業服務，包括企業銀行業務、房地產融資和資產貸款；財富管理和資產管理。如需有關 PNC 的資訊，請造訪 http://www.pnc.com。

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SOURCE Next Level Aviation