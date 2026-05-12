Next Level Aviation® 任命 Clive Rankin 為全球業務發展高級副總裁

佛羅里達州達尼亞灘2026年5月12日 /美通社/ -- Next Level Aviation ® (NLA) 為全球分銷可用二手器材 (USM) 的領先企業，服務涵蓋所有波音及空中巴士商用飛機，以及相關噴射引擎平台。公司現已委任 Clive Rankin 為全球業務發展高級副總裁。 Rankin 先生縱橫商用航空領域 30 年，足跡遍及引擎維修、修理與大修 (MRO)、租賃、資產管理及動力裝置運作。他以豐富的國際經驗，為 Next Level Aviation® 帶來深厚的售後市場專業知識以及卓著的領導才華。

Clive 最近的職位是東歐一間商用航空售後市場公司的引擎項目主管。在此之前，他曾在全球規模一大噴射引擎大修公司擔任銷售總監，負責推銷引擎大修服務。 在職業生涯早期，他曾在主要航空公司及原廠設備製造商 (OEM) 的引擎工場工作，擔任機身與發動機 (A&P) 機械師及工程師，累積了大量實用的技術經驗與知識。

履新後，Clive 將善用他現有的業界人脈，同時積極建立新關係，從買賣雙方大幅擴展 Next Level Aviation 的可用二手器材分銷業務。

Next Level Aviation® 行政總裁 Jack Gordon 表示：「Clive Rankin 加入 Next Level Aviation® 出任全球業務發展高級副總裁，我們為此深感振奮。」

Gordon 續稱：「歷經商用航空售後市場 30 年洗禮，他不但於各類商用飛機及噴射引擎平台積累了廣泛技術專長及市場知識，更建立卓越的個人聲望與豐厚的業界聯絡網絡。我們期望攜手運用這些寶貴資產，推動 Next Level Aviation 在未來數年蓬勃發展。」

全球業務發展高級副總裁 Clive Rankin 表示：「Next Level Aviation 正處於亮麗的增長軌道，我很高興在此時獲邀加入，助公司將業務推向全球。 與豐富領導才能與行業經驗兼備的 Jack，以及 NLA 團隊其他成員共事，我相信我們定能攜手實現未來數年所訂下的進取增長目標。」

關於 Next Level Aviation®

Next Level Aviation® 為一間通過 ASA-100 認證，並符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 諮詢通告 00-56B 規範的供應商，專門為所有波音及空中巴士飛機平台及其相關噴射引擎，提供商用飛機／噴射引擎可用二手材料庫存。 Next Level Aviation® 專注為波音 737 及空中巴士 A320 系列飛機及其相關噴射引擎，提供可用二手材料庫存；該兩大機型目前約佔全球商用機隊的 65%。 Next Level Aviation® 由 Jack Gordon 於 2013 年 3 月創立，現已發展成為全球頂尖的商用飛機／噴射引擎可用二手材料供應商。 www.nextlevelaviation.net

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SOURCE Next Level Aviation