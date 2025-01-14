Next Level Aviation®展開「Turning Rock Partners」回顧

NLA預計於2025年6月30日之前完成全額贖回Turning Rock優先股投資

佛羅里達州丹尼亞海灘2025年1月14日 /美通社/ -- 作為全球領先的波音與空中巴士商用飛機及相關噴射引擎平台二手可用材料（簡稱「USM」）分銷商，Next Level Aviation®（簡稱「NLA」）已同意贖回Turning Rock Partners（簡稱「TRP」）於2019年的優先股投資。NLA在2024年底前向TRP支付了贖回協議的首筆重大款項。

Next Level Aviation®主席兼行政總裁Jack Gordon表示：「我們非常高興與Turning Rock Partners達成此項贖回協議，並對他們在過去五年來提供的財務與營運支援服務表示衷心感謝，尤其是在因新冠疫情而造成的商業航空史上最具挑戰性的營運環境中。我們祝願TRP在未來的投資組合中一切順利。」

Jack Gordon先生繼續說：「我們還要感謝PNC銀行提供所需的資產基礎貸款靈活性，以支持這次由管理層主導的資本重組。資本重組完成後，其創辦人將再次全資擁有Next Level Aviation®。我們將在未來評估業務的股本需求，然後選擇一位新的優先股夥伴，協助我們將業務提升至新高度。」

Turning Rock營運總監John Hamilton表示：「Next Level Aviation在過去五年中展現了靈活性與韌性，這充分證明了其創辦人對事業的投入與奉獻。TRP很高興能夠為公司的成功作出貢獻，並祝願公司及其創辦人在下一篇章中取得更大成功。」

關於Next Level Aviation® Next Level Aviation®Next Level Aviation®是ASA-100認可且符合美國航空管理局諮詢通告00-56B的供應商，為所有波音和空中巴士飛機平台及相關噴射引擎儲備商用飛機/噴射引擎的二手可維修材料（USM）。Next Level Aviation®專注於波音737和空中巴士A320系列飛機及其相關噴射引擎的USM儲備，這些飛機目前約佔全球商用機隊的70%。Next Level Aviation®由Jack Gordon、Mike Dreyer和Matt Dreyer於2013年3月創立，已發展成為商用飛機/噴氣發動機使用可維修材料的全球頂級供應商。網址：www.nextlevelaviation.net

Turning Rock Partners簡介：

Turning Rock Partners（「TRP」）針對北美的服務不足或資本限制的低中市場業務的債務、股票和混合投資。TRP為私人市場領域的公司量身打造定制化的融資解決方案。欲了解更多資訊，請造訪Turning Rock Partners的網站：www.turningrockpartners.com。有關Turning Rock投資者關係，請聯絡[email protected]。

SOURCE Next Level Aviation