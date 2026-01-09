全面升級，NMPA獲批 | 先健新一代G-ilia Pro髂動脈覆膜支架系統開啟髂內動脈精准重建新篇章

髂內動脈為髂總動脈的重要分支，承擔著盆腔髒器、臀肌及脊髓的重要供血功能。早期腹主動脈腔內修復術（EVAR）中，為了防止內漏往往會栓塞一側或雙側髂內動脈，從而引發臀肌跛行、性功能障礙、結腸缺血、直腸壞死、脊髓缺陷甚至截癱等一系列並發症，嚴重影響患者長期生活質量。

國內外大量指南及共識已明確：EVAR術中，至少保留一側髂內動脈，可使患者獲得良好的預後。髂動脈分叉支架（IBD）技術，因更符合生理解剖、內漏發生率低、遠期通暢率高等優勢，逐漸成為腔內重建髂內動脈的理想選擇。

從中國首創到全面升級

2021年，先健 G-iliac™ 髂動脈分叉支架系統 獲NMPA批准上市，成為國內首款成品化IBD器械產品，填補了我國在腔內重建髂內動脈領域長久以來的市場空白。其多中心臨床應用及真實世界研究顯示，G-iliac™在安全性、通暢率和操作穩定性方面均表現出色，使醫生能夠更從容地在復雜解剖條件下完成髂內動脈重建。

G-iliac™ Pro髂動脈覆膜支架系統由G-iliac™ Pro覆膜支架和SilverFlow™ Pro覆膜支架組成，在延續G-iliac™ 兩件套組合使用，安全便捷；長短主體設計，廣泛適配；翻山/肱動脈多種入路，為醫生提供更多選擇；以及延續SilverFlow™互掛編織，絕佳柔順，遠期通暢率高等優勢的基礎上，面向臨床需求實現全面升級：

Low-profile輸送系統：柔韌通達，為入路狹窄患者提供更優方案

G-iliac™ Pro：外徑16F下降到14F

SilverFlow™ Pro：外徑9F下降到8F

G-iliac™ Pro：外徑16F下降到14F SilverFlow™ Pro：外徑9F下降到8F 輸送系統設計更符合人體工程學：操作友好,釋放精准可控

最新親水塗層工藝：更順滑,利於器械順利導入

編織鞘管結合軟鞘芯：優化推送性與通過性，無懼復雜解剖

更清晰mark設計：助力術中精准定位

深耕廿載，專注主動脈腔內治療整體解決方案

先健在主動脈疾病腔內治療領域深耕二十余年，始終以臨床需求為核心，致力於具有全球行業引領意義的突破性創新與現有產品的優化和技術精進。

G-iliac™ Pro髂動脈覆膜支架系統的獲批上市，不僅進一步完善了先健在主動脈全腔內微創治療領域的創新產品布局，也為髂內動脈重建提供了更優的解決方案。先健正以全球范圍內最完整的主動脈微創治療整體解決方案持續推動復雜主動脈疾病的微創治療邁向更系統化、規范化與更精准高效的發展新階段。

面向未來，先健將繼續攜手廣大臨床專家，聚焦真實世界未滿足的臨床需求，在鞏固既有領先優勢的同時，全力突破關鍵技術瓶頸，加速國產創新醫療器械的臨床轉化與應用，為我國主動脈微創治療技術的整體提升，以及為「健康中國」戰略目標的實現貢獻舉足輕重的力量。

關於先健科技：

先健科技公司(股份代號：1302.HK)是領先的心腦血管和外周血管介入醫療器械企業，於1999年成立於中國深圳，為國家級高新技術企業，國家工信部第三批專精特新「小巨人」企業。先健科技專注於心腦血管和外周血管介入醫療器械的研發、生產及全球化發展，不斷拓展業務領域並持續實現技術突破。公司在研、在售產品涵蓋結構性心髒病、外周血管病、心髒電生理等領域，並擁有全球首創的鐵基生物可吸收材料平台。截至2025年6月30日，公司已實現高質量全球專利布局2,464項，累計16款產品獲國家藥品監督管理局（NMPA）批准進入「創新醫療器械特別審查程序」。秉承「創新」和「國際化」發展戰略，公司主要在售產品的市場份額長期處於國內領先地位，擁有7個境外子公司，銷售網絡覆蓋全球近120個國家和地區，是國內少有的業務具高度國際化的三類介入醫療器械企業。

