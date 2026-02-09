深耕電生理！先健科技與遠山醫療達成戰略合作，共拓國產PFA技術全球發展新格局

根據協議，先健科技將依托其全球市場廣泛的銷售網絡與成熟的商業化平台，負責遠山醫療旗下PFA系統及相關產品在海內外市場的獨家總經銷和商業化推廣。雙方將充分發揮各自在技術、產品、市場及臨床等方面的優勢，圍繞產品准入、學術推廣、臨床培訓及市場拓展等方面展開深入合作，加速國產PFA 技術在心律失常治療領域的規範化應用與普及，為臨床提供更前沿的治療選擇，並推動中國原創的尖端心臟電生理技術快步走向國際舞台。

深化合作 共拓未來

全球心律失常患者基數龐大，且持續增長。臨床對更安全、高效的消融技術需求日益迫切。PFA作為新一代消融技術，憑借組織選擇性強、操作安全性高、手術效率優等優勢，正引領全球電生理領域技術革命的新浪潮。

遠山醫療作為國內PFA技術先行者，其自主研發的PFA系統及相關產品展現出了雄厚的技術實力與臨床應用潛力。核心產品心臟脈衝電場消融儀及消融導管已於2025年4月獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，適用於藥物難治性、復發性、陣發性房顫的治療，可在局麻下實現快速、精準消融，並顯著降低周圍組織損傷風險，為廣大房顫患者提供了更優的治療選擇。

同時，遠山醫療在人工智能輔助三維標測系統上的研發攻關，有望在未來共同打造「智能標測+精準消融」的一體化治療解決方案，將進一步提升手術效率，推動全球房顫治療向個性化、精準化方向邁進。

先健科技作為心腦血管及外周血管介入醫療器械領軍企業，深耕行業近三十載，憑借持續自主創新與前瞻性全球戰略佈局，積累了深厚的技術實力、臨床資源、產業優勢，廣泛的網絡覆蓋和強大的全球化運營管理能力，能夠快速推進新技術、新產品在世界範圍內的臨床應用和廣泛深入的市場滲透。

通過本次戰略合作，先健科技更進一步拓展了其在心臟電生理領域的業務佈局，尤其是為房顫治療提供了整體解決方案，對現有產品線產生了巨大的協同效應。同時將全面提升公司在全球高增長醫療器械領域的核心競爭力與可持續發展能力。

先健科技執行董事、副總裁方宇先生表示：

「此次與遠山醫療達成戰略合作，是先健科技在心臟電生理領域邁出的又一重要步伐。簽約恰逢立春時節，寓意萬物生發，象徵著雙方合作將自此開啟蓄勢遠航的新篇章！我們將充分利用遠山醫療在PFA技術上的領先優勢，通過雙方的緊密協作，加速國產創新 PFA 技術和相關產品在全球範圍內的臨床應用與市場推廣，將進一步提升在新形勢下我們產品組合的競爭力，為廣大醫生和患者帶來更精準、完善、安全高效的疾病治療整體解決方案，同時積極推動我國心臟電生理領域的國產替代，並於全球市場『藍海』獲得更大發展機會。」

遠山醫療創始人張曉辰表示：

「先健科技在心血管介入領域擁有深厚的產業基礎和豐富的市場經驗。我們非常期待通過此次合作，借助先健科技的平台與資源優勢，推動 PFA 技術在中國及國際市場的應用與發展，共同服務更廣泛的臨床需求。」

關於先健科技

先健科技公司(股份代號：1302.HK)是領先的心腦血管和外周血管介入醫療器械企業，於1999年成立於中國深圳，為國家級高新技術企業，國家工信部第三批專精特新「小巨人」企業。先健科技專注於心腦血管和外周血管介入醫療器械的研發、生產及全球化發展，不斷拓展業務領域並持續實現技術突破。公司在研、在售產品涵蓋結構性心臟病、外周血管病、心臟電生理、神經介入等領域，並擁有全球首創的鐵基生物可吸收材料平台。截至2025年6月30日，公司已實現高質量全球專利佈局2,464項，目前累計17款產品獲國家藥品監督管理局（NMPA）批准進入「創新醫療器械特別審查程序」。秉承「創新」和「國際化」發展戰略，公司主要在售產品的市場份額長期處於國內領先地位。公司現擁有7個境外子公司，銷售網絡覆蓋全球近120個國家和地區，是國內少有的業務具高度國際化的三類介入醫療器械企業。

關於遠山醫療

遠山醫療坐落於中國天津，自2013年開始，作為不可逆電穿孔（脈衝電場）領域的先驅者和領軍企業，建設了不可逆電穿孔能量平台， 基於該平台， 先後佈局了腫瘤消融、 心臟電生理、 呼吸介入消融和外周血管介入消融四大領域。公司匯聚了南開大學、天津醫科大學和天津生物醫學工程研究所的一批高素質科技人才，建立了一支具有極強研發和產業化的團隊，致力於提供基於不可逆電穿孔技術的、全線自主研發的創新解決方案。

遠山醫療始終積極探索不可逆電穿孔技術的醫學可能，圍繞腫瘤消融領域，研發了國產唯一獲批肝臟、胰腺惡性腫瘤雙適應症認證的納米刀產品和全球首款無須肌松完成消融局麻的新一代納米刀。在電生理領域，遠山醫療厚積薄發，PFA產品作為國內最早一批通過國家創新醫療器械審批的同類產品，可確切實現在局麻下完成房顫消融，使房顫治療更安全、更有效、更高效；在研的人工智能輔助的三維標測系統成功入選國家工信部2025年人工智能醫療器械創新任務揭榜掛帥入圍單位；其餘電生理相關產品管線也已取得重要研發進展。

