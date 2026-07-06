Noah Holdings發佈2026年下半年CIO報告：AI進入價值兌現階段，全球資產定價邏輯迎來重構

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諾亞控股有限公司

06 7月, 2026, 18:32 CST

連續五年、第12份半年度CIO報告；本期首次將"Noah World Model"正式納入CIO研究體系，聚焦AI進入價值兌現階段後的全球資產重定價邏輯，以及面向長期資本的財富管理框架。

新加坡2026年7月6日 /美通社/ -- Noah Holdings（諾亞控股，紐交所代碼：NOAH；港交所代碼：6686，以下簡稱Noah），一家致力於連接全球華人財富世界的全球財富管理機構，今日發佈《2026年下半年CIO報告——兌現之年：智能資本開始定價》。

報告認為，2026年是人工智能（AI）發展的一個重要分水嶺。隨著AI加速融入實體經濟，資本市場已不再僅僅評估技術潛力，而是開始主動為支撐AI發展的基礎設施、資源與經濟體系定價，這標誌著AI正從技術敘事邁向價值兌現的新階段。這正是本期報告以"兌現之年"為主題的原因。

Noah CIO辦公室認為，這一轉變背後的推動力量在於，生產力、資本、文明三大引擎正同時進入兌現與重估，其影響已超越單一科技週期。本期報告據此提出面向AI時代長期資本的財富管理框架，為投資者理解全球資產重定價提供系統性方法。

Noah Holdings聯合創始人、董事局主席汪靜波表示：「過去二十年，全球華人家族財富的核心命題一直在變：從『如何積累』，到『如何進行全球資產配置』，到今天——『如何在一個規則重構的世界裡，把認知和選擇權安全地交給下一代』。我們研究世界，不是為了預測下一個季度，而是因為全球華人家庭要面對的，是全球性、跨代際、跨制度的複雜決策，需要的不是一份市場觀點，而是一套穿越週期的系統。擁有未來，比預測未來更重要；而讓全球華人家族安全地擁有未來，是Noah這二十三年只做的一件事。」

本期報告是Noah連續第五年、第十二份半年度CIO報告；Noah World Model首次正式納入CIO研究體系，標誌著Noah長期資本研究框架的又一次結構性升級。

Noah Holdings首席執行官殷哲表示：「這一次AI與以往任何一次技術革命都不同——它改變的不是信息傳遞的方式，而是人類認知本身的邊界。面對這場深刻變化，財富管理的研究框架也需要隨之演進。Noah不只是這場變革的觀察者，更是深度參與者——我們已圍繞AI全技術棧進行系統性研究與佈局。我們希望做的，是把這場認知革命，翻譯成每一個家族聽得懂、用得上的財富語言。」

核心判斷：機會未必在AI公司，而在AI無法繞開的世界

Noah CIO辦公室的判斷與當前市場主流不同：AI最大的機會，未必在AI公司，而在AI無法繞開的世界，例如電力、電網、儲能與數據中心等。

過去幾年，資本市場的注意力主要集中於大模型、芯片與AI應用平台。Noah CIO 辦公室判斷，隨著AI商業化持續推進，市場關注的重心正在發生轉移：技術能否持續創造現金流，以及支撐AI發展的基礎設施、能源體系與算力能力，正成為資本定價的真正對象。

Noah CIO辦公室認為，包括發電、輸配電、儲能、數據中心及相關長期資產在內，AI實體基建正逐步浮現為一個獨立的投資類別，呈現出不同於傳統科技資產的長期現金流特徵。這一類資產的本質，是服務於持續擴張的AI資本開支週期，其屬性更接近長期基礎設施，而非短期科技主題。

這一判斷，並非來自對單一行業或資產類別的觀察，而是建立在Noah對全球長期趨勢的系統研究之上。

三大引擎：生產力、資本、文明同時進入兌現與重估

本期報告中， Noah World Model首次正式進入CIO報告體系，圍繞生產力、資本、文明三大引擎，構建理解全球經濟與資產定價的新框架。Noah CIO辦公室認為，目前三大引擎正共同推動全球資產的系統性定價，其影響已超越單一科技週期。

生產力引擎兌現。 人工智能的資本開支，正從財報承諾變成流向電網與數據中心的真實現金流。AI基建是10至20年的系統工程，而非一兩年的故事。Noah CIO辦公室認為，應當參與力量的兌現，而不是事件的喧囂。

資本引擎重組。 一批體量空前的未上市科技公司開始排隊登陸公開市場，此前集中於一級市場的創新紅利，正首次大規模向公眾投資者開放。Noah CIO辦公室認為，這一過程同時推動市場更加重視估值紀律與配置節奏。

文明引擎承壓。 央行獨立性受到考驗，"財政主導"趨勢上升，美元信用屬性被重新審視；與此同時，全球61%的家族辦公室將地緣衝突列為最大風險。在此背景下，黃金等真實資產的戰略意義正在被重新評估。Noah CIO辦公室認為，當貨幣之錨鬆動，具備真實資產屬性與長期現金流能力的資產，在投資組合中的戰略意義上升。

從世界觀到行動：Noah Wealth Operating System基於上述判斷，Noah進一步將宏觀研究框架轉化為可執行的財富管理體系，並正式發佈" Noah Wealth Operating System"，遵循"世界觀先於配置，配置先於產品"的核心原則。

其中，Noah CIO負責理解世界，是整套系統的起點。在此基礎上，Olive讓客戶擁有未來的資產；ARK讓客戶配置進出未來的通道；Glory則讓客戶把未來安全地傳給下一代。 同一個世界觀，三種承載方式，一個家族目標。

這一系統以五層結構為骨架：保護（Protect）、保值（Preserve）、增長（Compound）、參與未來（Participate）及傳承（Pass On）。它回答的不是"收益最大化"，而是一個家庭如何穿越週期、參與未來並實現跨代傳承。

過去五年，全球市場經歷了流動性寬鬆與緊縮週期、地緣政治重構，以及人工智能快速發展等一系列深刻變化。面對持續演變的全球環境，Noah CIO報告的研究重心也持續演進：從早期的生存優先與全球化佈局、風險框架的重新定義，再到以科技通縮為坐標系理解這個時代——直至今天，進一步聚焦於長期資本如何理解並參與AI時代的兌現。每一次演進，都對應著全球市場的一次結構性轉變，這也是Noah連續五年、十二份報告堅持做的同一件事：在世界改變之前，先看清它的方向。

關於Noah Holdings

Noah Holdings（紐交所: NOAH | 港交所: 6686）致力於連接全球華人的財富世界——為全球高淨值家族和機構客戶提供一站式財富管理服務。

Noah於2005年成立，2010 年於紐約證券交易所上市，2022 年於香港聯交所實現雙重上市。超過23年持續穩健經營。憑借港美雙重上市的資本市場地位、覆蓋新加坡、中國香港、中國上海、美國的全球四大賬戶與交易中心、累計配置規模超 US$ 153 Billion 的服務能力，Noah為來自 9 個國家、超過30個地區的全球高淨值家族和機構客戶提供專業服務。

Noah Holdings通過旗下三大旗艦品牌——ARK Wealth Management（總部位於新加坡的AI-Native一站式賬戶與投資執行平台）、Olive Asset Management（全球長期資產配置平台）、Glory Family Heritage（全球家族安全與代際傳承平台）服務全球客戶，構建起了一個以"懂金融，更懂華人"為理念的全球綜合財富管理體系。

在金融服務之外，Noah通過全球 N+ 生態聚焦藝術、音樂、文化與客戶私享體驗——為全球華人家族構建跨越財富、跨越世代的精神共同體。在Noah，財富之上，更見人生智慧。

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SOURCE 諾亞控股有限公司

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