諾亞控股旗下Olive Asset Management於東京正式揭幕 N+ Club

N+ Club 為Olive 的AI時代全球資產配置方案奠定基礎，相關產品（包括AI基礎設施）將引入日本市場

東京2026年5月8日 /美通社/ -- 諾亞控股（下稱「諾亞」或「集團」，NYSE: NOAH，HKEX: 6686）為一家總部位於新加坡、專注服務全球華人家族的AI原生財富管理機構，其旗下全球資產管理平台 Olive Asset Management（下稱「Olive」或「公司」）今日於東京舉行 N+ Club正式揭幕典禮。

N+ Club（中文名：諾亞會所，Noah Plus Club）凝聚著諾亞連接全球華人財富世界的力量。它是一個專為旅居或生活與日本相連的全球華人家族而設的東京會聚空間，承載跨代財富傳承所需的深度對話、持續關係與長遠財富管理。該空間的落成，標誌著諾亞在新加坡、中國香港、中國上海及美國四大帳戶與交易中心之外，進一步延伸其全球版圖。

出席揭幕典禮的嘉賓包括：諾亞控股聯合創始人兼董事局主席汪靜波女士、Olive 全球首席執行官彭靜女士、Olive日本副總經理陳歡先生，以及 Olive 全球網路的多位合作夥伴，包括三菱UFJ金融集團（MUFG）資管部門、三井住友DS資產管理（SMDAM）、瑞穗銀行（Mizuho）法人部門、東京之星銀行國際部門與丸紅都市開發等機構代表。

承載長遠對話：日本在全球華人家族生活版圖中的角色

日本是全球華人家族最常造訪的目的地之一，涵蓋商務、教育、醫療、生活方式及子女早期教育等多個範疇。隨著常住及長期停留人群的規模擴大，華人居民及長期旅居者群體在東京及周邊已逐步形成穩定生活圈。

在諾亞與這些家庭的深度交流中，有一個共同主題反復浮現：他們需要一位能夠承載長遠對話的夥伴——一位顧問，能夠將在東京討論子女教育的話題，自然延伸至在新加坡管理的投資組合、在香港架構的信託安排，以及對全球AI基礎設施週期的佈局，並在統一、協調的家族財富視角之下整合呈現。

N+ Club 正是圍繞這種連貫性而建立。空間位於東京市核心區域，設計理念並非傳統辦公場所，而是一個讓顧問對話、關係延續與靜謐款待得以融為一體的場域，服務物件正是那些生活本已跨越多個司法管轄區的家族。

揭幕典禮上，諾亞控股聯合創始人兼董事局主席汪靜波女士向出席嘉賓及受邀客戶致辭：「信任，令一切能力得以彰顯意義。而在過去二十多年間，我們深知信任往往在客戶最關鍵的時刻由真正的陪伴而來。今天，我們在日本所見的，是一代全球華人家族，他們的生活已跨越多個司法管轄區，他們向我們尋求的只有一件事：一位能夠與他們一起看清全局的夥伴。我們的信念很簡單：我們懂金融，我們更懂華人家族。諾亞所在之處，就是全球華人財富的連接之所，這正是 N+ 的意義所在：財富之上，更見人生智慧。」

Olive：諾亞面向AI時代的全球資產管理平台

將這些長遠對話轉化為切實可行的全球投資組合，正是 Olive 的核心使命。作為諾亞旗下的全球資產管理平台，Olive致力於為全球華人家族提供AI時代的全球配置方案。Olive採用三層投資組合架構：安全層、核心層及增長層，並在地域、行業與流動性三個維度構建立體化投資框架。

在Olive的投資方向中，AI基礎設施是深度佈局的核心領域。自2016年建立投資研究能力以來，Olive已積累了亞洲財富管理機構中最早期、最系統化的AI基礎設施投資倉位之一。Olive全球研究網路覆蓋美國、新加坡、日本及加拿大。

Olive的投資覆蓋完整AI資本棧，涵蓋算力與半導體基礎設施、資料中心及其所需的電力與電網系統、基礎大模型與多模態AI、醫療與生物科技領域的垂直AI應用，還包括自動駕駛、機器人及航空航天等前沿科技。

Olive 全球首席執行官彭靜女士表示：「Olive的使命，在於構建能夠跨越週期、兼顧安全、核心與增長三層結構的全球配置。正如我們在2026年CIO報告中指出，AI已超越純粹技術創新的階段，進入以基礎設施建設為主軸的發展期——算力、能源、資料中心與電網——這些資產將主導未來十至二十年的資本配置格局。我們自2016年起便在此深耕。N+ Club 是我們在東京設立的一個場所，讓我們所服務的家族得以與我們面對面，延續長期全球配置所需的深度對話。」

N+ Club 納入諾亞全球會聚網路

在日益走向數位化交付的財富管理行業背景下，諾亞仍將線下實體空間視為建立信任與維繫長期關係不可或缺的基石——尤其對於生活已跨越多個司法管轄區的家族而言，跨地域的持續服務並非可選項，而是核心所需。

隨著東京 N+ Club 正式落成，結合諾亞一體化運營平台——這一架構為全球華人家族提供協調一致的全球財富視野，以及直接參與正重塑全球資本配置的AI基礎設施的通道，兌現諾亞的長期承諾：連接全球華人的財富世界。

關於諾亞控股

諾亞控股（Noah Holdings Limited • NYSE: NOAH；HKEX: 6686）是一家總部位於新加坡的 AI原生財富管理機構，致力於連接全球華人的財富世界——為全球高淨值家族和機構客戶提供一站式財富管理服務。

諾亞成立於 2005 年，2010 年於紐約證券交易所上市，2022 年於香港聯交所實現雙重上市。超過23年持續穩健經營。憑藉港美雙重上市的資本市場地位、覆蓋新加坡、中國香港、中國上海、美國的全球四大帳戶與交易中心、累計配置規模超1,530億美元的服務能力，諾亞為來自 9 個國家、超過30個地區的全球高淨值家族和機構客戶提供專業服務。

諾亞通過旗下三大旗艦品牌——ARK Wealth Management（人與AI雙驅動的全球財富管理平台）、Olive Asset Management（全球資產配置平台）、Glory Family Heritage（全球家族傳承與生活方式服務平台）服務全球客戶，構建起了一個以「懂金融，更懂華人」為理念的全球綜合財富管理體系。

在金融服務之外，諾亞通過全球 N+ 生態聚焦藝術、音樂、文化與客戶私享體驗——為全球華人家族構建跨越財富、跨越世代的精神共同體。在諾亞，財富之上，更見人生智慧。

更多資訊請訪問：https://www.arkwealth.com/

關於 Olive Asset Management

Olive Asset Management（簡稱 Olive）是諾亞控股（Noah Holdings Limited • NYSE: NOAH；HKEX: 6686）旗下全球資產管理平台，致力於為全球華人家族提供AI時代的資產配置方案。Olive以安全、核心與增長三層架構管理客戶投資組合，並在AI基礎設施領域深度佈局。

自2016年起，Olive已建立亞洲財富管理機構中最早期、最系統化的AI基礎設施投資倉位之一，通過50餘隻VC子基金及100餘項直接投資，累計佈局超過200家AI及前沿科技企業，研究網路覆蓋美國、新加坡、日本及加拿大。秉持長期主義、嚴謹研究與紀律性的投資框架，目前Olive為全球超過30,000個家族客戶提供服務，管理資產規模超過100億美元。

更多資訊請訪問：https://www.oliveam.com/

SOURCE 諾亞控股有限公司