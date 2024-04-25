Nobu 與 SODIC 宣佈進一步共建東開羅酒店和餐廳

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NOBU HOSPITALITY

25 4月, 2024, 16:11 CST

與埃及知名豪華房地產開發商合作開設的第三家 Nobu 酒店及餐廳

紐約2024年4月25日 /美通社/ -- 憑藉 41 間標誌性酒店、77 間餐廳和 12 間住宅而蜚聲國際的奢華生活方式品牌 Nobu，欣然宣佈與埃及領先的房地產開發商 SODIC 繼續合作，在東開羅簽署了開發 Nobu 酒店和餐廳的協議。該協議簽署儀式於紐約的 Nobu Fifty Seven 餐廳舉行，係繼去年夏天亮相的西開羅和埃及北海岸 Nobu 酒店、餐廳和住宅專案後，Nobu 與 SODIC 在埃及的第三次合作專案。

Nobu 酒店和餐廳專案坐落於新開發的東部城區新開羅「EDNC」的黃金地段，開羅的主要幹道和中心軸線 90 號公路上，並與美國大學開羅分校為鄰，享有卓越的地理位置。專案周邊林立著豪華生活方式設施，包括頂級精品店、各種特色概念餐廳、娛樂設施和現代化辦公空間，力求營造充滿動感與活力的當代氛圍。

Sodic X Nobu Hospitality 在埃及簽署協議共建第三家酒店
Sodic X Nobu Hospitality 在埃及簽署協議共建第三家酒店
Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Robert De Niro、Nobu Hospitality 聯合創始人 Nobu Matsuhisa、Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell
Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Robert De Niro、Nobu Hospitality 聯合創始人 Nobu Matsuhisa、Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell
Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Robert De Niro、Nobu Hospitality 聯合創始人 Nobu Matsuhisa、Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell
Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Robert De Niro、Nobu Hospitality 聯合創始人 Nobu Matsuhisa、Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell
Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Meir Teper
Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Meir Teper
Sodic X Nobu Hospitality 在埃及簽署協議共建第三家酒店
Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Robert De Niro、Nobu Hospitality 聯合創始人 Nobu Matsuhisa、Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Robert De Niro、Nobu Hospitality 聯合創始人 Nobu Matsuhisa、Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell Sodic 總經理 Ayman Amer、Nobu Hospitality 聯合創始人 Meir Teper

Nobu 與開發夥伴 SODIC 攜手進軍埃及，起源於雙方在願景和專長上有著一致的戰略步調。SODIC 是埃及享譽業界的高端房地產開發商，具備卓著的「造城」實力，完美契合 Nobu 致力於在全球各地提供無與倫比奢華體驗的承諾。Nobu 與 SODIC 的合作不僅令埃及蓬勃發展的旅遊和房地產行業增色不少，同時也彰顯了 Nobu 進軍全球核心市場的戰略擴張計劃。

SODIC 與 Nobu 現有的合作專案將在 SODIC 在 New Zayed 的地標性發展專案「The Estates Residences」，以及其位於埃及地中海北沿岸的最新高端專案中開設豪華酒店、品牌住宅和 Nobu 餐廳。

「合作夥伴對我們來説意義非凡，因此我們非常興奮能與 SODIC 攜手推進合作，共同打造我們在埃及的第三個旅遊勝地。埃及為 Nobu 提供了理想的舞台，從埃及充滿活力的氛圍中汲取靈感。這個專案將帶來全然不同的體驗。」Nobu 的 Matsuhisa、Robert DeNiro 和 Meir Teper 評論稱。 

SODIC 總經理 Ayman Amer 表示：「我們非常興奮能幫助 Nobu 進軍埃及東開羅 EDNC 市場，這是埃及發展最快的市場，同時也可以進一步深化我們與世界級酒店品牌 Nobu 的合作關係。我們期待最快能於明年初開業。我們非常自豪能繼續拓展奢華市場版圖，並期待提供頂級體驗，進一步鞏固 SODIC 的成功，助力埃及發展成全球旅遊勝地。」

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 續稱：「我們的第三個專案選址彰顯了 Nobu 對埃及市場的承諾，以及我們長期合作夥伴對 Nobu 品牌的信任。SODIC 由一支朝氣蓬勃的團隊組成，他們積極進取，散發著自然真誠的幹勁，既真誠可信，又令人振奮。」

SOURCE NOBU HOSPITALITY

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