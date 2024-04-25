Nobu 與 SODIC 宣佈進一步共建東開羅酒店和餐廳
25 4月, 2024, 16:11 CST
與埃及知名豪華房地產開發商合作開設的第三家 Nobu 酒店及餐廳
紐約2024年4月25日 /美通社/ -- 憑藉 41 間標誌性酒店、77 間餐廳和 12 間住宅而蜚聲國際的奢華生活方式品牌 Nobu，欣然宣佈與埃及領先的房地產開發商 SODIC 繼續合作，在東開羅簽署了開發 Nobu 酒店和餐廳的協議。該協議簽署儀式於紐約的 Nobu Fifty Seven 餐廳舉行，係繼去年夏天亮相的西開羅和埃及北海岸 Nobu 酒店、餐廳和住宅專案後，Nobu 與 SODIC 在埃及的第三次合作專案。
Nobu 酒店和餐廳專案坐落於新開發的東部城區新開羅「EDNC」的黃金地段，開羅的主要幹道和中心軸線 90 號公路上，並與美國大學開羅分校為鄰，享有卓越的地理位置。專案周邊林立著豪華生活方式設施，包括頂級精品店、各種特色概念餐廳、娛樂設施和現代化辦公空間，力求營造充滿動感與活力的當代氛圍。
Nobu 與開發夥伴 SODIC 攜手進軍埃及，起源於雙方在願景和專長上有著一致的戰略步調。SODIC 是埃及享譽業界的高端房地產開發商，具備卓著的「造城」實力，完美契合 Nobu 致力於在全球各地提供無與倫比奢華體驗的承諾。Nobu 與 SODIC 的合作不僅令埃及蓬勃發展的旅遊和房地產行業增色不少，同時也彰顯了 Nobu 進軍全球核心市場的戰略擴張計劃。
SODIC 與 Nobu 現有的合作專案將在 SODIC 在 New Zayed 的地標性發展專案「The Estates Residences」，以及其位於埃及地中海北沿岸的最新高端專案中開設豪華酒店、品牌住宅和 Nobu 餐廳。
「合作夥伴對我們來説意義非凡，因此我們非常興奮能與 SODIC 攜手推進合作，共同打造我們在埃及的第三個旅遊勝地。埃及為 Nobu 提供了理想的舞台，從埃及充滿活力的氛圍中汲取靈感。這個專案將帶來全然不同的體驗。」Nobu 的 Matsuhisa、Robert DeNiro 和 Meir Teper 評論稱。
SODIC 總經理 Ayman Amer 表示：「我們非常興奮能幫助 Nobu 進軍埃及東開羅 EDNC 市場，這是埃及發展最快的市場，同時也可以進一步深化我們與世界級酒店品牌 Nobu 的合作關係。我們期待最快能於明年初開業。我們非常自豪能繼續拓展奢華市場版圖，並期待提供頂級體驗，進一步鞏固 SODIC 的成功，助力埃及發展成全球旅遊勝地。」
Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 續稱：「我們的第三個專案選址彰顯了 Nobu 對埃及市場的承諾，以及我們長期合作夥伴對 Nobu 品牌的信任。SODIC 由一支朝氣蓬勃的團隊組成，他們積極進取，散發著自然真誠的幹勁，既真誠可信，又令人振奮。」
SOURCE NOBU HOSPITALITY
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