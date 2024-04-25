Nobu 與 SODIC 宣佈進一步共建東開羅酒店和餐廳

Nobu 與開發夥伴 SODIC 攜手進軍埃及，起源於雙方在願景和專長上有著一致的戰略步調。SODIC 是埃及享譽業界的高端房地產開發商，具備卓著的「造城」實力，完美契合 Nobu 致力於在全球各地提供無與倫比奢華體驗的承諾。Nobu 與 SODIC 的合作不僅令埃及蓬勃發展的旅遊和房地產行業增色不少，同時也彰顯了 Nobu 進軍全球核心市場的戰略擴張計劃。

SODIC 與 Nobu 現有的合作專案將在 SODIC 在 New Zayed 的地標性發展專案「The Estates Residences」，以及其位於埃及地中海北沿岸的最新高端專案中開設豪華酒店、品牌住宅和 Nobu 餐廳。

「合作夥伴對我們來説意義非凡，因此我們非常興奮能與 SODIC 攜手推進合作，共同打造我們在埃及的第三個旅遊勝地。埃及為 Nobu 提供了理想的舞台，從埃及充滿活力的氛圍中汲取靈感。這個專案將帶來全然不同的體驗。」Nobu 的 Matsuhisa、Robert DeNiro 和 Meir Teper 評論稱。

SODIC 總經理 Ayman Amer 表示：「我們非常興奮能幫助 Nobu 進軍埃及東開羅 EDNC 市場，這是埃及發展最快的市場，同時也可以進一步深化我們與世界級酒店品牌 Nobu 的合作關係。我們期待最快能於明年初開業。我們非常自豪能繼續拓展奢華市場版圖，並期待提供頂級體驗，進一步鞏固 SODIC 的成功，助力埃及發展成全球旅遊勝地。」

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 續稱：「我們的第三個專案選址彰顯了 Nobu 對埃及市場的承諾，以及我們長期合作夥伴對 Nobu 品牌的信任。SODIC 由一支朝氣蓬勃的團隊組成，他們積極進取，散發著自然真誠的幹勁，既真誠可信，又令人振奮。」

SOURCE NOBU HOSPITALITY